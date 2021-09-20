Прогноз ТЕД Анкара Коледжлилер — Йени Мамак Спор (20-го сентября 2021 года), ставки и коэффициенты

ТЕД Анкара Коледжлилер — Йени Мамак Спор. Прогноз, ставки на матч. Турция (20.09.21)

20 сентября в 20:15 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Турция, в котором на своей площадке местный клуб ТЕД Анкара Коледжлилер примет соперника по национальному первенству Йени Мамак Спор.



После нескольких выездных матчей баскетбольный клуб ТЕД Анкара Коледжлилер наконец-то возвращается в родные стены, где ему уже 20 сентября предстоит поединок против БК Йени Мамак Спор. По московскому времени начало игры будет в 20:15. Уже пять лет команды не играли между собой, так как не играли вместе на этом турнире. Но, если брать во внимания историю личных встреч, то она говорит в пользу нынешних гостей.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ ТЕД Анкара Коледжлилер — Йени Мамак Спор:

На 20 сентября в букмекерских конторах появились новые события, так что в линии можно найти баскетбольный матч ТЕД Анкара Коледжлилер — Йени Мамак Спор. Прием предматчевых ставок на данную игру будет осуществляться вплоть до 20:15 по московскому времени. А уже после начала матча букмекеры начнут принимать ставки в режиме реального времени. Уже два года команды между собой не играли, а в последних десяти матчах лидирует баскетбольный клуб ТЕД Анкара Коледжлилер, одержав семь побед.

ТЕД Анкара Коледжлилер

Можно смело говорить, что сейчас баскетбольный клуб ТЕД Анкара Коледжлилер переживает очередной кризис, так как удалось одержать лишь две победы в последних восьми встречах. А так как в последнем туре команда вообще проиграла аутсайдеру с разницей в двенадцать очков, то главному тренеру необходимо что-то срочно менять, пока руководство не поменяло его самого. Зону плей-офф хозяева покинули в прошлом туре, так что нужно срочно туда возвращаться, а нынешняя игра баскетбольного клуба ТЕД Анкара Коледжлилер больше располагает к тому, что команда будет лишь отдаляться от восьмой строчки. В обороне хозяев нет слаженных действий, ведь не раз уже возникали ситуации, когда все игроки убегали на чужую половину и забывали о защите собственного кольца. В родных стенах ТЕД Анкара Коледжлилер еще показывает какую-то стабильность, а на выезде действует полностью расхлябанная команда.



Йени Мамак Спор

Перед стартом данного сезона в баскетбольный клуб Йени Мамак Спор пришел новый тренер, которому руководство поставило задачу построить новую команду, активно используя молодых игроков. Но, несмотря на то, что в составе гостей перестройка еще не завершилась, они показывают неплохие результаты, ведь сейчас занимают восьмое место и имеют хорошие шансы попасть в плей-офф. Самое важное, что с новым наставником баскетболисты начали демонстрировать характер, ведь в последнем матче в один момент отставание достигало даже девятнадцати очков, но все же игроки БК Йени Мамак Спор сумели переломить ход встречи и одержать победу с минимальным отрывом. На выезде команда играет с большим уклоном на оборону, так что меньше набирает очков, но все равно победы в гостях случаются довольно часто. В этом матче тренер не сможет рассчитывать на троих баскетболистов основы.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч ТЕД Анкара Коледжлилер — Йени Мамак Спор, несмотря на то, что он должен пройти только 20 сентября. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 20:15 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб ТЕД Анкара Коледжлилер одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



ТЕД Анкара Коледжлилер — Йени Мамак Спор. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (20.09.21)

ТЕД Анкара Коледжлилер

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб ТЕД Анкара Коледжлилер наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК ТЕД Анкара Коледжлилер сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб ТЕД Анкара Коледжлилер всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба ТЕД Анкара Коледжлилер бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Йени Мамак Спор

В прошлом матче баскетбольный клуб Йени Мамак Спор потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Йени Мамак Спор и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Йени Мамак Спор находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч ТЕД Анкара Коледжлилер — Йени Мамак Спор Прогнозы от БК «БалтБет»

На 20 сентября можно сделать ставку на баскетбольное противостояние ТЕД Анкара Коледжлилер — Йени Мамак Спор, в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 20:15 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

ТЕД Анкара Коледжлилер — Йени Мамак Спор: снова ждем результативной игры

В этом сезоне у баскетбольного клуба ТЕД Анкара Коледжлилер подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба ТЕД Анкара Коледжлилер и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба ТЕД Анкара Коледжлилер еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб ТЕД Анкара Коледжлилер сыграет в конкретном матче.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Йени Мамак Спор сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Йени Мамак Спор выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Йени Мамак Спор показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Йени Мамак Спор не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ ТЕД Анкара Коледжлилер — Йени Мамак Спор. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб ТЕД Анкара Коледжлилер просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба ТЕД Анкара Коледжлилер совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб ТЕД Анкара Коледжлилер выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Йени Мамак Спор не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Йени Мамак Спор уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Йени Мамак Спор очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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