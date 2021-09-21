Шиссл/Эскики — Дутра Да Силва/Зорманн. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (21.09.21)

Прогноз Шиссл/Эскики — Дутра Да Силва/Зорманн (21-го сентября), ставки и коэффициенты

Шиссл/Эскики — Дутра Да Силва/Зорманн (21 сентября), ставки и коэффициенты

21 сентября в 21:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Шиссл/Эскики , а противостоять в этом поединке будет Дутра Да Силва/Зорманн.



Теннисное противостояние Шиссл/Эскики — Дутра Да Силва/Зорманн пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 21 сентября. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 21:30 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Шиссл/Эскики является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Шиссл/Эскики — Дутра Да Силва/Зорманн:

В 21:30 по Москве Шиссл/Эскики выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Дутра Да Силва/Зорманн. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 21 сентября. Шиссл/Эскики не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Шиссл/Эскики

Шиссл/Эскики отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Шиссл/Эскики проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Шиссл/Эскики проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Шиссл/Эскики играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Шиссл/Эскики больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Дутра Да Силва/Зорманн

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Дутра Да Силва/Зорманн на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Дутра Да Силва/Зорманн демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Дутра Да Силва/Зорманн имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Дутра Да Силва/Зорманн намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Дутра Да Силва/Зорманн не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Дутра Да Силва/Зорманн будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Дутра Да Силва/Зорманн и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Дутра Да Силва/Зорманн умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

ITF, Шиссл/Эскики — Дутра Да Силва/Зорманн

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Шиссл/Эскики и Дутра Да Силва/Зорманн являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Шиссл/Эскики — Дутра Да Силва/Зорманн. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (21.09.21)

Шиссл/Эскики

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Шиссл/Эскики, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Шиссл/Эскики уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Шиссл/Эскики старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Шиссл/Эскики, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Шиссл/Эскики не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Шиссл/Эскики все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Шиссл/Эскики точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Дутра Да Силва/Зорманн

Этот сезон Дутра Да Силва/Зорманн проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Дутра Да Силва/Зорманн снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Дутра Да Силва/Зорманн слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Дутра Да Силва/Зорманн допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Шиссл/Эскики — Дутра Да Силва/Зорманн Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Шиссл/Эскики и Дутра Да Силва/Зорманн начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Шиссл/Эскики и Дутра Да Силва/Зорманн показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Шиссл/Эскики и Дутра Да Силва/Зорманн провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Шиссл/Эскики и Дутра Да Силва/Зорманн действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Шиссл/Эскики — Дутра Да Силва/Зорманн: андердог способен удивить фаворита

Шиссл/Эскики и Дутра Да Силва/Зорманн которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Шиссл/Эскики имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Дутра Да Силва/Зорманн хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Шиссл/Эскики. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Дутра Да Силва/Зорманн умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Шиссл/Эскики довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Дутра Да Силва/Зорманн вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Шиссл/Эскики.

СЕГОДНЯ МАТЧ Шиссл/Эскики — Дутра Да Силва/Зорманн. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Шиссл/Эскики и Дутра Да Силва/Зорманн. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Шиссл/Эскики и для Дутра Да Силва/Зорманн, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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