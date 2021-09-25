Бувэйсар Гадамаури — Бенжамен Дху. Прогноз, ставки на матч(25.09.21)

Прогноз Бувэйсар Гадамаури — Бенжамен Дху (25-го сентября 2021 года), ставки и коэффициенты

Бувэйсар Гадамаури — Бенжамен Дху (25-го сентября 2021 года), ставки и коэффициенты

25-го сентября 2021 года в 13:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата UTR Pro Tennis Series, в котором на корт выйдут Бувэйсар Гадамаури , а противостоять в этом поединке будет Бенжамен Дху.



Теннисное противостояние Бувэйсар Гадамаури — Бенжамен Дху пройдет 25-го сентября 2021 года, благодаря чему у спортсменов еще хватает времени на подготовку к игре. Поклонники данного вида спорта смогут увидеть матч в 13:00 по московскому времени. Хотя Бувэйсар Гадамаури и Бенжамен Дху уже не первый год проводят в большом теннисе, между ними была ранее лишь одна встреча, которая состоялась еще семь лет назад. В ней было пять сетов, а по итогам матча победу праздновала будущая первая ракетка мира Бенжамен Дху.



Бувэйсар Гадамаури — Бенжамен Дху. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 25-го сентября 2021 года, ведь именно в этот день на корте встречаются Бувэйсар Гадамаури и Бенжамен Дху. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 13:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Бувэйсар Гадамаури имеет на своем счету три победы, Бенжамен Дху может похвастаться четырьмя.

Бувэйсар Гадамаури

Болельщики ожидали, что на этом турнире Бувэйсар Гадамаури продемонстрирует мощный старт, но проблемы начали возникать уже с первого матча. Вначале пришлось играть пять сетов с оппонентом, который занимает лишь 384-е место в теннисном рейтинге. Затем был нелегкий поединок, в котором семнадцатая ракетка мира проигрывала после двух сетов, но затем все же получилось сломать ход игры и одержать нелегкую победу. Бувэйсар Гадамаури в своих матчах не реализовывает массу брейк-поинтов, а также часто допускает грубые ошибки, которые не должны быть свойственны игроку такого уровня. Видно, что Бувэйсар Гадамаури сейчас пребывает далеко от пика своих возможностей, но пока не старается нагонять форму, так как в турнире еще достаточное количество матчей, так что и так получится найти свой стиль игры. С каждым матчем Бувэйсар Гадамаури немного прибавляет, а значит, в этом поединке можно ожидать более сильной игры.



Бенжамен Дху

На этом турнире Бенжамен Дху играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Бенжамен Дху все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Бенжамен Дху не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Бенжамен Дху уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Бенжамен Дху на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Бенжамен Дху пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Бувэйсар Гадамаури — Бенжамен Дху. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

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Бувэйсар Гадамаури — Бенжамен Дху. Прогноз, ставки на матч(25.09.21)

Бувэйсар Гадамаури

На данном турнире Бувэйсар Гадамаури выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Бувэйсар Гадамаури выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Бувэйсар Гадамаури допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Бувэйсар Гадамаури особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Бувэйсар Гадамаури, это умение играть на травяных кортах.

Бенжамен Дху

В этом сезоне Бенжамен Дху не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Бенжамен Дху сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Бенжамен Дху допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Бенжамен Дху допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Бенжамен Дху демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Бувэйсар Гадамаури — Бенжамен Дху Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Бувэйсар Гадамаури и Бенжамен Дху, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Бувэйсар Гадамаури и Бенжамен Дху играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Бувэйсар Гадамаури, и Бенжамен Дху неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Бувэйсар Гадамаури — Бенжамен Дху: ставим на двойные ошибки

Бувэйсар Гадамаури и Бенжамен Дху которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Бувэйсар Гадамаури имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Бенжамен Дху хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Бувэйсар Гадамаури. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Бенжамен Дху умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Бувэйсар Гадамаури довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Бенжамен Дху вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Бувэйсар Гадамаури.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бувэйсар Гадамаури — Бенжамен Дху. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Бувэйсар Гадамаури и Бенжамен Дху.



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