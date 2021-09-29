Прогноз Арканьоли/Ле Бихан — Альби/Роббе (29.09.2021), ставки и коэффициенты

Арканьоли/Ле Бихан — Альби/Роббе. Прогноз, ставки на матч. ITF (29.09.21)

29.09.2021 в 17:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Арканьоли/Ле Бихан , а противостоять в этом поединке будет Альби/Роббе.



29.09.2021 пройдет следующий этап популярного Мастерса, в рамках которого померяются силами Арканьоли/Ле Бихан и Альби/Роббе. Ожидается очень непростой поединок, так что можно не сомневаться, что в 17:30 по МСК зрители на трибунах увидят на корте напряженную борьбу. В прошлом сезоне был уже матч между данными оппонентами, в котором Арканьоли/Ле Бихан может похвастаться досрочной победой уже по итогам первых двух сетов.



Арканьоли/Ле Бихан — Альби/Роббе. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

До 29.09.2021 осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Арканьоли/Ле Бихан — Альби/Роббе вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Арканьоли/Ле Бихан и Альби/Роббе не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 17:30 по МСК.

Арканьоли/Ле Бихан

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Арканьоли/Ле Бихан находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Арканьоли/Ле Бихан является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Арканьоли/Ле Бихан умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Арканьоли/Ле Бихан обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Арканьоли/Ле Бихан может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Альби/Роббе

Альби/Роббе имеет слишком вспыльчивый характер, который и не позволяет стабильно действовать на корте. В этом матче снова придется дать волю своим эмоциям, так как оппонент предстоит серьезный, еще и лучше работающий ногами. Но, зато Альби/Роббе уверенно действует на задней линии, так что показывает хороший уровень при обмене ударами. Играть в зале на жестком покрытии Альби/Роббе умеет, ведь если брать прошлый сезон, то в нем было таких семь поединков, из которых шесть завершились победами. Альби/Роббе обладает мощной подачей, и хоть и не отличается быстротой на корте, но зато демонстрирует постоянную вариативность ударов, так что крайне сложно предугадать направление полета мяча. С мотивацией Альби/Роббе проблем не имеет, ведь хоть турнир и не очень значительный, но на нем необходимо пройти как можно дальше, чтобы не лишиться рейтинговых очков.

Прогноз на матч

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Арканьоли/Ле Бихан и Альби/Роббе. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Арканьоли/Ле Бихан и Альби/Роббе продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Прогноз и ставка на матч Арканьоли/Ле Бихан — Альби/Роббе 29.09.2021

Арканьоли/Ле Бихан

На данном турнире Арканьоли/Ле Бихан выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Арканьоли/Ле Бихан выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Арканьоли/Ле Бихан допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Арканьоли/Ле Бихан особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Арканьоли/Ле Бихан, это умение играть на травяных кортах.

Альби/Роббе

Выступать в зале Альби/Роббе не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Альби/Роббе старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Альби/Роббе принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Альби/Роббе демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Альби/Роббе даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Альби/Роббе хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Арканьоли/Ле Бихан — Альби/Роббе Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Арканьоли/Ле Бихан и Альби/Роббе. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Арканьоли/Ле Бихан и Альби/Роббе встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Арканьоли/Ле Бихан и Альби/Роббе довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Арканьоли/Ле Бихан и Альби/Роббе подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Арканьоли/Ле Бихан — Альби/Роббе: в ожидании «эйсов»

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Арканьоли/Ле Бихан и Альби/Роббе, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Арканьоли/Ле Бихан сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Альби/Роббе имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Арканьоли/Ле Бихан – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Арканьоли/Ле Бихан и Альби/Роббе на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Арканьоли/Ле Бихан — Альби/Роббе. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Арканьоли/Ле Бихан и Альби/Роббе. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Арканьоли/Ле Бихан и для Альби/Роббе, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat2-482612-prognoz-na-match-dzhessika-pegula-andrea-petkovich-ot-eksperta-29-09-21/