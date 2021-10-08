Муркель Алехандро Деллиен Веласко — Даниэль Дутра Да Сильва: кто пройдет в следующий раунд?

Прогноз Муркель Алехандро Деллиен Веласко — Даниэль Дутра Да Сильва (08 октября), ставки и коэффициенты

Муркель Алехандро Деллиен Веласко — Даниэль Дутра Да Сильва (08.10.2021), ставки и коэффициенты

08.10.2021 в 19:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Муркель Алехандро Деллиен Веласко , а противостоять в этом поединке будет Даниэль Дутра Да Сильва.



Муркель Алехандро Деллиен Веласко сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 08.10.2021 придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Даниэль Дутра Да Сильва. По Москве данный поединок начнется в 19:30. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Даниэль Дутра Да Сильва, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Муркель Алехандро Деллиен Веласко — Даниэль Дутра Да Сильва:

08.10.2021 пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Муркель Алехандро Деллиен Веласко — Даниэль Дутра Да Сильва. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 19:30 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Даниэль Дутра Да Сильва, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Даниэль Дутра Да Сильва выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Муркель Алехандро Деллиен Веласко

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Муркель Алехандро Деллиен Веласко находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Муркель Алехандро Деллиен Веласко является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Муркель Алехандро Деллиен Веласко умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Муркель Алехандро Деллиен Веласко обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Муркель Алехандро Деллиен Веласко может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Даниэль Дутра Да Сильва

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Даниэль Дутра Да Сильва теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Даниэль Дутра Да Сильва имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Даниэль Дутра Да Сильва испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Даниэль Дутра Да Сильва выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Даниэль Дутра Да Сильва занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

«Муркель Алехандро Деллиен Веласко» — «Даниэль Дутра Да Сильва»: прогноз автора

Длительное время Муркель Алехандро Деллиен Веласко и Даниэль Дутра Да Сильва не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Муркель Алехандро Деллиен Веласко и Даниэль Дутра Да Сильва. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Прогноз и ставка на матч Муркель Алехандро Деллиен Веласко — Даниэль Дутра Да Сильва 08.10.2021

Муркель Алехандро Деллиен Веласко

На этом турнире именно Муркель Алехандро Деллиен Веласко может похвастаться самой сильной подачей, но она совершенно не отличается вариативностью, ведь данный представитель большого тенниса всегда действует в одном и том же стиле, что отлично знают уже все оппоненты. Да, Муркель Алехандро Деллиен Веласко отлично бьет обеими сторонами ракетки, но все же иногда допускает ошибки на приеме, а также не может продемонстрировать уверенную игру возле сетки. Пока Муркель Алехандро Деллиен Веласко еще не может похвастаться высокой техничностью, так что побеждать получается лишь за счет хорошей физической формы, силы и высокой скорости. Так что, пусть и получилось на этом турнире зайти так далеко, но это в первую очередь связано со слабым уровнем оппонентов, а дальше будет намного сложнее. Если Муркель Алехандро Деллиен Веласко не сможет навязать свою игру и не получится начать матч с мощного атакующего напора, то с обороной все намного сложнее. К тому же, еще ни разу не было такого, чтобы получалось переломать ход поединка.

Даниэль Дутра Да Сильва

На этом турнире Даниэль Дутра Да Сильва играет второй раз. Прошлогодний розыгрыш был пропущен из-за травмы плеча, а в позапрошлом году получилось дойти до полуфинала. Так что, на этот раз Даниэль Дутра Да Сильва надеется снова продемонстрировать хорошие результаты и пройти как можно дальше. После травмы получилось очень быстро восстановиться, так что если прошлый сезон начинался на 27-м месте в рейтинге, то завершался уже на пятнадцатом. В этом году Даниэль Дутра Да Сильва находится в еще лучшей форме, так что не будет удивительно, если получится ворваться в десятку лучших мастеров большого тенниса. Жесткое покрытие Даниэль Дутра Да Сильва считает своим профильным, так как любит играть на большой скорости, используя силовой агрессивный теннис. В прошлом сезоне большинство матчей прошло на харде, причем поражения были лишь в трех. В этом сезоне на харде было сыграно шесть поединков, и все они были выиграны. Пока не ясно, как обстоят дела с выносливостью, но в последних матчах не пришлось много тратить сил, так как удалось одержать победы уже после двух партий.

Сегодня матч Муркель Алехандро Деллиен Веласко — Даниэль Дутра Да Сильва Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Муркель Алехандро Деллиен Веласко и Даниэль Дутра Да Сильва начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Муркель Алехандро Деллиен Веласко и Даниэль Дутра Да Сильва показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Муркель Алехандро Деллиен Веласко и Даниэль Дутра Да Сильва провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Муркель Алехандро Деллиен Веласко и Даниэль Дутра Да Сильва действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Муркель Алехандро Деллиен Веласко — Даниэль Дутра Да Сильва: кто пройдет в следующий раунд?

Муркель Алехандро Деллиен Веласко и Даниэль Дутра Да Сильва которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Муркель Алехандро Деллиен Веласко имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Даниэль Дутра Да Сильва хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Муркель Алехандро Деллиен Веласко. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Даниэль Дутра Да Сильва умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Муркель Алехандро Деллиен Веласко довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Даниэль Дутра Да Сильва вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Муркель Алехандро Деллиен Веласко.

СЕГОДНЯ МАТЧ Муркель Алехандро Деллиен Веласко — Даниэль Дутра Да Сильва. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Муркель Алехандро Деллиен Веласко и Даниэль Дутра Да Сильва, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat3-485738-fransuaza-abanda-medison-hill-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-itf-08-10-21/