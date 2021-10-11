Прогноз Фрэнсис Тьяфу — Хуберт Хуркач (11 октября), ставки и коэффициенты

Фрэнсис Тьяфу — Хуберт Хуркач. Прогноз, ставки на матч. ATP (11.10.21)

11.10.2021 в 18:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ATP, в котором на корт выйдут Фрэнсис Тьяфу , а противостоять в этом поединке будет Хуберт Хуркач.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Фрэнсис Тьяфу — Хуберт Хуркач можно будет вплоть до 18:00 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 11.10.2021. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Фрэнсис Тьяфу и Хуберт Хуркач еще ни разу не встречались на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Фрэнсис Тьяфу — Хуберт Хуркач:

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 11.10.2021, так что в разделе тенниса можно найти поединок Фрэнсис Тьяфу — Хуберт Хуркач. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 18:00 по Москве, пока не начался поединок. Фрэнсис Тьяфу и Хуберт Хуркач еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Фрэнсис Тьяфу

В этом сезоне Фрэнсис Тьяфу демонстрирует самую лучшую форму за всю свою карьеру. Сильная игра была продемонстрирована на первом турнире, после чего на Мастерсе удалось дойти до полуфинала, несмотря на то, что старт был еще в квалификации. На этом турнире Фрэнсис Тьяфу снова показывает мощную игру и легко справляется с теми оппонентами, которые попадаются по жеребьевке. Не удивительно, что сейчас Фрэнсис Тьяфу является одним из фаворитов, несмотря на занимаемое в мировом теннисном рейтинге лишь 98-е место. Начало карьеры было как раз на траве, так что данного покрытия Фрэнсис Тьяфу не боится и может продемонстрировать, как умение обороняться, так и похвастаться выносливостью, стабильно играя на протяжении пяти сетов. Пока все матчи были выиграны досрочно, так что Фрэнсис Тьяфу еще и экономит силы, что может сыграть важную роль в данном матче, если он еще не будет выигран заранее.



Хуберт Хуркач

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Хуберт Хуркач теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Хуберт Хуркач имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Хуберт Хуркач испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Хуберт Хуркач выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Хуберт Хуркач занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

ATP, Фрэнсис Тьяфу — Хуберт Хуркач

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Прогноз и ставка на матч Фрэнсис Тьяфу — Хуберт Хуркач 11.10.2021

Фрэнсис Тьяфу

В этом сезоне Фрэнсис Тьяфу демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Фрэнсис Тьяфу уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Фрэнсис Тьяфу любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Фрэнсис Тьяфу часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Фрэнсис Тьяфу умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Хуберт Хуркач

В этом сезоне Хуберт Хуркач действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Хуберт Хуркач обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Хуберт Хуркач не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Хуберт Хуркач не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Хуберт Хуркач имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Фрэнсис Тьяфу — Хуберт Хуркач Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Фрэнсис Тьяфу и Хуберт Хуркач. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Фрэнсис Тьяфу и Хуберт Хуркач встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Фрэнсис Тьяфу и Хуберт Хуркач довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Фрэнсис Тьяфу и Хуберт Хуркач подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Фрэнсис Тьяфу — Хуберт Хуркач: ставим на двойные ошибки

Фрэнсис Тьяфу и Хуберт Хуркач которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Фрэнсис Тьяфу имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Хуберт Хуркач хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Фрэнсис Тьяфу. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Хуберт Хуркач умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Фрэнсис Тьяфу довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Хуберт Хуркач вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Фрэнсис Тьяфу.

СЕГОДНЯ МАТЧ Фрэнсис Тьяфу — Хуберт Хуркач. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Фрэнсис Тьяфу и Хуберт Хуркач.



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