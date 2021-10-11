Прогноз Калиянда Пунача/Соуткомбе — Версье/Коннор (12-го октября 2021 года), ставки и коэффициенты

Калиянда Пунача/Соуткомбе — Версье/Коннор. Прогноз, ставки на матч (12.10.21)

12 октября в 16:05 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Калиянда Пунача/Соуткомбе , а противостоять в этом поединке будет Версье/Коннор.



Так как Калиянда Пунача/Соуткомбе в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Версье/Коннор, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 12 октября. Но, доказать обратное Калиянда Пунача/Соуткомбе все же сможет в 16:05 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Калиянда Пунача/Соуткомбе — Версье/Коннор. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 12 октября, так что в разделе тенниса можно найти поединок Калиянда Пунача/Соуткомбе — Версье/Коннор. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 16:05 по Москве, пока не начался поединок. Калиянда Пунача/Соуткомбе и Версье/Коннор еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Калиянда Пунача/Соуткомбе

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Калиянда Пунача/Соуткомбе находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Калиянда Пунача/Соуткомбе является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Калиянда Пунача/Соуткомбе умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Калиянда Пунача/Соуткомбе обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Калиянда Пунача/Соуткомбе может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Версье/Коннор

Прошлый сезон прошел на очень хорошем уровне, ведь начинался он во второй сотне международного теннисного рейтинга, а вот под конец удалось подняться даже на 65-ю строчку. Болельщики надеются, что Версье/Коннор в этом году сыграет еще лучше, так что успешные результаты будут подкреплены выигранными турнирами. В первых двух турнирах дойти до финала не получилось, так как в первом был вылет в четвертьфинале, а во втором уже на первой стадии. Но, это было связано со слабой формой в начале сезона, а сейчас Версье/Коннор уже демонстрирует лучший уровень. На данном турнире было уже три победы, причем в этих поединках был проигран всего один сет. Все матчи в этом сезоне проходили на харде, так что Версье/Коннор уже хорошо чувствует покрытие и постарается сыграть в максимально быстром стиле. Версье/Коннор обладает очень сильной подачей, а также высокой скоростью, а также один из главных молодых талантов большого тенниса любит постоянно менять ритм игры.

«Калиянда Пунача/Соуткомбе» — «Версье/Коннор»: прогноз автора

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Калиянда Пунача/Соуткомбе и Версье/Коннор являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Калиянда Пунача/Соуткомбе — Версье/Коннор. Прогноз, ставки на матч(12.10.21)

Калиянда Пунача/Соуткомбе

Несмотря на внушительный возраст, Калиянда Пунача/Соуткомбе демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Калиянда Пунача/Соуткомбе гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Калиянда Пунача/Соуткомбе обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Калиянда Пунача/Соуткомбе снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Калиянда Пунача/Соуткомбе может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Версье/Коннор

На этом турнире Версье/Коннор играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Версье/Коннор какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Версье/Коннор уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Версье/Коннор много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Версье/Коннор сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Версье/Коннор не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Калиянда Пунача/Соуткомбе — Версье/Коннор Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Калиянда Пунача/Соуткомбе и Версье/Коннор. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Калиянда Пунача/Соуткомбе и Версье/Коннор встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Калиянда Пунача/Соуткомбе и Версье/Коннор довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Калиянда Пунача/Соуткомбе и Версье/Коннор подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Калиянда Пунача/Соуткомбе — Версье/Коннор: в ожидании «эйсов»

Калиянда Пунача/Соуткомбе и Версье/Коннор которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Калиянда Пунача/Соуткомбе имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Версье/Коннор хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Калиянда Пунача/Соуткомбе. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Версье/Коннор умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Калиянда Пунача/Соуткомбе довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Версье/Коннор вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Калиянда Пунача/Соуткомбе.

СЕГОДНЯ МАТЧ Калиянда Пунача/Соуткомбе — Версье/Коннор. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Калиянда Пунача/Соуткомбе и Версье/Коннор сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Калиянда Пунача/Соуткомбе, и Версье/Коннор будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat4-487999-mektichpavich-arevalomiddelkop-prognoz-professionala-na-tennis-12-10-21/