Григорьева/Чеканская — Бахмуткина/Поплавска: будет сделан акцент на атакующий теннис

Прогноз Григорьева/Чеканская — Бахмуткина/Поплавска (14.10.2021), ставки и коэффициенты

Григорьева/Чеканская — Бахмуткина/Поплавска (14.10.2021), ставки и коэффициенты

14.10.2021 в 10:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Григорьева/Чеканская , а противостоять в этом поединке будет Бахмуткина/Поплавска.



В 10:00 по Москве Григорьева/Чеканская и Бахмуткина/Поплавска выйдут на теннисный корт, чтобы продемонстрировать все свое мастерство и определить, кто же пройдет дальше в данном турнире, а кому придется паковать чемоданы домой. Матча ждать осталось недолго, ведь согласно календарю Мастерса, он пройдет 14.10.2021. Единственный раз Григорьева/Чеканская и Бахмуткина/Поплавска встречались на корте три года назад, и тогда пришлось играть пять сетов, для того, чтобы определить победителя. Благодаря той победе Григорьева/Чеканская сейчас считается фаворитом.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Григорьева/Чеканская — Бахмуткина/Поплавска:

14.10.2021 пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Григорьева/Чеканская — Бахмуткина/Поплавска. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 10:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Бахмуткина/Поплавска, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Бахмуткина/Поплавска выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Григорьева/Чеканская

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Григорьева/Чеканская находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Григорьева/Чеканская является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Григорьева/Чеканская умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Григорьева/Чеканская обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Григорьева/Чеканская может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Бахмуткина/Поплавска

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Бахмуткина/Поплавска на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Бахмуткина/Поплавска демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Бахмуткина/Поплавска имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Бахмуткина/Поплавска намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Бахмуткина/Поплавска не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Бахмуткина/Поплавска будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Бахмуткина/Поплавска и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Бахмуткина/Поплавска умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

ITF, Григорьева/Чеканская — Бахмуткина/Поплавска

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Григорьева/Чеканская и Бахмуткина/Поплавска. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Григорьева/Чеканская и Бахмуткина/Поплавска продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Григорьева/Чеканская — Бахмуткина/Поплавска (14.10.2021), ставки и коэффициенты

Григорьева/Чеканская

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Григорьева/Чеканская выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Григорьева/Чеканская всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Григорьева/Чеканская уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Григорьева/Чеканская занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Григорьева/Чеканская больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Григорьева/Чеканская имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Бахмуткина/Поплавска

Этот сезон Бахмуткина/Поплавска проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Бахмуткина/Поплавска снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Бахмуткина/Поплавска слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Бахмуткина/Поплавска допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Григорьева/Чеканская — Бахмуткина/Поплавска Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Григорьева/Чеканская и Бахмуткина/Поплавска. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Григорьева/Чеканская и Бахмуткина/Поплавска встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Григорьева/Чеканская и Бахмуткина/Поплавска довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Григорьева/Чеканская и Бахмуткина/Поплавска подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Григорьева/Чеканская — Бахмуткина/Поплавска: будет сделан акцент на атакующий теннис

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Григорьева/Чеканская и Бахмуткина/Поплавска, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Григорьева/Чеканская и Бахмуткина/Поплавска уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Григорьева/Чеканская — Бахмуткина/Поплавска. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Григорьева/Чеканская и Бахмуткина/Поплавска. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Григорьева/Чеканская и для Бахмуткина/Поплавска, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat3-489093-prognozy-i-stavki-specialistov-na-match-dzhakomo-revelli-uilyam-peters-13-10-21/