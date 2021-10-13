Араужо/Учида — Барросо Кампос/Ортега-Ольмедо. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (14.10.21)

Прогноз Араужо/Учида — Барросо Кампос/Ортега-Ольмедо (14 октября), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Араужо/Учида — Барросо Кампос/Ортега-Ольмедо 14-го октября 2021 года

14-го октября 2021 года в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Араужо/Учида , а противостоять в этом поединке будет Барросо Кампос/Ортега-Ольмедо.



14-го октября 2021 года в линии букмекерских контор можно найти множество теннисных матчей, но для ставки лучше всего подходит поединок Араужо/Учида — Барросо Кампос/Ортега-Ольмедо. На него будут приниматься букмекерами предматчевые ставки вплоть до 12:00 по МСК. В этом сезоне между оппонентами еще не было личных встреч, а в прошлом прошло сразу две. В них Араужо/Учида и Барросо Кампос/Ортега-Ольмедо одержали по одной победе, причем каждый раз на корте была упорная борьба, так что выигрыш получался с минимальным преимуществом.



Араужо/Учида — Барросо Кампос/Ортега-Ольмедо. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Араужо/Учида имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 14-го октября 2021 года нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Барросо Кампос/Ортега-Ольмедо. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 12:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Араужо/Учида имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Араужо/Учида

Пока Араужо/Учида не демонстрирует хорошей физической формы, а проходит каждый раунд исключительно на своем характере и благодаря богатому опыту. Еще на первом этапе все могло завершиться поражением, когда были проиграны первые два сета, но затем получилось собраться и выиграть остальные три. В последующих матчах было не легче, так что можно однозначно сделать вывод, что Араужо/Учида находится не в лучших кондициях. Скорее всего, что причина кроется в недавней травме колена, которая заставила на долгий срок покинуть корт. Если судить по прошлому году, то был такой же слабый старт, но затем начался прогресс, так что есть надежда, что дальше Араужо/Учида будет играть все сильнее и все же сможет порадовать болельщиков стабильностью. Ведь пока все предыдущие турниры завершались на ранних этапах, хотя оппоненты были не самые сложные. К тому же, Араужо/Учида довольно неплохо играет на данном покрытии.



Барросо Кампос/Ортега-Ольмедо

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Барросо Кампос/Ортега-Ольмедо теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Барросо Кампос/Ортега-Ольмедо имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Барросо Кампос/Ортега-Ольмедо испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Барросо Кампос/Ортега-Ольмедо выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Барросо Кампос/Ортега-Ольмедо занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Прогноз на матч Араужо/Учида — Барросо Кампос/Ортега-Ольмедо

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Араужо/Учида и Барросо Кампос/Ортега-Ольмедо являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Араужо/Учида — Барросо Кампос/Ортега-Ольмедо. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (14.10.21)

Араужо/Учида

На этом турнире именно Араужо/Учида может похвастаться самой сильной подачей, но она совершенно не отличается вариативностью, ведь данный представитель большого тенниса всегда действует в одном и том же стиле, что отлично знают уже все оппоненты. Да, Араужо/Учида отлично бьет обеими сторонами ракетки, но все же иногда допускает ошибки на приеме, а также не может продемонстрировать уверенную игру возле сетки. Пока Араужо/Учида еще не может похвастаться высокой техничностью, так что побеждать получается лишь за счет хорошей физической формы, силы и высокой скорости. Так что, пусть и получилось на этом турнире зайти так далеко, но это в первую очередь связано со слабым уровнем оппонентов, а дальше будет намного сложнее. Если Араужо/Учида не сможет навязать свою игру и не получится начать матч с мощного атакующего напора, то с обороной все намного сложнее. К тому же, еще ни разу не было такого, чтобы получалось переломать ход поединка.

Барросо Кампос/Ортега-Ольмедо

Несмотря на свой молодой возраст, Барросо Кампос/Ортега-Ольмедо демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Барросо Кампос/Ортега-Ольмедо уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Барросо Кампос/Ортега-Ольмедо станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Барросо Кампос/Ортега-Ольмедо, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Барросо Кампос/Ортега-Ольмедо умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Барросо Кампос/Ортега-Ольмедо имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Араужо/Учида — Барросо Кампос/Ортега-Ольмедо Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Араужо/Учида и Барросо Кампос/Ортега-Ольмедо. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Араужо/Учида и Барросо Кампос/Ортега-Ольмедо встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Араужо/Учида и Барросо Кампос/Ортега-Ольмедо довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Араужо/Учида и Барросо Кампос/Ортега-Ольмедо подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Араужо/Учида — Барросо Кампос/Ортега-Ольмедо: кто пройдет в следующий раунд?

Судя по количеству финалов и титулов, которые Араужо/Учида имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Араужо/Учида и Барросо Кампос/Ортега-Ольмедо отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Барросо Кампос/Ортега-Ольмедо в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Араужо/Учида превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Барросо Кампос/Ортега-Ольмедо сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Араужо/Учида гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Араужо/Учида — Барросо Кампос/Ортега-Ольмедо. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Араужо/Учида и Барросо Кампос/Ортега-Ольмедо.



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