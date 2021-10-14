Неил Оберлеитнер — Лоренцо Боччи: будет сделан акцент на атакующий теннис

Прогноз Неил Оберлеитнер — Лоренцо Боччи (14.10.2021), ставки и коэффициенты

Неил Оберлеитнер — Лоренцо Боччи (14-го октября 2021 года), ставки и коэффициенты

14-го октября 2021 года в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Неил Оберлеитнер , а противостоять в этом поединке будет Лоренцо Боччи.



Судья теннисного матча Неил Оберлеитнер — Лоренцо Боччи должен дать знак о старте игры в 11:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 14-го октября 2021 года, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Неил Оберлеитнер и Лоренцо Боччи более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Неил Оберлеитнер имеет четыре победы, то Лоренцо Боччи может похвастаться лишь двумя победами.



Неил Оберлеитнер — Лоренцо Боччи. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 14-го октября 2021 года, ведь именно в этот день на корте встречаются Неил Оберлеитнер и Лоренцо Боччи. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 11:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Неил Оберлеитнер имеет на своем счету три победы, Лоренцо Боччи может похвастаться четырьмя.

Неил Оберлеитнер

По непонятным причинам Неил Оберлеитнер в этом сезоне демонстрирует неоднозначные результаты, показывая нестабильность. В одних матчах получается одержать победу над непростым оппонентом, но уже в другом Неил Оберлеитнер теряется и отдает победу сопернику, значительно ниже расположенном в теннисном рейтинге. Не удивительно, что такие результаты привели к падению в рейтинге, ведь сейчас Неил Оберлеитнер занимает 73-е место, хотя в начале сезона это была еще 52-я позиция. На грунте Неил Оберлеитнер играет не лучшим образом, ведь за всю свою карьеру на данном покрытии корта не было выиграно еще ни одного трофея. Мало того, если взять прошлый сезон, то в нем на грунтовых кортах все чаще всего завершалось на ранних этапах. Да, Неил Оберлеитнер имеет сильную подачу с правой, и может быстро двигаться по корту, но побеждать получается только в тому случае, когда удается задавать свой ритм и демонстрировать агрессивную игру, а на грунте это не помогает.



Лоренцо Боччи

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Лоренцо Боччи имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Лоренцо Боччи демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Лоренцо Боччи не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Лоренцо Боччи не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

Прогноз на матч Неил Оберлеитнер — Лоренцо Боччи

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Неил Оберлеитнер и Лоренцо Боччи. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Неил Оберлеитнер и Лоренцо Боччи в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Неил Оберлеитнер и Лоренцо Боччи имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Прогноз и ставка на матч Неил Оберлеитнер — Лоренцо Боччи 14-го октября 2021 года

Неил Оберлеитнер

После того, как в 2016 году было выиграно сразу четыре титула, из которых три как раз на харде, все ожидали, что прошлый сезон Неил Оберлеитнер проведет как минимум не хуже, но он получился довольно слабым, так как не было ни одной победы на серьезном турнире. И матчей было сыграно намного меньше, да и результаты в них были хуже, так что пришлось опуститься с пятого места в рейтинге на 26-ю строчку в мировом теннисе. В межсезонье были упорные тренировки, так что есть надежда, что Неил Оберлеитнер в этом сезоне продемонстрирует более привычный уровень тенниса и ввяжется в борьбу за престижные трофеи. Тем более, что Неил Оберлеитнер больше всего любит играть как раз в залах на твердом покрытии, так как этот турнир может стать трамплином для новых успехов. Несмотря на молодой возраст, Неил Оберлеитнер уже обладает хорошим опытом в профессиональном теннисе, а также может продемонстрировать немалый арсенал технических навыков.

Лоренцо Боччи

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Лоренцо Боччи хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Лоренцо Боччи никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Лоренцо Боччи сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Лоренцо Боччи всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Неил Оберлеитнер — Лоренцо Боччи Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Неил Оберлеитнер и Лоренцо Боччи. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Неил Оберлеитнер — Лоренцо Боччи: будет сделан акцент на атакующий теннис

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Неил Оберлеитнер и Лоренцо Боччи, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Неил Оберлеитнер сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Лоренцо Боччи имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Неил Оберлеитнер – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Неил Оберлеитнер и Лоренцо Боччи на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Неил Оберлеитнер — Лоренцо Боччи. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Неил Оберлеитнер и Лоренцо Боччи, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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