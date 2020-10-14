Прогноз Дуарте Вале — Хуан Игнасио Галарса (14.10.2021), ставки и коэффициенты

Дуарте Вале — Хуан Игнасио Галарса. Прогноз, ставки на матч (14.10.21)

14-го октября 2021 года в 17:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Дуарте Вале , а противостоять в этом поединке будет Хуан Игнасио Галарса.



Так как Дуарте Вале в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Хуан Игнасио Галарса, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 14-го октября 2021 года. Но, доказать обратное Дуарте Вале все же сможет в 17:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Дуарте Вале — Хуан Игнасио Галарса. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

14-го октября 2021 года пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Дуарте Вале — Хуан Игнасио Галарса. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 17:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Хуан Игнасио Галарса, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Хуан Игнасио Галарса выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Дуарте Вале

На данный момент Дуарте Вале является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Дуарте Вале однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Дуарте Вале демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Дуарте Вале хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Дуарте Вале часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Хуан Игнасио Галарса

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Хуан Игнасио Галарса имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Хуан Игнасио Галарса демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Хуан Игнасио Галарса не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Хуан Игнасио Галарса не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

Прогноз на матч Дуарте Вале — Хуан Игнасио Галарса

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Дуарте Вале и Хуан Игнасио Галарса впервые будут встречаться между собой. Если Дуарте Вале уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Хуан Игнасио Галарса пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Дуарте Вале демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Дуарте Вале – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Дуарте Вале — Хуан Игнасио Галарса (14-го октября 2021 года), ставки и коэффициенты

Дуарте Вале

На данный момент Дуарте Вале занимает в мировом теннисном рейтинге 39-е место, ведь по итогам прошлого сезона удалось подняться более, чем на сорок строчек. В этом сезоне Дуарте Вале снова большинство своих поединков играет на жестком покрытии, так как на других кортах пока не получается демонстрировать настолько хорошие результаты. Начало этого сезона пока не задалось, так как на первых двух турнирах был вылет на ранних стадиях, да и на престижном прошлом турнире был слабый результат, так как вылет был уже на стадии 1/32, так и не выиграв хотя бы одного сета. Дуарте Вале не может похвастаться стабильностью, из-за чего за всю свою карьеру никогда не удавалось подняться в двадцатку сильнейших ракеток мира. При хорошей подаче, Дуарте Вале не всегда уверенно действует на приеме, да и на задней линии при обмене ударами иногда встречаются грубые ошибки.

Хуан Игнасио Галарса

Несмотря на свой молодой возраст, Хуан Игнасио Галарса демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Хуан Игнасио Галарса уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Хуан Игнасио Галарса станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Хуан Игнасио Галарса, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Хуан Игнасио Галарса умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Хуан Игнасио Галарса имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Дуарте Вале — Хуан Игнасио Галарса Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Дуарте Вале и Хуан Игнасио Галарса. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Дуарте Вале и Хуан Игнасио Галарса встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Дуарте Вале и Хуан Игнасио Галарса довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Дуарте Вале и Хуан Игнасио Галарса подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Дуарте Вале — Хуан Игнасио Галарса: снова ждем результативной игры

Дуарте Вале и Хуан Игнасио Галарса которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Дуарте Вале имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Хуан Игнасио Галарса хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Дуарте Вале. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Хуан Игнасио Галарса умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Дуарте Вале довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Хуан Игнасио Галарса вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Дуарте Вале.

СЕГОДНЯ МАТЧ Дуарте Вале — Хуан Игнасио Галарса. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Дуарте Вале и Хуан Игнасио Галарса, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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