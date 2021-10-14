Блу Бейкер — Хуан Мануэль Бенитес-Чаварриага: андердог способен удивить фаворита

Прогноз Блу Бейкер — Хуан Мануэль Бенитес-Чаварриага (15.10.2021), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Блу Бейкер — Хуан Мануэль Бенитес-Чаварриага 15.10.2021

15.10.2021 в 18:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Блу Бейкер , а противостоять в этом поединке будет Хуан Мануэль Бенитес-Чаварриага.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 15.10.2021, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Блу Бейкер — Хуан Мануэль Бенитес-Чаварриага. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 18:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Блу Бейкер, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Блу Бейкер — Хуан Мануэль Бенитес-Чаварриага. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 15.10.2021 откроет его противостояние Блу Бейкер — Хуан Мануэль Бенитес-Чаварриага. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 18:00 по МСК, то есть до начала игры. Блу Бейкер и Хуан Мануэль Бенитес-Чаварриага отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Хуан Мануэль Бенитес-Чаварриага может гордиться семью победами, а вот Блу Бейкер имеет только пять выигранных встреч.

Блу Бейкер

Блу Бейкер отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Блу Бейкер проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Блу Бейкер проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Блу Бейкер играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Блу Бейкер больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Хуан Мануэль Бенитес-Чаварриага

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Хуан Мануэль Бенитес-Чаварриага на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Хуан Мануэль Бенитес-Чаварриага демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Хуан Мануэль Бенитес-Чаварриага имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Хуан Мануэль Бенитес-Чаварриага намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Хуан Мануэль Бенитес-Чаварриага не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Хуан Мануэль Бенитес-Чаварриага будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Хуан Мануэль Бенитес-Чаварриага и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Хуан Мануэль Бенитес-Чаварриага умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Блу Бейкер и Хуан Мануэль Бенитес-Чаварриага являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Прогноз и ставка на матч Блу Бейкер — Хуан Мануэль Бенитес-Чаварриага 15.10.2021

Блу Бейкер

В этом сезоне Блу Бейкер демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Блу Бейкер уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Блу Бейкер любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Блу Бейкер часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Блу Бейкер умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Хуан Мануэль Бенитес-Чаварриага

Хуан Мануэль Бенитес-Чаварриага лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Хуан Мануэль Бенитес-Чаварриага играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Хуан Мануэль Бенитес-Чаварриага начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Хуан Мануэль Бенитес-Чаварриага выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Хуан Мануэль Бенитес-Чаварриага сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Блу Бейкер — Хуан Мануэль Бенитес-Чаварриага Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Блу Бейкер и Хуан Мануэль Бенитес-Чаварриага. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Блу Бейкер — Хуан Мануэль Бенитес-Чаварриага: андердог способен удивить фаворита

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Блу Бейкер и Хуан Мануэль Бенитес-Чаварриага из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Хуан Мануэль Бенитес-Чаварриага относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Хуан Мануэль Бенитес-Чаварриага проводит второй или третий матч. А вот Блу Бейкер как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Блу Бейкер, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Блу Бейкер без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Блу Бейкер вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Блу Бейкер — Хуан Мануэль Бенитес-Чаварриага. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Блу Бейкер и Хуан Мануэль Бенитес-Чаварриага букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Блу Бейкер и Хуан Мануэль Бенитес-Чаварриага проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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