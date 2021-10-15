Вийесундера/Эчеверрия Алам — Монрой/Монтез. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (15.10.21)

Прогноз Вийесундера/Эчеверрия Алам — Монрой/Монтез (15-го октября), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Вийесундера/Эчеверрия Алам — Монрой/Монтез 15 октября

15 октября в 21:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Вийесундера/Эчеверрия Алам , а противостоять в этом поединке будет Монрой/Монтез.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 15 октября, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Вийесундера/Эчеверрия Алам — Монрой/Монтез. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 21:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Вийесундера/Эчеверрия Алам, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Вийесундера/Эчеверрия Алам — Монрой/Монтез. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Вийесундера/Эчеверрия Алам имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 15 октября нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Монрой/Монтез. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 21:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Вийесундера/Эчеверрия Алам имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Вийесундера/Эчеверрия Алам

По непонятным причинам Вийесундера/Эчеверрия Алам в этом сезоне демонстрирует неоднозначные результаты, показывая нестабильность. В одних матчах получается одержать победу над непростым оппонентом, но уже в другом Вийесундера/Эчеверрия Алам теряется и отдает победу сопернику, значительно ниже расположенном в теннисном рейтинге. Не удивительно, что такие результаты привели к падению в рейтинге, ведь сейчас Вийесундера/Эчеверрия Алам занимает 73-е место, хотя в начале сезона это была еще 52-я позиция. На грунте Вийесундера/Эчеверрия Алам играет не лучшим образом, ведь за всю свою карьеру на данном покрытии корта не было выиграно еще ни одного трофея. Мало того, если взять прошлый сезон, то в нем на грунтовых кортах все чаще всего завершалось на ранних этапах. Да, Вийесундера/Эчеверрия Алам имеет сильную подачу с правой, и может быстро двигаться по корту, но побеждать получается только в тому случае, когда удается задавать свой ритм и демонстрировать агрессивную игру, а на грунте это не помогает.



Монрой/Монтез

Монрой/Монтез имеет слишком вспыльчивый характер, который и не позволяет стабильно действовать на корте. В этом матче снова придется дать волю своим эмоциям, так как оппонент предстоит серьезный, еще и лучше работающий ногами. Но, зато Монрой/Монтез уверенно действует на задней линии, так что показывает хороший уровень при обмене ударами. Играть в зале на жестком покрытии Монрой/Монтез умеет, ведь если брать прошлый сезон, то в нем было таких семь поединков, из которых шесть завершились победами. Монрой/Монтез обладает мощной подачей, и хоть и не отличается быстротой на корте, но зато демонстрирует постоянную вариативность ударов, так что крайне сложно предугадать направление полета мяча. С мотивацией Монрой/Монтез проблем не имеет, ведь хоть турнир и не очень значительный, но на нем необходимо пройти как можно дальше, чтобы не лишиться рейтинговых очков.

Прогноз на матч

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Вийесундера/Эчеверрия Алам и Монрой/Монтез являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Вийесундера/Эчеверрия Алам — Монрой/Монтез. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (15.10.21)

Вийесундера/Эчеверрия Алам

В этом сезоне Вийесундера/Эчеверрия Алам демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Вийесундера/Эчеверрия Алам уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Вийесундера/Эчеверрия Алам любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Вийесундера/Эчеверрия Алам часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Вийесундера/Эчеверрия Алам умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Монрой/Монтез

В этом сезоне Монрой/Монтез действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Монрой/Монтез обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Монрой/Монтез не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Монрой/Монтез не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Монрой/Монтез имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Вийесундера/Эчеверрия Алам — Монрой/Монтез Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Вийесундера/Эчеверрия Алам и Монрой/Монтез начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Вийесундера/Эчеверрия Алам и Монрой/Монтез показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Вийесундера/Эчеверрия Алам и Монрой/Монтез провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Вийесундера/Эчеверрия Алам и Монрой/Монтез действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Вийесундера/Эчеверрия Алам — Монрой/Монтез: соперники не будут долго запрягать

Судя по количеству финалов и титулов, которые Вийесундера/Эчеверрия Алам имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Вийесундера/Эчеверрия Алам и Монрой/Монтез отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Монрой/Монтез в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Вийесундера/Эчеверрия Алам превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Монрой/Монтез сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Вийесундера/Эчеверрия Алам гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Вийесундера/Эчеверрия Алам — Монрой/Монтез. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Вийесундера/Эчеверрия Алам и Монрой/Монтез сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Вийесундера/Эчеверрия Алам, и Монрой/Монтез будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat0-490215-prognoz-na-match-matias-franko-deskotte-viktor-lilov-rekomenduemye-stavki-ot-ekspertov-15-10-21/