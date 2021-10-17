Прогноз Себастьян Баез — Фелипе Мелихени Родригес Альвес (17-го октября), ставки и коэффициенты

Себастьян Баез — Фелипе Мелихени Родригес Альвес. Прогноз, ставки на матч (17.10.21)

17.10.2021 в 23:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Себастьян Баез , а противостоять в этом поединке будет Фелипе Мелихени Родригес Альвес.



В 23:00 по московскому времени поклонники большого тенниса будут внимательно следить за тем, как на корте будут противостоять Себастьян Баез и Фелипе Мелихени Родригес Альвес. Тем кто, хочет посмотреть на игру, которая пройдет 17.10.2021, вживую, еще можно купить билеты, так как еще есть свободные места на трибунах. Между ведущими мировыми ракетками за всю историю было лишь четыре встречи, причем в них было по две победы у каждого соперника.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Себастьян Баез — Фелипе Мелихени Родригес Альвес:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 17.10.2021 откроет его противостояние Себастьян Баез — Фелипе Мелихени Родригес Альвес. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 23:00 по МСК, то есть до начала игры. Себастьян Баез и Фелипе Мелихени Родригес Альвес отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Фелипе Мелихени Родригес Альвес может гордиться семью победами, а вот Себастьян Баез имеет только пять выигранных встреч.

Себастьян Баез

На данный момент Себастьян Баез является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Себастьян Баез однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Себастьян Баез демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Себастьян Баез хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Себастьян Баез часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Фелипе Мелихени Родригес Альвес

Нынешняя форма, которую демонстрирует Фелипе Мелихени Родригес Альвес еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Фелипе Мелихени Родригес Альвес постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Фелипе Мелихени Родригес Альвес пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Фелипе Мелихени Родригес Альвес не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Фелипе Мелихени Родригес Альвес не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Челленджер, Себастьян Баез — Фелипе Мелихени Родригес Альвес

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Себастьян Баез и Фелипе Мелихени Родригес Альвес впервые будут встречаться между собой. Если Себастьян Баез уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Фелипе Мелихени Родригес Альвес пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Себастьян Баез демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Себастьян Баез – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Себастьян Баез — Фелипе Мелихени Родригес Альвес. Прогноз, ставки на матч(17.10.21)

Себастьян Баез

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Себастьян Баез, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Себастьян Баез уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Себастьян Баез старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Себастьян Баез, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Себастьян Баез не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Себастьян Баез все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Себастьян Баез точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Фелипе Мелихени Родригес Альвес

На этом турнире Фелипе Мелихени Родригес Альвес играет второй раз. Прошлогодний розыгрыш был пропущен из-за травмы плеча, а в позапрошлом году получилось дойти до полуфинала. Так что, на этот раз Фелипе Мелихени Родригес Альвес надеется снова продемонстрировать хорошие результаты и пройти как можно дальше. После травмы получилось очень быстро восстановиться, так что если прошлый сезон начинался на 27-м месте в рейтинге, то завершался уже на пятнадцатом. В этом году Фелипе Мелихени Родригес Альвес находится в еще лучшей форме, так что не будет удивительно, если получится ворваться в десятку лучших мастеров большого тенниса. Жесткое покрытие Фелипе Мелихени Родригес Альвес считает своим профильным, так как любит играть на большой скорости, используя силовой агрессивный теннис. В прошлом сезоне большинство матчей прошло на харде, причем поражения были лишь в трех. В этом сезоне на харде было сыграно шесть поединков, и все они были выиграны. Пока не ясно, как обстоят дела с выносливостью, но в последних матчах не пришлось много тратить сил, так как удалось одержать победы уже после двух партий.

Сегодня матч Себастьян Баез — Фелипе Мелихени Родригес Альвес Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Себастьян Баез и Фелипе Мелихени Родригес Альвес. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Себастьян Баез — Фелипе Мелихени Родригес Альвес: будет сделан акцент на атакующий теннис

Судя по количеству финалов и титулов, которые Себастьян Баез имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Себастьян Баез и Фелипе Мелихени Родригес Альвес отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Фелипе Мелихени Родригес Альвес в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Себастьян Баез превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Фелипе Мелихени Родригес Альвес сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Себастьян Баез гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Себастьян Баез — Фелипе Мелихени Родригес Альвес. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Себастьян Баез и Фелипе Мелихени Родригес Альвес сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Себастьян Баез, и Фелипе Мелихени Родригес Альвес будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat3-491673-prognoz-na-match-universidad-nasonal-de-kuyo-atletiko-san-martin-mendoza-ii-rekomenduemye-stavki-ot-ekspert/