На-Лэ Хан — Лорен Проктор: в ожидании «эйсов»

Прогноз На-Лэ Хан — Лорен Проктор (18.10.2021), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч На-Лэ Хан — Лорен Проктор 18-го октября 2021 года

18-го октября 2021 года в 20:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут На-Лэ Хан , а противостоять в этом поединке будет Лорен Проктор.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как На-Лэ Хан — Лорен Проктор, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 18-го октября 2021 года, а его начало по МСК будет в 20:00. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — На-Лэ Хан. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



На-Лэ Хан — Лорен Проктор. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На-Лэ Хан имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 18-го октября 2021 года нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Лорен Проктор. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 20:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то На-Лэ Хан имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

На-Лэ Хан

В большинстве своих выигранных поединков На-Лэ Хан берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если На-Лэ Хан с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. На-Лэ Хан сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде На-Лэ Хан также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Лорен Проктор

На этом турнире Лорен Проктор играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Лорен Проктор все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Лорен Проктор не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Лорен Проктор уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Лорен Проктор на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Лорен Проктор пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

На-Лэ Хан — Лорен Проктор. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. На-Лэ Хан и Лорен Проктор впервые будут встречаться между собой. Если На-Лэ Хан уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Лорен Проктор пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые На-Лэ Хан демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что На-Лэ Хан – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



На-Лэ Хан — Лорен Проктор (18-го октября 2021 года), ставки и коэффициенты

На-Лэ Хан

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится На-Лэ Хан, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем На-Лэ Хан уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. На-Лэ Хан старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает На-Лэ Хан, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета На-Лэ Хан не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, На-Лэ Хан все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то На-Лэ Хан точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Лорен Проктор

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Лорен Проктор хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Лорен Проктор никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Лорен Проктор сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Лорен Проктор всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч На-Лэ Хан — Лорен Проктор Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся На-Лэ Хан и Лорен Проктор. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. На-Лэ Хан и Лорен Проктор встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что На-Лэ Хан и Лорен Проктор довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи На-Лэ Хан и Лорен Проктор подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

На-Лэ Хан — Лорен Проктор: в ожидании «эйсов»

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут На-Лэ Хан и Лорен Проктор из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Лорен Проктор относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Лорен Проктор проводит второй или третий матч. А вот На-Лэ Хан как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит На-Лэ Хан, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, На-Лэ Хан без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как На-Лэ Хан вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ На-Лэ Хан — Лорен Проктор. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся На-Лэ Хан и Лорен Проктор букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что На-Лэ Хан и Лорен Проктор проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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