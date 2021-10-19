Де Йонг/Стевенс — Гонзалез/Кинг. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (20.10.21)

Прогноз Де Йонг/Стевенс — Гонзалез/Кинг (20-го октября 2021 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Де Йонг/Стевенс — Гонзалез/Кинг 20-го октября

20-го октября в 20:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Де Йонг/Стевенс , а противостоять в этом поединке будет Гонзалез/Кинг.



Де Йонг/Стевенс сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 20-го октября придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Гонзалез/Кинг. По Москве данный поединок начнется в 20:00. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Гонзалез/Кинг, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



Де Йонг/Стевенс — Гонзалез/Кинг. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 20-го октября, так что в разделе тенниса можно найти поединок Де Йонг/Стевенс — Гонзалез/Кинг. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 20:00 по Москве, пока не начался поединок. Де Йонг/Стевенс и Гонзалез/Кинг еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Де Йонг/Стевенс

Пока Де Йонг/Стевенс не демонстрирует хорошей физической формы, а проходит каждый раунд исключительно на своем характере и благодаря богатому опыту. Еще на первом этапе все могло завершиться поражением, когда были проиграны первые два сета, но затем получилось собраться и выиграть остальные три. В последующих матчах было не легче, так что можно однозначно сделать вывод, что Де Йонг/Стевенс находится не в лучших кондициях. Скорее всего, что причина кроется в недавней травме колена, которая заставила на долгий срок покинуть корт. Если судить по прошлому году, то был такой же слабый старт, но затем начался прогресс, так что есть надежда, что дальше Де Йонг/Стевенс будет играть все сильнее и все же сможет порадовать болельщиков стабильностью. Ведь пока все предыдущие турниры завершались на ранних этапах, хотя оппоненты были не самые сложные. К тому же, Де Йонг/Стевенс довольно неплохо играет на данном покрытии.



Гонзалез/Кинг

Нынешняя форма, которую демонстрирует Гонзалез/Кинг еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Гонзалез/Кинг постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Гонзалез/Кинг пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Гонзалез/Кинг не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Гонзалез/Кинг не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Де Йонг/Стевенс и Гонзалез/Кинг впервые будут встречаться между собой. Если Де Йонг/Стевенс уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Гонзалез/Кинг пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Де Йонг/Стевенс демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Де Йонг/Стевенс – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Де Йонг/Стевенс — Гонзалез/Кинг. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (20.10.21)

Де Йонг/Стевенс

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Де Йонг/Стевенс, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Де Йонг/Стевенс уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Де Йонг/Стевенс старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Де Йонг/Стевенс, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Де Йонг/Стевенс не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Де Йонг/Стевенс все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Де Йонг/Стевенс точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Гонзалез/Кинг

Несмотря на свой молодой возраст, Гонзалез/Кинг демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Гонзалез/Кинг уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Гонзалез/Кинг станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Гонзалез/Кинг, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Гонзалез/Кинг умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Гонзалез/Кинг имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Де Йонг/Стевенс — Гонзалез/Кинг Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Де Йонг/Стевенс и Гонзалез/Кинг. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Де Йонг/Стевенс — Гонзалез/Кинг: будет сделан акцент на атакующий теннис

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Де Йонг/Стевенс и Гонзалез/Кинг из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Гонзалез/Кинг относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Гонзалез/Кинг проводит второй или третий матч. А вот Де Йонг/Стевенс как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Де Йонг/Стевенс, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Де Йонг/Стевенс без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Де Йонг/Стевенс вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Де Йонг/Стевенс — Гонзалез/Кинг. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Де Йонг/Стевенс и Гонзалез/Кинг сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Де Йонг/Стевенс, и Гонзалез/Кинг будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat0-492465-stavki-na-match-fo-syur-mer-andrezieuks-boutheon-als-prognoz-na-basketbol-ot-19-10-21/