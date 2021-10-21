Контрерас Гомез/Эпплтон — Паркс/Смит: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Прогноз Контрерас Гомез/Эпплтон — Паркс/Смит (21.10.2021), ставки и коэффициенты

Контрерас Гомез/Эпплтон — Паркс/Смит (21-го октября), ставки и коэффициенты

21-го октября в 22:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Контрерас Гомез/Эпплтон , а противостоять в этом поединке будет Паркс/Смит.



Буквально несколько дней назад Контрерас Гомез/Эпплтон и Паркс/Смит играли свои матчи, а теперь уже 21-го октября им предстоит очное противостояние в рамках этого же турнира. По московскому времени мастера тенниса выйдут на корт в 22:00. Оппоненты не часто играли друг с другом, хотя уже несколько лет выступают на самом высоком уровне. Ранее было лишь две встречи, в которых Контрерас Гомез/Эпплтон имеет две победы, и оба выигрыша были лишь после пяти сетов.



Контрерас Гомез/Эпплтон — Паркс/Смит. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Теннисный поединок Контрерас Гомез/Эпплтон — Паркс/Смит запланирован организаторами турнира на 21-го октября, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 22:00 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Контрерас Гомез/Эпплтон и Паркс/Смит встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Контрерас Гомез/Эпплтон имеет три победы при одном поражении.

Контрерас Гомез/Эпплтон

Этот турнир Контрерас Гомез/Эпплтон проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Контрерас Гомез/Эпплтон может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Контрерас Гомез/Эпплтон однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Контрерас Гомез/Эпплтон имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Контрерас Гомез/Эпплтон левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Контрерас Гомез/Эпплтон хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Паркс/Смит

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Паркс/Смитв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Паркс/Смит играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Паркс/Смит держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Паркс/Смит демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Паркс/Смит находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

ITF, Контрерас Гомез/Эпплтон — Паркс/Смит

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Контрерас Гомез/Эпплтон и Паркс/Смит. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Контрерас Гомез/Эпплтон и Паркс/Смит в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Контрерас Гомез/Эпплтон и Паркс/Смит имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Контрерас Гомез/Эпплтон — Паркс/Смит (21-го октября), ставки и коэффициенты

Контрерас Гомез/Эпплтон

В этом сезоне Контрерас Гомез/Эпплтон демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Контрерас Гомез/Эпплтон уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Контрерас Гомез/Эпплтон любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Контрерас Гомез/Эпплтон часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Контрерас Гомез/Эпплтон умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Паркс/Смит

Несмотря на свой молодой возраст, Паркс/Смит демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Паркс/Смит уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Паркс/Смит станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Паркс/Смит, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Паркс/Смит умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Паркс/Смит имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Контрерас Гомез/Эпплтон — Паркс/Смит Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Контрерас Гомез/Эпплтон и Паркс/Смит, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Контрерас Гомез/Эпплтон и Паркс/Смит играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Контрерас Гомез/Эпплтон, и Паркс/Смит неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Контрерас Гомез/Эпплтон — Паркс/Смит: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Контрерас Гомез/Эпплтон и Паркс/Смит, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Контрерас Гомез/Эпплтон и Паркс/Смит уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Контрерас Гомез/Эпплтон — Паркс/Смит. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Контрерас Гомез/Эпплтон и Паркс/Смит. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Контрерас Гомез/Эпплтон и для Паркс/Смит, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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