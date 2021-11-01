Паула Ортега Редондо — Глория Алого Пикерас. Прогноз, ставки на матч(01.11.21)

Прогноз Паула Ортега Редондо — Глория Алого Пикерас (01-го ноября 2021 года), ставки и коэффициенты

Паула Ортега Редондо — Глория Алого Пикерас (01.11.2021), ставки и коэффициенты

01.11.2021 в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата UTR Pro Tennis Series, в котором на корт выйдут Паула Ортега Редондо , а противостоять в этом поединке будет Глория Алого Пикерас.



01.11.2021 в линии букмекерских контор можно найти множество теннисных матчей, но для ставки лучше всего подходит поединок Паула Ортега Редондо — Глория Алого Пикерас. На него будут приниматься букмекерами предматчевые ставки вплоть до 14:00 по МСК. В этом сезоне между оппонентами еще не было личных встреч, а в прошлом прошло сразу две. В них Паула Ортега Редондо и Глория Алого Пикерас одержали по одной победе, причем каждый раз на корте была упорная борьба, так что выигрыш получался с минимальным преимуществом.



Паула Ортега Редондо — Глория Алого Пикерас. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 01.11.2021, ведь именно в этот день на корте встречаются Паула Ортега Редондо и Глория Алого Пикерас. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 14:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Паула Ортега Редондо имеет на своем счету три победы, Глория Алого Пикерас может похвастаться четырьмя.

Паула Ортега Редондо

На данный момент Паула Ортега Редондо является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Паула Ортега Редондо однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Паула Ортега Редондо демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Паула Ортега Редондо хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Паула Ортега Редондо часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Глория Алого Пикерас

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Глория Алого Пикерас на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Глория Алого Пикерас демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Глория Алого Пикерас имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Глория Алого Пикерас намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Глория Алого Пикерас не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Глория Алого Пикерас будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Глория Алого Пикерас и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Глория Алого Пикерас умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

«Паула Ортега Редондо» — «Глория Алого Пикерас»: прогноз автора

Паула Ортега Редондо и Глория Алого Пикерас – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Паула Ортега Редондо — Глория Алого Пикерас. Прогноз, ставки на матч(01.11.21)

Паула Ортега Редондо

В этом сезоне Паула Ортега Редондо демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Паула Ортега Редондо уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Паула Ортега Редондо любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Паула Ортега Редондо часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Паула Ортега Редондо умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Глория Алого Пикерас

На этом турнире Глория Алого Пикерас играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Глория Алого Пикерас какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Глория Алого Пикерас уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Глория Алого Пикерас много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Глория Алого Пикерас сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Глория Алого Пикерас не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Паула Ортега Редондо — Глория Алого Пикерас Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Паула Ортега Редондо и Глория Алого Пикерас начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Паула Ортега Редондо и Глория Алого Пикерас показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Паула Ортега Редондо и Глория Алого Пикерас провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Паула Ортега Редондо и Глория Алого Пикерас действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Паула Ортега Редондо — Глория Алого Пикерас: будет сделан акцент на атакующий теннис

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Паула Ортега Редондо и Глория Алого Пикерас, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Паула Ортега Редондо сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Глория Алого Пикерас имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Паула Ортега Редондо – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Паула Ортега Редондо и Глория Алого Пикерас на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Паула Ортега Редондо — Глория Алого Пикерас. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Паула Ортега Редондо и Глория Алого Пикерас сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Паула Ортега Редондо, и Глория Алого Пикерас будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat2-494482-aleksandr-golinko-ivan-pavlyuchenko-prognoz-i-stavki-ot-specialista-01-11-21/