Сиерра/Хименес Касинцева — Кристиан/Сепеде Роиг. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (03.11.21)

Прогноз Сиерра/Хименес Касинцева — Кристиан/Сепеде Роиг (03 ноября), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Сиерра/Хименес Касинцева — Кристиан/Сепеде Роиг 03-го ноября 2021 года

03-го ноября 2021 года в 20:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Сиерра/Хименес Касинцева , а противостоять в этом поединке будет Кристиан/Сепеде Роиг.



В 20:00 по московскому времени поклонники большого тенниса будут внимательно следить за тем, как на корте будут противостоять Сиерра/Хименес Касинцева и Кристиан/Сепеде Роиг. Тем кто, хочет посмотреть на игру, которая пройдет 03-го ноября 2021 года, вживую, еще можно купить билеты, так как еще есть свободные места на трибунах. Между ведущими мировыми ракетками за всю историю было лишь четыре встречи, причем в них было по две победы у каждого соперника.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Сиерра/Хименес Касинцева — Кристиан/Сепеде Роиг:

В 20:00 по Москве Сиерра/Хименес Касинцева выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Кристиан/Сепеде Роиг. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 03-го ноября 2021 года. Сиерра/Хименес Касинцева не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Сиерра/Хименес Касинцева

На данный момент Сиерра/Хименес Касинцева является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Сиерра/Хименес Касинцева однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Сиерра/Хименес Касинцева демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Сиерра/Хименес Касинцева хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Сиерра/Хименес Касинцева часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Кристиан/Сепеде Роиг

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Кристиан/Сепеде Роигв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Кристиан/Сепеде Роиг играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Кристиан/Сепеде Роиг держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Кристиан/Сепеде Роиг демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Кристиан/Сепеде Роиг находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

«Сиерра/Хименес Касинцева» — «Кристиан/Сепеде Роиг»: прогноз автора

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Сиерра/Хименес Касинцева и Кристиан/Сепеде Роиг. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Сиерра/Хименес Касинцева и Кристиан/Сепеде Роиг продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Сиерра/Хименес Касинцева — Кристиан/Сепеде Роиг. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (03.11.21)

Сиерра/Хименес Касинцева

На данный момент Сиерра/Хименес Касинцева занимает в мировом теннисном рейтинге 39-е место, ведь по итогам прошлого сезона удалось подняться более, чем на сорок строчек. В этом сезоне Сиерра/Хименес Касинцева снова большинство своих поединков играет на жестком покрытии, так как на других кортах пока не получается демонстрировать настолько хорошие результаты. Начало этого сезона пока не задалось, так как на первых двух турнирах был вылет на ранних стадиях, да и на престижном прошлом турнире был слабый результат, так как вылет был уже на стадии 1/32, так и не выиграв хотя бы одного сета. Сиерра/Хименес Касинцева не может похвастаться стабильностью, из-за чего за всю свою карьеру никогда не удавалось подняться в двадцатку сильнейших ракеток мира. При хорошей подаче, Сиерра/Хименес Касинцева не всегда уверенно действует на приеме, да и на задней линии при обмене ударами иногда встречаются грубые ошибки.

Кристиан/Сепеде Роиг

Этот сезон Кристиан/Сепеде Роиг проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Кристиан/Сепеде Роиг снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Кристиан/Сепеде Роиг слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Кристиан/Сепеде Роиг допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Сиерра/Хименес Касинцева — Кристиан/Сепеде Роиг Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Сиерра/Хименес Касинцева и Кристиан/Сепеде Роиг, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Сиерра/Хименес Касинцева и Кристиан/Сепеде Роиг играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Сиерра/Хименес Касинцева, и Кристиан/Сепеде Роиг неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Сиерра/Хименес Касинцева — Кристиан/Сепеде Роиг: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Сиерра/Хименес Касинцева и Кристиан/Сепеде Роиг которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Сиерра/Хименес Касинцева имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Кристиан/Сепеде Роиг хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Сиерра/Хименес Касинцева. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Кристиан/Сепеде Роиг умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Сиерра/Хименес Касинцева довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Кристиан/Сепеде Роиг вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Сиерра/Хименес Касинцева.

СЕГОДНЯ МАТЧ Сиерра/Хименес Касинцева — Кристиан/Сепеде Роиг. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Сиерра/Хименес Касинцева и Кристиан/Сепеде Роиг сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Сиерра/Хименес Касинцева, и Кристиан/Сепеде Роиг будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat1-494406-yugo-pontiko-lilian-bret-prognoz-professionala-01-11-21/