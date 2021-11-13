Прогноз Даллас Маверикс (pelmeshkabig) — Лос-Анджелес Лейкерз (megasnake4) (13-го ноября 2021 года), ставки и коэффициенты

Даллас Маверикс (pelmeshkabig) — Лос-Анджелес Лейкерз (megasnake4). Прогноз, ставки на матч. NBA 2K21 (13.11.21)

13.11.2021 в 18:10 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA 2K21, в котором на своей площадке местный клуб Даллас Маверикс (pelmeshkabig) примет соперника по национальному первенству Лос-Анджелес Лейкерз (megasnake4).



Баскетбольный поединок Даллас Маверикс (pelmeshkabig) – Лос-Анджелес Лейкерз (megasnake4) пройдет в рамках престижного турнира 13.11.2021, так что у игроков еще хватает времени и на отдых, и на тренировки. Арбитр даст старт матчу в 18:10 по Москве. Уже дважды данным командам приходилось встречаться только в рамках этого сезона, причем каждая одержала по домашней победе. В прошлом году было три встречи команд, и в них трижды сильнее были баскетболисты клуба Даллас Маверикс (pelmeshkabig).



Даллас Маверикс (pelmeshkabig) — Лос-Анджелес Лейкерз (megasnake4). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Любители ставок не должны пропустить баскетбольное противостояние Даллас Маверикс (pelmeshkabig) — Лос-Анджелес Лейкерз (megasnake4), запланированное на 13.11.2021. Поставить на матч можно будет до 18:10 по МСК, а определить фаворита довольно просто, ведь в десяти последних личных встречах хозяева данного поединка одержали девять побед и только один раз проиграли. Причем, единственная победа баскетбольного клуба Лос-Анджелес Лейкерз (megasnake4) была еще пять лет назад.

Даллас Маверикс (pelmeshkabig)

В этом сезоне баскетбольный клуб Даллас Маверикс (pelmeshkabig) уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб Даллас Маверикс (pelmeshkabig) одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб Даллас Маверикс (pelmeshkabig) лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК Даллас Маверикс (pelmeshkabig) нет более травмированных игроков основы.



Лос-Анджелес Лейкерз (megasnake4)

В составе баскетбольного клуба Лос-Анджелес Лейкерз (megasnake4) нет качественных защитников, но талантливых игроков хватает, так что практически в каждом своем матче команда набирает более ста очков. Но, так как свое кольцо гости защищают плохо, то и пропускают они не меньше, а то и намного больше. Из-за такой открытой и слишком атакующей игры баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерз (megasnake4) не может добиться хороших результатов и в чемпионате идет среди аутсайдеров, сохранив только теоретические шансы на плей-офф. Последние матчи команда сыграла не лучшим образом, одержав в последних десяти встречах только три победы, и все они были дома, так что на выезде Лос-Анджелес Лейкерз (megasnake4) уже давно не выигрывает. Главный тренер не поменяет свою тактику, а значит, в данном поединке гости снова будут только атаковать, ведь лишь это они умеют делать. Один из защитников не сможет сыграть из-за дисквалификации.

Прогноз на матч Даллас Маверикс (pelmeshkabig) — Лос-Анджелес Лейкерз (megasnake4)

На 13.11.2021 в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Даллас Маверикс (pelmeshkabig) — Лос-Анджелес Лейкерз (megasnake4). По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 18:10 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Даллас Маверикс (pelmeshkabig) дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Лос-Анджелес Лейкерз (megasnake4) удалось одержать победу у себя дома.



Даллас Маверикс (pelmeshkabig) — Лос-Анджелес Лейкерз (megasnake4). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (13.11.21)

Даллас Маверикс (pelmeshkabig)

Сейчас баскетбольный клуб Даллас Маверикс (pelmeshkabig) демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Даллас Маверикс (pelmeshkabig) играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Даллас Маверикс (pelmeshkabig) вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Лос-Анджелес Лейкерз (megasnake4)

Два года назад баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерз (megasnake4) доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерз (megasnake4) играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Даллас Маверикс (pelmeshkabig) — Лос-Анджелес Лейкерз (megasnake4) Прогнозы от БК «БалтБет»

На 13.11.2021 можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Даллас Маверикс (pelmeshkabig) — Лос-Анджелес Лейкерз (megasnake4), в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 18:10 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Даллас Маверикс (pelmeshkabig) — Лос-Анджелес Лейкерз (megasnake4): хозяева разберутся с новичком

Баскетбольный клуб Даллас Маверикс (pelmeshkabig) очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Даллас Маверикс (pelmeshkabig) очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерз (megasnake4) полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерз (megasnake4) может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерз (megasnake4) выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Даллас Маверикс (pelmeshkabig) — Лос-Анджелес Лейкерз (megasnake4). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Даллас Маверикс (pelmeshkabig) просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Даллас Маверикс (pelmeshkabig) совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Даллас Маверикс (pelmeshkabig) выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

В данный момент баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерз (megasnake4) находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерз (megasnake4) сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерз (megasnake4) действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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