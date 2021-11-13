Альваро Буэно Хил — Данило Веремейчук. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (14.11.21)

Прогноз Альваро Буэно Хил — Данило Веремейчук (14-го ноября 2021 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Альваро Буэно Хил — Данило Веремейчук 14-го ноября

14-го ноября в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата UTR Pro Tennis Series, в котором на корт выйдут Альваро Буэно Хил , а противостоять в этом поединке будет Данило Веремейчук.



Так как Альваро Буэно Хил в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Данило Веремейчук, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 14-го ноября. Но, доказать обратное Альваро Буэно Хил все же сможет в 11:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Альваро Буэно Хил — Данило Веремейчук. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Альваро Буэно Хил имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 14-го ноября нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Данило Веремейчук. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 11:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Альваро Буэно Хил имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Альваро Буэно Хил

Болельщики ожидали, что на этом турнире Альваро Буэно Хил продемонстрирует мощный старт, но проблемы начали возникать уже с первого матча. Вначале пришлось играть пять сетов с оппонентом, который занимает лишь 384-е место в теннисном рейтинге. Затем был нелегкий поединок, в котором семнадцатая ракетка мира проигрывала после двух сетов, но затем все же получилось сломать ход игры и одержать нелегкую победу. Альваро Буэно Хил в своих матчах не реализовывает массу брейк-поинтов, а также часто допускает грубые ошибки, которые не должны быть свойственны игроку такого уровня. Видно, что Альваро Буэно Хил сейчас пребывает далеко от пика своих возможностей, но пока не старается нагонять форму, так как в турнире еще достаточное количество матчей, так что и так получится найти свой стиль игры. С каждым матчем Альваро Буэно Хил немного прибавляет, а значит, в этом поединке можно ожидать более сильной игры.



Данило Веремейчук

Данило Веремейчук имеет слишком вспыльчивый характер, который и не позволяет стабильно действовать на корте. В этом матче снова придется дать волю своим эмоциям, так как оппонент предстоит серьезный, еще и лучше работающий ногами. Но, зато Данило Веремейчук уверенно действует на задней линии, так что показывает хороший уровень при обмене ударами. Играть в зале на жестком покрытии Данило Веремейчук умеет, ведь если брать прошлый сезон, то в нем было таких семь поединков, из которых шесть завершились победами. Данило Веремейчук обладает мощной подачей, и хоть и не отличается быстротой на корте, но зато демонстрирует постоянную вариативность ударов, так что крайне сложно предугадать направление полета мяча. С мотивацией Данило Веремейчук проблем не имеет, ведь хоть турнир и не очень значительный, но на нем необходимо пройти как можно дальше, чтобы не лишиться рейтинговых очков.

UTR Pro Tennis Series, Альваро Буэно Хил — Данило Веремейчук

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Альваро Буэно Хил — Данило Веремейчук. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (14.11.21)

Альваро Буэно Хил

На данный момент Альваро Буэно Хил занимает в мировом теннисном рейтинге 39-е место, ведь по итогам прошлого сезона удалось подняться более, чем на сорок строчек. В этом сезоне Альваро Буэно Хил снова большинство своих поединков играет на жестком покрытии, так как на других кортах пока не получается демонстрировать настолько хорошие результаты. Начало этого сезона пока не задалось, так как на первых двух турнирах был вылет на ранних стадиях, да и на престижном прошлом турнире был слабый результат, так как вылет был уже на стадии 1/32, так и не выиграв хотя бы одного сета. Альваро Буэно Хил не может похвастаться стабильностью, из-за чего за всю свою карьеру никогда не удавалось подняться в двадцатку сильнейших ракеток мира. При хорошей подаче, Альваро Буэно Хил не всегда уверенно действует на приеме, да и на задней линии при обмене ударами иногда встречаются грубые ошибки.

Данило Веремейчук

Данило Веремейчук лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Данило Веремейчук играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Данило Веремейчук начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Данило Веремейчук выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Данило Веремейчук сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Альваро Буэно Хил — Данило Веремейчук Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Альваро Буэно Хил и Данило Веремейчук. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Альваро Буэно Хил — Данило Веремейчук: соперники не будут долго запрягать

Судя по количеству финалов и титулов, которые Альваро Буэно Хил имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Альваро Буэно Хил и Данило Веремейчук отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Данило Веремейчук в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Альваро Буэно Хил превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Данило Веремейчук сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Альваро Буэно Хил гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Альваро Буэно Хил — Данило Веремейчук. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Альваро Буэно Хил и Данило Веремейчук.



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