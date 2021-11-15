Атланта Хоукс (nikitos349) — Торонто Рэпторс (Answer2208). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (16.11.21)

Прогноз Атланта Хоукс (nikitos349) — Торонто Рэпторс (Answer2208) (16.11.2021), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Атланта Хоукс (nikitos349) — Торонто Рэпторс (Answer2208) 16 ноября

16 ноября в 06:05 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA 2K21, в котором на своей площадке местный клуб Атланта Хоукс (nikitos349) примет соперника по национальному первенству Торонто Рэпторс (Answer2208).



Можно не сомневаться, что баскетбольная встреча Атланта Хоукс (nikitos349) – Торонто Рэпторс (Answer2208) вызовет такой большой интерес у зрителей, что в 06:05 по МСК ее смотреть будут все поклонники этого вида спорта. Поединок состоится 16 ноября и откроет очередной тур чемпионата. Более полугода командам не приходилось встречаться на одной арене, а за такой небольшой срок в клубах много что изменилось. Что касается последней игры, то в ней со счетом 94-92 выиграл БК Торонто Рэпторс (Answer2208).



Атланта Хоукс (nikitos349) — Торонто Рэпторс (Answer2208). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На 16 ноября в букмекерских конторах появились новые события, так что в линии можно найти баскетбольный матч Атланта Хоукс (nikitos349) — Торонто Рэпторс (Answer2208). Прием предматчевых ставок на данную игру будет осуществляться вплоть до 06:05 по московскому времени. А уже после начала матча букмекеры начнут принимать ставки в режиме реального времени. Уже два года команды между собой не играли, а в последних десяти матчах лидирует баскетбольный клуб Атланта Хоукс (nikitos349), одержав семь побед.

Атланта Хоукс (nikitos349)

Сейчас баскетбольный клуб Атланта Хоукс (nikitos349) снова переживает очередной кризис. После слабого старта сезона был неплохой отрезок, в котором команда одержала тринадцать побед в пятнадцати турах, но сейчас хозяева опять разочаровывают болельщиков, проиграв уже три матча подряд. Такие результаты опустили баскетбольный клуб Атланта Хоукс (nikitos349) на пятое место, но если хозяева не выйдут из кризиса, то могут опуститься значительно ниже. Если с обороной у команды еще не возникает проблем, то реализация моментов подводит, так как игроки часто не используются практически стопроцентные возможности. Хорошо хоть, что у себя дома Атланта Хоукс (nikitos349) проигрывает не часто, так как баскетболисты всегда готовы продемонстрировать запредельную мотивацию. В лазарете хозяев находятся центровой и разыгрывающий защитник.



Торонто Рэпторс (Answer2208)

Президент баскетбольного клуба Торонто Рэпторс (Answer2208) ничего не делает для того, чтобы удержать многих ключевых игроков, так что после успешного прошлого сезона команду покинуло сразу трое баскетболистов основы. Серьезных трансферов не произошло, так что главный тренер не имеет в своем распоряжении восьмерых наигранных игроков, да и для ротации в наличии есть только четыре баскетболиста. А так как сейчас приходится выступать по сложному календарю, то многие баскетболисты клуба Торонто Рэпторс (Answer2208) сильно устали и не успевают полностью восстановиться к следующему матчу. Особенно ощущается отсутствие хорошего центрового, так что у гостей не всегда получается быстро создать контратаку и перейти из обороны в нападение. В последних восьми поединках команда четыре раза проиграла, что немного опустило баскетбольный клуб Торонто Рэпторс (Answer2208) в чемпионате, но пока команда все равно является претендентом на плей-офф.

NBA 2K21, Атланта Хоукс (nikitos349) — Торонто Рэпторс (Answer2208)

Новый тур баскетбольного турнира начнет поединок Атланта Хоукс (nikitos349) — Торонто Рэпторс (Answer2208), который организаторы собираются провести 16 ноября. По московскому времени начало данной игры будет в 06:05. Команды отлично знают друг друга, ведь каждый год проводят как минимум две встречи между собой. В этом сезоне они еще не встречались, а в прошлом дважды сильнее был баскетбольный клуб Атланта Хоукс (nikitos349).



Атланта Хоукс (nikitos349) — Торонто Рэпторс (Answer2208). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (16.11.21)

Атланта Хоукс (nikitos349)

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Атланта Хоукс (nikitos349) наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Атланта Хоукс (nikitos349) сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Атланта Хоукс (nikitos349) всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Атланта Хоукс (nikitos349) бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Торонто Рэпторс (Answer2208)

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Торонто Рэпторс (Answer2208) становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Торонто Рэпторс (Answer2208) уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Торонто Рэпторс (Answer2208) сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Атланта Хоукс (nikitos349) — Торонто Рэпторс (Answer2208) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Атланта Хоукс (nikitos349) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 16 ноября сыграет матч против БК Торонто Рэпторс (Answer2208). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 06:05 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Атланта Хоукс (nikitos349) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Атланта Хоукс (nikitos349) — Торонто Рэпторс (Answer2208): гости способны удивить фаворита

В этом сезоне у баскетбольного клуба Атланта Хоукс (nikitos349) подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Атланта Хоукс (nikitos349) и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Атланта Хоукс (nikitos349) еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Атланта Хоукс (nikitos349) сыграет в конкретном матче.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Торонто Рэпторс (Answer2208) все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Торонто Рэпторс (Answer2208) также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Торонто Рэпторс (Answer2208) продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Атланта Хоукс (nikitos349) — Торонто Рэпторс (Answer2208). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Атланта Хоукс (nikitos349) был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Атланта Хоукс (nikitos349) вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Атланта Хоукс (nikitos349) практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

В данный момент баскетбольный клуб Торонто Рэпторс (Answer2208) находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Торонто Рэпторс (Answer2208) сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Торонто Рэпторс (Answer2208) действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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