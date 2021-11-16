Прогноз Франко/Эрнандес — Лора/Родригес (17-го ноября 2021 года), ставки и коэффициенты

Франко/Эрнандес — Лора/Родригес. Прогноз, ставки на матч (17.11.21)

17-го ноября в 00:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Франко/Эрнандес , а противостоять в этом поединке будет Лора/Родригес.



17-го ноября пройдет следующий этап популярного Мастерса, в рамках которого померяются силами Франко/Эрнандес и Лора/Родригес. Ожидается очень непростой поединок, так что можно не сомневаться, что в 00:00 по МСК зрители на трибунах увидят на корте напряженную борьбу. В прошлом сезоне был уже матч между данными оппонентами, в котором Франко/Эрнандес может похвастаться досрочной победой уже по итогам первых двух сетов.



Франко/Эрнандес — Лора/Родригес. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

17-го ноября пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Франко/Эрнандес — Лора/Родригес. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 00:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Лора/Родригес, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Лора/Родригес выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Франко/Эрнандес

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Франко/Эрнандес находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Франко/Эрнандес является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Франко/Эрнандес умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Франко/Эрнандес обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Франко/Эрнандес может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Лора/Родригес

Прошлый сезон прошел на очень хорошем уровне, ведь начинался он во второй сотне международного теннисного рейтинга, а вот под конец удалось подняться даже на 65-ю строчку. Болельщики надеются, что Лора/Родригес в этом году сыграет еще лучше, так что успешные результаты будут подкреплены выигранными турнирами. В первых двух турнирах дойти до финала не получилось, так как в первом был вылет в четвертьфинале, а во втором уже на первой стадии. Но, это было связано со слабой формой в начале сезона, а сейчас Лора/Родригес уже демонстрирует лучший уровень. На данном турнире было уже три победы, причем в этих поединках был проигран всего один сет. Все матчи в этом сезоне проходили на харде, так что Лора/Родригес уже хорошо чувствует покрытие и постарается сыграть в максимально быстром стиле. Лора/Родригес обладает очень сильной подачей, а также высокой скоростью, а также один из главных молодых талантов большого тенниса любит постоянно менять ритм игры.

Прогноз на матч

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Франко/Эрнандес и Лора/Родригес уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Франко/Эрнандес — Лора/Родригес. Прогноз, ставки на матч(17.11.21)

Франко/Эрнандес

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Франко/Эрнандес, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Франко/Эрнандес уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Франко/Эрнандес старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Франко/Эрнандес, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Франко/Эрнандес не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Франко/Эрнандес все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Франко/Эрнандес точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Лора/Родригес

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Лора/Родригес хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Лора/Родригес никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Лора/Родригес сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Лора/Родригес всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Франко/Эрнандес — Лора/Родригес Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Франко/Эрнандес и Лора/Родригес аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Франко/Эрнандес и Лора/Родригес обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Франко/Эрнандес и Лора/Родригес постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Франко/Эрнандес — Лора/Родригес: соперники не будут долго запрягать

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Франко/Эрнандес и Лора/Родригес, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Франко/Эрнандес сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Лора/Родригес имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Франко/Эрнандес – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Франко/Эрнандес и Лора/Родригес на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Франко/Эрнандес — Лора/Родригес. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Франко/Эрнандес и Лора/Родригес букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Франко/Эрнандес и Лора/Родригес проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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