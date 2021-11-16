Нью-Йорк Импайр пары (жен) — Чикаго Смэш пары (жен). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (17.11.21)

Прогноз Нью-Йорк Импайр пары (жен) — Чикаго Смэш пары (жен) (17.11.2021), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Нью-Йорк Импайр пары (жен) — Чикаго Смэш пары (жен) 17 ноября

17 ноября в 03:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Уорлд Тим Теннис, в котором на корт выйдут Нью-Йорк Импайр пары (жен) , а противостоять в этом поединке будет Чикаго Смэш пары (жен).



17 ноября пройдет следующий этап популярного Мастерса, в рамках которого померяются силами Нью-Йорк Импайр пары (жен) и Чикаго Смэш пары (жен). Ожидается очень непростой поединок, так что можно не сомневаться, что в 03:30 по МСК зрители на трибунах увидят на корте напряженную борьбу. В прошлом сезоне был уже матч между данными оппонентами, в котором Нью-Йорк Импайр пары (жен) может похвастаться досрочной победой уже по итогам первых двух сетов.



Нью-Йорк Импайр пары (жен) — Чикаго Смэш пары (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Букмекерские конторы начали принимать ставки на теннисную встречу Нью-Йорк Импайр пары (жен) — Чикаго Смэш пары (жен), которая пройдет 17 ноября в рамках популярного Мастерса. Тем, кто хочет на него также поставить, необходимо это сделать до 03:30 по московскому времени. Хотя обе известные личности в мире тенниса много лет выступают на высочайшем уровне, ранее они ни разу не встречались на корте.

Нью-Йорк Импайр пары (жен)

Болельщики ожидали, что на этом турнире Нью-Йорк Импайр пары (жен) продемонстрирует мощный старт, но проблемы начали возникать уже с первого матча. Вначале пришлось играть пять сетов с оппонентом, который занимает лишь 384-е место в теннисном рейтинге. Затем был нелегкий поединок, в котором семнадцатая ракетка мира проигрывала после двух сетов, но затем все же получилось сломать ход игры и одержать нелегкую победу. Нью-Йорк Импайр пары (жен) в своих матчах не реализовывает массу брейк-поинтов, а также часто допускает грубые ошибки, которые не должны быть свойственны игроку такого уровня. Видно, что Нью-Йорк Импайр пары (жен) сейчас пребывает далеко от пика своих возможностей, но пока не старается нагонять форму, так как в турнире еще достаточное количество матчей, так что и так получится найти свой стиль игры. С каждым матчем Нью-Йорк Импайр пары (жен) немного прибавляет, а значит, в этом поединке можно ожидать более сильной игры.



Чикаго Смэш пары (жен)

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Чикаго Смэш пары (жен) на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Чикаго Смэш пары (жен) демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Чикаго Смэш пары (жен) имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Чикаго Смэш пары (жен) намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Чикаго Смэш пары (жен) не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Чикаго Смэш пары (жен) будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Чикаго Смэш пары (жен) и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Чикаго Смэш пары (жен) умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч Нью-Йорк Импайр пары (жен) — Чикаго Смэш пары (жен)

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Нью-Йорк Импайр пары (жен) — Чикаго Смэш пары (жен). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (17.11.21)

Нью-Йорк Импайр пары (жен)

На данный момент Нью-Йорк Импайр пары (жен) занимает в мировом теннисном рейтинге 39-е место, ведь по итогам прошлого сезона удалось подняться более, чем на сорок строчек. В этом сезоне Нью-Йорк Импайр пары (жен) снова большинство своих поединков играет на жестком покрытии, так как на других кортах пока не получается демонстрировать настолько хорошие результаты. Начало этого сезона пока не задалось, так как на первых двух турнирах был вылет на ранних стадиях, да и на престижном прошлом турнире был слабый результат, так как вылет был уже на стадии 1/32, так и не выиграв хотя бы одного сета. Нью-Йорк Импайр пары (жен) не может похвастаться стабильностью, из-за чего за всю свою карьеру никогда не удавалось подняться в двадцатку сильнейших ракеток мира. При хорошей подаче, Нью-Йорк Импайр пары (жен) не всегда уверенно действует на приеме, да и на задней линии при обмене ударами иногда встречаются грубые ошибки.

Чикаго Смэш пары (жен)

Чикаго Смэш пары (жен) лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Чикаго Смэш пары (жен) играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Чикаго Смэш пары (жен) начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Чикаго Смэш пары (жен) выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Чикаго Смэш пары (жен) сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Нью-Йорк Импайр пары (жен) — Чикаго Смэш пары (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Нью-Йорк Импайр пары (жен) и Чикаго Смэш пары (жен). И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Нью-Йорк Импайр пары (жен) и Чикаго Смэш пары (жен) встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Нью-Йорк Импайр пары (жен) и Чикаго Смэш пары (жен) довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Нью-Йорк Импайр пары (жен) и Чикаго Смэш пары (жен) подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Нью-Йорк Импайр пары (жен) — Чикаго Смэш пары (жен): ошибок будет много, ставим на количество геймов

Нью-Йорк Импайр пары (жен) и Чикаго Смэш пары (жен) которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Нью-Йорк Импайр пары (жен) имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Чикаго Смэш пары (жен) хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Нью-Йорк Импайр пары (жен). Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Чикаго Смэш пары (жен) умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Нью-Йорк Импайр пары (жен) довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Чикаго Смэш пары (жен) вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Нью-Йорк Импайр пары (жен).

СЕГОДНЯ МАТЧ Нью-Йорк Импайр пары (жен) — Чикаго Смэш пары (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Нью-Йорк Импайр пары (жен) и Чикаго Смэш пары (жен), подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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