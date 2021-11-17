Джон Макнелли — Джейк Ван Эмбург. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (17.11.21)

Прогноз Джон Макнелли — Джейк Ван Эмбург (17-го ноября), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Джон Макнелли — Джейк Ван Эмбург 17.11.2021

17.11.2021 в 19:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Джон Макнелли , а противостоять в этом поединке будет Джейк Ван Эмбург.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 17.11.2021, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Джон Макнелли — Джейк Ван Эмбург. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 19:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Джон Макнелли, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Джон Макнелли — Джейк Ван Эмбург. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

17.11.2021 пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Джон Макнелли — Джейк Ван Эмбург. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 19:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Джейк Ван Эмбург, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Джейк Ван Эмбург выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Джон Макнелли

В этом сезоне Джон Макнелли показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Джон Макнелли сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Джон Макнелли еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Джон Макнелли обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Джон Макнелли играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Джон Макнелли любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Джейк Ван Эмбург

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Джейк Ван Эмбург теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Джейк Ван Эмбург имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Джейк Ван Эмбург испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Джейк Ван Эмбург выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Джейк Ван Эмбург занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Джон Макнелли — Джейк Ван Эмбург. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Джон Макнелли и Джейк Ван Эмбург. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Джон Макнелли и Джейк Ван Эмбург продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Джон Макнелли — Джейк Ван Эмбург. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (17.11.21)

Джон Макнелли

К данному турниру Джон Макнелли подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Джон Макнелли находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Джон Макнелли не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Джон Макнелли старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Джон Макнелли демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Джейк Ван Эмбург

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Джейк Ван Эмбург хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Джейк Ван Эмбург никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Джейк Ван Эмбург сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Джейк Ван Эмбург всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Джон Макнелли — Джейк Ван Эмбург Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Джон Макнелли и Джейк Ван Эмбург. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Джон Макнелли — Джейк Ван Эмбург: погода помешает показать хороший теннис

Джон Макнелли и Джейк Ван Эмбург которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Джон Макнелли имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Джейк Ван Эмбург хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Джон Макнелли. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Джейк Ван Эмбург умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Джон Макнелли довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Джейк Ван Эмбург вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Джон Макнелли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Джон Макнелли — Джейк Ван Эмбург. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Джон Макнелли и Джейк Ван Эмбург букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Джон Макнелли и Джейк Ван Эмбург проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat3-498993-prognoz-na-match-krittin-koaykul-neil-oberleitner-17-11-21/