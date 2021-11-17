Эс Де Праджвал Дев — Абинав Саньив Шанмугам: порядок побьёт класс

Прогноз Эс Де Праджвал Дев — Абинав Саньив Шанмугам (18 ноября), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Эс Де Праджвал Дев — Абинав Саньив Шанмугам 18-го ноября

18-го ноября в 08:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Эс Де Праджвал Дев , а противостоять в этом поединке будет Абинав Саньив Шанмугам.



Судья теннисного матча Эс Де Праджвал Дев — Абинав Саньив Шанмугам должен дать знак о старте игры в 08:30 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 18-го ноября, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Эс Де Праджвал Дев и Абинав Саньив Шанмугам более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Эс Де Праджвал Дев имеет четыре победы, то Абинав Саньив Шанмугам может похвастаться лишь двумя победами.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Эс Де Праджвал Дев — Абинав Саньив Шанмугам:

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 18-го ноября, ведь именно в этот день на корте встречаются Эс Де Праджвал Дев и Абинав Саньив Шанмугам. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 08:30 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Эс Де Праджвал Дев имеет на своем счету три победы, Абинав Саньив Шанмугам может похвастаться четырьмя.

Эс Де Праджвал Дев

Эс Де Праджвал Дев отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Эс Де Праджвал Дев проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Эс Де Праджвал Дев проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Эс Де Праджвал Дев играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Эс Де Праджвал Дев больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Абинав Саньив Шанмугам

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Абинав Саньив Шанмугамв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Абинав Саньив Шанмугам играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Абинав Саньив Шанмугам держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Абинав Саньив Шанмугам демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Абинав Саньив Шанмугам находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Эс Де Праджвал Дев и Абинав Саньив Шанмугам – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Прогноз и ставка на матч Эс Де Праджвал Дев — Абинав Саньив Шанмугам 18-го ноября

Эс Де Праджвал Дев

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Эс Де Праджвал Дев выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Эс Де Праджвал Дев всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Эс Де Праджвал Дев уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Эс Де Праджвал Дев занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Эс Де Праджвал Дев больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Эс Де Праджвал Дев имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Абинав Саньив Шанмугам

Этот сезон Абинав Саньив Шанмугам проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Абинав Саньив Шанмугам снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Абинав Саньив Шанмугам слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Абинав Саньив Шанмугам допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Эс Де Праджвал Дев — Абинав Саньив Шанмугам Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Эс Де Праджвал Дев и Абинав Саньив Шанмугам. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Эс Де Праджвал Дев — Абинав Саньив Шанмугам: порядок побьёт класс

Судя по количеству финалов и титулов, которые Эс Де Праджвал Дев имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Эс Де Праджвал Дев и Абинав Саньив Шанмугам отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Абинав Саньив Шанмугам в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Эс Де Праджвал Дев превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Абинав Саньив Шанмугам сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Эс Де Праджвал Дев гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Эс Де Праджвал Дев — Абинав Саньив Шанмугам. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Эс Де Праджвал Дев и Абинав Саньив Шанмугам букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Эс Де Праджвал Дев и Абинав Саньив Шанмугам проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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