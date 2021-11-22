Прогноз Агарвал/Шашанк Машерла — Чилакалапуди/Шанмугам (23 ноября), ставки и коэффициенты

Агарвал/Шашанк Машерла — Чилакалапуди/Шанмугам. Прогноз, ставки на матч (23.11.21)

23-го ноября в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Агарвал/Шашанк Машерла , а противостоять в этом поединке будет Чилакалапуди/Шанмугам.



Теннисное противостояние Агарвал/Шашанк Машерла — Чилакалапуди/Шанмугам пройдет 23-го ноября, благодаря чему у спортсменов еще хватает времени на подготовку к игре. Поклонники данного вида спорта смогут увидеть матч в 11:00 по московскому времени. Хотя Агарвал/Шашанк Машерла и Чилакалапуди/Шанмугам уже не первый год проводят в большом теннисе, между ними была ранее лишь одна встреча, которая состоялась еще семь лет назад. В ней было пять сетов, а по итогам матча победу праздновала будущая первая ракетка мира Чилакалапуди/Шанмугам.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Агарвал/Шашанк Машерла — Чилакалапуди/Шанмугам:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 23-го ноября откроет его противостояние Агарвал/Шашанк Машерла — Чилакалапуди/Шанмугам. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 11:00 по МСК, то есть до начала игры. Агарвал/Шашанк Машерла и Чилакалапуди/Шанмугам отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Чилакалапуди/Шанмугам может гордиться семью победами, а вот Агарвал/Шашанк Машерла имеет только пять выигранных встреч.

Агарвал/Шашанк Машерла

Этот турнир Агарвал/Шашанк Машерла проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Агарвал/Шашанк Машерла может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Агарвал/Шашанк Машерла однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Агарвал/Шашанк Машерла имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Агарвал/Шашанк Машерла левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Агарвал/Шашанк Машерла хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Чилакалапуди/Шанмугам

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Чилакалапуди/Шанмугам теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Чилакалапуди/Шанмугам имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Чилакалапуди/Шанмугам испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Чилакалапуди/Шанмугам выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Чилакалапуди/Шанмугам занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Агарвал/Шашанк Машерла — Чилакалапуди/Шанмугам. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Длительное время Агарвал/Шашанк Машерла и Чилакалапуди/Шанмугам не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Агарвал/Шашанк Машерла и Чилакалапуди/Шанмугам. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Агарвал/Шашанк Машерла — Чилакалапуди/Шанмугам (23-го ноября), ставки и коэффициенты

Агарвал/Шашанк Машерла

Агарвал/Шашанк Машерла не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Агарвал/Шашанк Машерла любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Агарвал/Шашанк Машерла умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Агарвал/Шашанк Машерла не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Агарвал/Шашанк Машерла умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Чилакалапуди/Шанмугам

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Чилакалапуди/Шанмугам хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Чилакалапуди/Шанмугам никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Чилакалапуди/Шанмугам сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Чилакалапуди/Шанмугам всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Агарвал/Шашанк Машерла — Чилакалапуди/Шанмугам Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Агарвал/Шашанк Машерла и Чилакалапуди/Шанмугам, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Агарвал/Шашанк Машерла и Чилакалапуди/Шанмугам играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Агарвал/Шашанк Машерла, и Чилакалапуди/Шанмугам неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Агарвал/Шашанк Машерла — Чилакалапуди/Шанмугам: снова ждем результативной игры

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Агарвал/Шашанк Машерла и Чилакалапуди/Шанмугам из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Чилакалапуди/Шанмугам относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Чилакалапуди/Шанмугам проводит второй или третий матч. А вот Агарвал/Шашанк Машерла как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Агарвал/Шашанк Машерла, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Агарвал/Шашанк Машерла без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Агарвал/Шашанк Машерла вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Агарвал/Шашанк Машерла — Чилакалапуди/Шанмугам. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Агарвал/Шашанк Машерла и Чилакалапуди/Шанмугам сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Агарвал/Шашанк Машерла, и Чилакалапуди/Шанмугам будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat3-503798-prognozy-i-stavki-na-match-brest-gomel-23-11-21/