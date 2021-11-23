Ван Нгуйен/Йокич — Себальос Мельгар/Эскауриса: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Прогноз Ван Нгуйен/Йокич — Себальос Мельгар/Эскауриса (23-го ноября 2021 года), ставки и коэффициенты

Ван Нгуйен/Йокич — Себальос Мельгар/Эскауриса (23-го ноября 2021 года), ставки и коэффициенты

23-го ноября 2021 года в 22:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Ван Нгуйен/Йокич , а противостоять в этом поединке будет Себальос Мельгар/Эскауриса.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Ван Нгуйен/Йокич — Себальос Мельгар/Эскауриса, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 23-го ноября 2021 года, а его начало по МСК будет в 22:00. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Ван Нгуйен/Йокич. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



Ван Нгуйен/Йокич — Себальос Мельгар/Эскауриса. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 23-го ноября 2021 года, так что в разделе тенниса можно найти поединок Ван Нгуйен/Йокич — Себальос Мельгар/Эскауриса. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 22:00 по Москве, пока не начался поединок. Ван Нгуйен/Йокич и Себальос Мельгар/Эскауриса еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Ван Нгуйен/Йокич

На данный момент Ван Нгуйен/Йокич является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Ван Нгуйен/Йокич однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Ван Нгуйен/Йокич демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Ван Нгуйен/Йокич хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Ван Нгуйен/Йокич часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Себальос Мельгар/Эскауриса

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Себальос Мельгар/Эскауриса теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Себальос Мельгар/Эскауриса имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Себальос Мельгар/Эскауриса испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Себальос Мельгар/Эскауриса выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Себальос Мельгар/Эскауриса занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

«Ван Нгуйен/Йокич» — «Себальос Мельгар/Эскауриса»: прогноз автора

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Ван Нгуйен/Йокич и Себальос Мельгар/Эскауриса являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Ван Нгуйен/Йокич — Себальос Мельгар/Эскауриса (23-го ноября 2021 года), ставки и коэффициенты

Ван Нгуйен/Йокич

В этом сезоне Ван Нгуйен/Йокич демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Ван Нгуйен/Йокич уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Ван Нгуйен/Йокич любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Ван Нгуйен/Йокич часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Ван Нгуйен/Йокич умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Себальос Мельгар/Эскауриса

В этом сезоне Себальос Мельгар/Эскауриса не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Себальос Мельгар/Эскауриса сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Себальос Мельгар/Эскауриса допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Себальос Мельгар/Эскауриса допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Себальос Мельгар/Эскауриса демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Ван Нгуйен/Йокич — Себальос Мельгар/Эскауриса Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Ван Нгуйен/Йокич и Себальос Мельгар/Эскауриса. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Ван Нгуйен/Йокич и Себальос Мельгар/Эскауриса встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Ван Нгуйен/Йокич и Себальос Мельгар/Эскауриса довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Ван Нгуйен/Йокич и Себальос Мельгар/Эскауриса подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Ван Нгуйен/Йокич — Себальос Мельгар/Эскауриса: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Ван Нгуйен/Йокич и Себальос Мельгар/Эскауриса, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Ван Нгуйен/Йокич и Себальос Мельгар/Эскауриса уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ван Нгуйен/Йокич — Себальос Мельгар/Эскауриса. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Ван Нгуйен/Йокич и Себальос Мельгар/Эскауриса. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Ван Нгуйен/Йокич и для Себальос Мельгар/Эскауриса, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat4-504354-rapido-de-la-yunion-kd-aguila-prognoz-i-stavki-ot-professionala-24-11-21/