Факундо Юнис — Ю-Хсянг Су. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (24.11.21)

Прогноз Факундо Юнис — Ю-Хсянг Су (24-го ноября 2021 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Факундо Юнис — Ю-Хсянг Су 24 ноября

24 ноября в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Факундо Юнис , а противостоять в этом поединке будет Ю-Хсянг Су.



Судья теннисного матча Факундо Юнис — Ю-Хсянг Су должен дать знак о старте игры в 14:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 24 ноября, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Факундо Юнис и Ю-Хсянг Су более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Факундо Юнис имеет четыре победы, то Ю-Хсянг Су может похвастаться лишь двумя победами.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Факундо Юнис — Ю-Хсянг Су:

В 14:00 по Москве Факундо Юнис выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Ю-Хсянг Су. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 24 ноября. Факундо Юнис не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Факундо Юнис

Этот турнир Факундо Юнис проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Факундо Юнис может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Факундо Юнис однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Факундо Юнис имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Факундо Юнис левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Факундо Юнис хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Ю-Хсянг Су

Нынешняя форма, которую демонстрирует Ю-Хсянг Су еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Ю-Хсянг Су постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Ю-Хсянг Су пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Ю-Хсянг Су не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Ю-Хсянг Су не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Прогноз на матч

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Факундо Юнис и Ю-Хсянг Су уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Факундо Юнис — Ю-Хсянг Су. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (24.11.21)

Факундо Юнис

Несмотря на внушительный возраст, Факундо Юнис демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Факундо Юнис гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Факундо Юнис обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Факундо Юнис снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Факундо Юнис может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Ю-Хсянг Су

Выступать в зале Ю-Хсянг Су не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Ю-Хсянг Су старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Ю-Хсянг Су принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Ю-Хсянг Су демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Ю-Хсянг Су даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Ю-Хсянг Су хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Факундо Юнис — Ю-Хсянг Су Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Факундо Юнис и Ю-Хсянг Су. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Факундо Юнис и Ю-Хсянг Су встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Факундо Юнис и Ю-Хсянг Су довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Факундо Юнис и Ю-Хсянг Су подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Факундо Юнис — Ю-Хсянг Су: в ожидании «эйсов»

Судя по количеству финалов и титулов, которые Факундо Юнис имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Факундо Юнис и Ю-Хсянг Су отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Ю-Хсянг Су в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Факундо Юнис превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Ю-Хсянг Су сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Факундо Юнис гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Факундо Юнис — Ю-Хсянг Су. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Факундо Юнис и Ю-Хсянг Су. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Факундо Юнис и для Ю-Хсянг Су, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat2-504497-sibiryachka-pro-zhen-enisey-pro-zhen-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-pro-league-24-11-21/