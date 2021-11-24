Прогноз Сент-Луис Билликенз — Стефан Ф. Остин Ламберджекс (25 ноября), ставки и коэффициенты

Сент-Луис Билликенз — Стефан Ф. Остин Ламберджекс. Прогноз, ставки на матч. NCAA (25.11.21)

25.11.2021 в 04:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Сент-Луис Билликенз примет соперника по национальному первенству Стефан Ф. Остин Ламберджекс.



В 04:30 по московскому времени все поклонники баскетбола будут внимательно следить за событиями противостояния Сент-Луис Билликенз – Стефан Ф. Остин Ламберджекс. Это серьезные соперники, которые практически каждый год ведут упорную борьбу за чемпионский титул. Эта встреча для команд будет второй в сезоне, а в первой гости нынешнего поединка одержали победу с разницей всего в три очка, так что на этот раз снова можно ожидать напряженную борьбу.



Сент-Луис Билликенз — Стефан Ф. Остин Ламберджекс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Любители ставок не должны пропустить баскетбольное противостояние Сент-Луис Билликенз — Стефан Ф. Остин Ламберджекс, запланированное на 25.11.2021. Поставить на матч можно будет до 04:30 по МСК, а определить фаворита довольно просто, ведь в десяти последних личных встречах хозяева данного поединка одержали девять побед и только один раз проиграли. Причем, единственная победа баскетбольного клуба Стефан Ф. Остин Ламберджекс была еще пять лет назад.

Сент-Луис Билликенз

Хотя в этом месяце баскетбольный клуб Сент-Луис Билликенз не показывает яркой игры, зачастую команде все же удается добиваться желаемого результата. Ведь, если в прошлом году хозяева финишировали на дне турнирной таблицы, то сейчас стабильно идут одиннадцатыми в чемпионате, сохраняя небольшие шансы на то, чтобы побороться за место в плей-офф. Хозяева неплохо действуют в обороне и обладают хорошими нападающими, но сложности добавляет плотный график, ведь баскетбольному клубу Сент-Луис Билликенз придется играть уже второй матч за два дня. И, хоть состав у команды и обширный, но лидеров другие баскетболисты полностью заменить не могут, что и сказывается на игре. После того, как начался такой плотный график матчей, баскетбольный клуб Сент-Луис Билликенз ни разу не сумел перейти планку в сто очков. В последних пяти турах было три победы с небольшим преимуществом.



Стефан Ф. Остин Ламберджекс

На данный момент баскетбольный клуб Стефан Ф. Остин Ламберджекс занимает шестую строчку в турнире, так что путевка в плей-офф уже практически обеспечена. Тем более, что сейчас команда находится в отличной форме и выдает серию из четырех побед. Если же взять последние десять туров, то в них гости выиграли восемь раз, а в двух поражениях отставание не превышало пяти очков. Стоит отметить, что Стефан Ф. Остин Ламберджекс мощно играет на своей площадке, а вот на выезде уже не является настолько грозной командой, ведь практически все гостевые победы были добыты с трудом. Главная звезда команды набирает треть очков среди всех игроков гостей, а также лидирует в чемпионате в индивидуальном зачете. Но, если данного баскетболиста полностью закрывают игроки соперника, то Стефан Ф. Остин Ламберджекс не может толком строить свою игру и зачастую такие матчи завершаются поражениями. В этой встрече у гостей не смогут играть нападающий и двое защитников.

NCAA, Сент-Луис Билликенз — Стефан Ф. Остин Ламберджекс

Главный тренер баскетбольного клуба Сент-Луис Билликенз пообещал, что 25.11.2021 его подопечные выложатся по максимуму в домашнем матче, чтобы в 04:30 по Москве порадовать зрителей победой. Но, сделать это будет не так просто, ведь противостоять придется баскетбольному клубу Стефан Ф. Остин Ламберджекс. Хозяева имеют не самую лучшую статистику встреч с данным соперником, так как сумели выиграть лишь дважды в последних десяти очных поединках.



Сент-Луис Билликенз — Стефан Ф. Остин Ламберджекс. Прогноз, ставки на матч(25.11.21)

Сент-Луис Билликенз

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Сент-Луис Билликенз начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Стефан Ф. Остин Ламберджекс

В прошлом месяце баскетбольный клуб Стефан Ф. Остин Ламберджекс играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Стефан Ф. Остин Ламберджекс надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Сент-Луис Билликенз — Стефан Ф. Остин Ламберджекс Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Сент-Луис Билликенз после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 25.11.2021 сыграет матч против БК Стефан Ф. Остин Ламберджекс. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 04:30 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Сент-Луис Билликенз также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Сент-Луис Билликенз — Стефан Ф. Остин Ламберджекс: команды сделают акцент на атаку

В этом сезоне баскетбольный клуб Сент-Луис Билликенз играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Сент-Луис Билликенз уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Сент-Луис Билликенз хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

Недавно у баскетбольного клуба Стефан Ф. Остин Ламберджекс был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Стефан Ф. Остин Ламберджекс выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Стефан Ф. Остин Ламберджекс немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Сент-Луис Билликенз — Стефан Ф. Остин Ламберджекс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Сент-Луис Билликенз уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Сент-Луис Билликенз пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Сент-Луис Билликенз составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

В данный момент баскетбольный клуб Стефан Ф. Остин Ламберджекс находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Стефан Ф. Остин Ламберджекс сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Стефан Ф. Остин Ламберджекс действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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