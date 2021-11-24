Джимбрере/Карамоко — Комано/Санс-Льянеса Фернандес. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (25.11.21)

Прогноз Джимбрере/Карамоко — Комано/Санс-Льянеса Фернандес (25-го ноября), ставки и коэффициенты

Джимбрере/Карамоко — Комано/Санс-Льянеса Фернандес (25-го ноября), ставки и коэффициенты

25-го ноября в 13:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Джимбрере/Карамоко , а противостоять в этом поединке будет Комано/Санс-Льянеса Фернандес.



Так как Джимбрере/Карамоко в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Комано/Санс-Льянеса Фернандес, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 25-го ноября. Но, доказать обратное Джимбрере/Карамоко все же сможет в 13:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Джимбрере/Карамоко — Комано/Санс-Льянеса Фернандес. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Букмекерские конторы начали принимать ставки на теннисную встречу Джимбрере/Карамоко — Комано/Санс-Льянеса Фернандес, которая пройдет 25-го ноября в рамках популярного Мастерса. Тем, кто хочет на него также поставить, необходимо это сделать до 13:00 по московскому времени. Хотя обе известные личности в мире тенниса много лет выступают на высочайшем уровне, ранее они ни разу не встречались на корте.

Джимбрере/Карамоко

Болельщики ожидали, что на этом турнире Джимбрере/Карамоко продемонстрирует мощный старт, но проблемы начали возникать уже с первого матча. Вначале пришлось играть пять сетов с оппонентом, который занимает лишь 384-е место в теннисном рейтинге. Затем был нелегкий поединок, в котором семнадцатая ракетка мира проигрывала после двух сетов, но затем все же получилось сломать ход игры и одержать нелегкую победу. Джимбрере/Карамоко в своих матчах не реализовывает массу брейк-поинтов, а также часто допускает грубые ошибки, которые не должны быть свойственны игроку такого уровня. Видно, что Джимбрере/Карамоко сейчас пребывает далеко от пика своих возможностей, но пока не старается нагонять форму, так как в турнире еще достаточное количество матчей, так что и так получится найти свой стиль игры. С каждым матчем Джимбрере/Карамоко немного прибавляет, а значит, в этом поединке можно ожидать более сильной игры.



Комано/Санс-Льянеса Фернандес

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Комано/Санс-Льянеса Фернандесв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Комано/Санс-Льянеса Фернандес играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Комано/Санс-Льянеса Фернандес держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Комано/Санс-Льянеса Фернандес демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Комано/Санс-Льянеса Фернандес находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

«Джимбрере/Карамоко» — «Комано/Санс-Льянеса Фернандес»: прогноз автора

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Джимбрере/Карамоко и Комано/Санс-Льянеса Фернандес. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Джимбрере/Карамоко и Комано/Санс-Льянеса Фернандес в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Джимбрере/Карамоко и Комано/Санс-Льянеса Фернандес имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Джимбрере/Карамоко — Комано/Санс-Льянеса Фернандес. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (25.11.21)

Джимбрере/Карамоко

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Джимбрере/Карамоко выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Джимбрере/Карамоко всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Джимбрере/Карамоко уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Джимбрере/Карамоко занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Джимбрере/Карамоко больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Джимбрере/Карамоко имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Комано/Санс-Льянеса Фернандес

На этом турнире Комано/Санс-Льянеса Фернандес играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Комано/Санс-Льянеса Фернандес какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Комано/Санс-Льянеса Фернандес уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Комано/Санс-Льянеса Фернандес много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Комано/Санс-Льянеса Фернандес сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Комано/Санс-Льянеса Фернандес не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Джимбрере/Карамоко — Комано/Санс-Льянеса Фернандес Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Джимбрере/Карамоко и Комано/Санс-Льянеса Фернандес. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Джимбрере/Карамоко — Комано/Санс-Льянеса Фернандес: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Джимбрере/Карамоко и Комано/Санс-Льянеса Фернандес которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Джимбрере/Карамоко имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Комано/Санс-Льянеса Фернандес хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Джимбрере/Карамоко. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Комано/Санс-Льянеса Фернандес умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Джимбрере/Карамоко довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Комано/Санс-Льянеса Фернандес вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Джимбрере/Карамоко.

СЕГОДНЯ МАТЧ Джимбрере/Карамоко — Комано/Санс-Льянеса Фернандес. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Джимбрере/Карамоко и Комано/Санс-Льянеса Фернандес сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Джимбрере/Карамоко, и Комано/Санс-Льянеса Фернандес будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat4-505544-prognoz-na-match-kagava-fayv-errouz-ehime-oranzh-vikingz-rekomenduemye-stavki-ot-ekspertov-25-11-21/