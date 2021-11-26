Мария Габриэла Ривера Корадо — Кирстен-Андреа Уидон. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (26.11.21)

Прогноз Мария Габриэла Ривера Корадо — Кирстен-Андреа Уидон (26-го ноября 2021 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Мария Габриэла Ривера Корадо — Кирстен-Андреа Уидон 26-го ноября 2021 года

26-го ноября 2021 года в 18:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Мария Габриэла Ривера Корадо , а противостоять в этом поединке будет Кирстен-Андреа Уидон.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 26-го ноября 2021 года, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Мария Габриэла Ривера Корадо — Кирстен-Андреа Уидон. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 18:30 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Мария Габриэла Ривера Корадо, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Мария Габриэла Ривера Корадо — Кирстен-Андреа Уидон. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

26-го ноября 2021 года пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Мария Габриэла Ривера Корадо — Кирстен-Андреа Уидон. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 18:30 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Кирстен-Андреа Уидон, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Кирстен-Андреа Уидон выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Мария Габриэла Ривера Корадо

На данный момент Мария Габриэла Ривера Корадо является одной из «темных лошадок» данного турнира, ведь в этом сезоне не было участия в других соревнованиях столь высокого класса. Зачастую это были простые Челленджеры, где хватало оппонентов из третьей и четвертой сотни мирового теннисного рейтинга. Как Мария Габриэла Ривера Корадо поведет себя в матче с более серьезным оппонентом пока не ясно, ведь вряд ли получится задавать свой темп и полностью контролировать игру, как это было во всех предыдущих поединках. В прошлых сезонах для успешного выступления не хватало стабильности, а сейчас Мария Габриэла Ривера Корадо пока демонстрирует лишь хорошую первую подачу, но пока не замечено умелой обороны и первоклассных технических навыков. К тому же, Мария Габриэла Ривера Корадо слабо играет у сетки, а также часто допускает потерю концентрации. Этот турнир является домашним, так что есть надежда, что Мария Габриэла Ривера Корадо будет более тщательно готовиться к поединку.



Кирстен-Андреа Уидон

Во взрослом туре Кирстен-Андреа Уидон проводить лишь второй полноценный сезон, так что пока никто не ожидает больших свершений. Да, среди юниоров даже получалось выходить на третье место в рейтинге, но профессиональный теннис это совершенно иной уровень, так что для хорошего выступления еще необходимо набраться опыта. В прошлом сезоне удалось пробиться в основною сетку всех турниров серии Большого Шлема, что для дебютантов уже является хорошим достижением. В этом сезоне Кирстен-Андреа Уидон пока также лишь проходит квалификационные этапы, но зайти дальше не получается, так как здесь уже совершенно другой уровень игроков. Кирстен-Андреа Уидон предпочитает силовой теннис, но он подходит лишь в случае со слабыми или равными оппонентами, а представителей первой сотни мирового рейтинга на одной силе пройти очень сложно. Тем более, что Кирстен-Андреа Уидон еще имеет проблемы с приемом, не всегда закрывает заднюю линию, а также играет в основном лишь на грунтовых кортах.

Мария Габриэла Ривера Корадо — Кирстен-Андреа Уидон. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Мария Габриэла Ривера Корадо и Кирстен-Андреа Уидон. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Мария Габриэла Ривера Корадо и Кирстен-Андреа Уидон в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Мария Габриэла Ривера Корадо и Кирстен-Андреа Уидон имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Мария Габриэла Ривера Корадо — Кирстен-Андреа Уидон. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (26.11.21)

Мария Габриэла Ривера Корадо

В этом сезоне Мария Габриэла Ривера Корадо демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Мария Габриэла Ривера Корадо уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Мария Габриэла Ривера Корадо любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Мария Габриэла Ривера Корадо часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Мария Габриэла Ривера Корадо умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Кирстен-Андреа Уидон

В этом сезоне Кирстен-Андреа Уидон действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Кирстен-Андреа Уидон обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Кирстен-Андреа Уидон не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Кирстен-Андреа Уидон не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Кирстен-Андреа Уидон имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Мария Габриэла Ривера Корадо — Кирстен-Андреа Уидон Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Мария Габриэла Ривера Корадо и Кирстен-Андреа Уидон. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Мария Габриэла Ривера Корадо и Кирстен-Андреа Уидон встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Мария Габриэла Ривера Корадо и Кирстен-Андреа Уидон довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Мария Габриэла Ривера Корадо и Кирстен-Андреа Уидон подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Мария Габриэла Ривера Корадо — Кирстен-Андреа Уидон: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Мария Габриэла Ривера Корадо и Кирстен-Андреа Уидон, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Мария Габриэла Ривера Корадо сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Кирстен-Андреа Уидон имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Мария Габриэла Ривера Корадо – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Мария Габриэла Ривера Корадо и Кирстен-Андреа Уидон на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Мария Габриэла Ривера Корадо — Кирстен-Андреа Уидон. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Мария Габриэла Ривера Корадо и Кирстен-Андреа Уидон сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Мария Габриэла Ривера Корадо, и Кирстен-Андреа Уидон будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat1-492606-prognoz-na-match-springfild-leysers-nyu-york-impayr-rekomenduemye-stavki-ot-ekspertov-25-11-21/