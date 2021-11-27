Айнтрахт Бамберг — Абтсуинд: в ожидании «стандартов»

Прогноз на матч Айнтрахт Бамберг — Абтсуинд от эксперта 27.11.21

«Айнтрахт Бамберг» – «Абтсуинд». 27.11.21. Прогноз и ставки на матч

В букмекерской линии уже стали появляться события, которые пройдут 27-го ноября, так что в футбольном разделе можно сделать ставку на матч Айнтрахт Бамберг — Абтсуинд. Предматчевые ставки на данный поединок будут приниматься в конторах до 16:00 по МСК, пока не начнется игра. Так как в последних десяти встречах шесть раз сильнее был футбольный клуб Абтсуинд, то именно его считают фаворитом данного противостояния. Гости уже выигрывали в этом сезоне со счетом 3-2.



Команда Айнтрахт Бамберг и команда Абтсуинд, судя из стартовой заявки, выйдут на поле сильнейшими составами. Напомним, что ранее в СМИ говорилось о том, что в составе хозяев поля будут отсутствовать несколько ведущих футболистов. Эта информация существенным образом повлияла на котировки букмекеров, выставленных на этот матч. Наши прогнозисты считали, что оснований для такого завышенного коэффициента на победу команды Айнтрахт Бамберг в этом матче нет, так как отсутствие двух лидеров для такого клуба, каким является команда Айнтрахт Бамберг – не критично, так как глубина скамейки позволяет провести ротацию состава, без существенной потери качества игры. Тем более что сейчас стало известно о том, что лидеры все же сыграют. Мы думаем, что команда Айнтрахт Бамберг сегодня добьется уверенной победы над своими соперниками, так что, рекомендуем играть не только победу хозяев поля в этом матче, но и делать ставки на фору команды Айнтрахт Бамберг. Учитывая, что команды будут действовать основными составами, нам также кажутся вполне играбельными ставки на общий тотал больше в матче, так как хозяева вряд ли забьют менее двух голов, да и гостям вполне по силам наиграть на забитый мяч. Также здесь можно рассмотреть ставку на индивидуальный тотал голов команды Айнтрахт Бамберг на больше, исходя из того, что хозяева поля очень активно действуют в родных стенах. К примеру, в прошлом сезоне команда Айнтрахт Бамберг только в трех домашних матчах забила менее двух голов.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Айнтрахт Бамберг — Абтсуинд:

Вероятность победы футбольного клуба Айнтрахт Бамберг сопоставима с коэффициентом 1.29, а котировкой 8.4 букмекерские конторы оценили ФК Абтсуинд. Шансы на ничейный результат составляют 5.

Прогноз на матч Айнтрахт Бамберг – Абтсуинд (Чемпионат Германии, матч национального перевентсва, воскресенье, 27-го ноября):Футбольный клуб Айнтрахт Бамберг получил от букмекеров на свою победу котировку 1.29, а по коэффициенту 8.4 можно сделать ставку на выигрыш ФК Абтсуинд. По котировке [kefdrew] принимаются ставки на ничью.

История личных встреч

Очень сложный матч предстоит сыграть футбольным клубам – команда Айнтрахт Бамберг и команда Абтсуинд – амбициозные соперники, которые в матчах с другими командами всегда считаются фаворитами, поэтому им трудно противостоять друг другу, так как считается, что этим матчем определяется лучшая команда чемпионата. Нет необходимости напоминать, что в составах обеих команд выступают известные футболисты, которые знамениты на весь мир. Учитывая, что ценники на футболистов в последнее время взлетели до небес, стоимость этих футболистов, выступающих в составе команды Айнтрахт Бамберг и команды Абтсуинд – просто сложно представить. Они не только на бумаге настоящие лидеры своих команд, но и на деле доказывают свою полезность, забивая важные мячи и участвуя в важнейших голевых комбинациях. Оба клуба можно рассматривать с точки зрения машин, где каждый футболист – механизм, отвечающий за работоспособность определенного участка. Поэтому эти команды крайне редко приобретают новых футболистов, а если это и происходит, то вводят их в основной состав постепенно. Так что не стоит удивляться тому, что в матче команды Айнтрахт Бамберг и команды Абтсуинд практически не будет новых лиц по сравнению с предыдущим сезоном. Однако сама игра от этого не станет менее зрелищной. Команда Айнтрахт Бамберг и команда Абтсуинд всегда стараются навязать свою игру сопернику все 90-то минут матча. За этим очень интересно наблюдать, но это очень сложно прогнозировать. Однако наши эксперты постарались, и ниже можно увидеть плоды наших трудов, и воспользоваться ими.

Айнтрахт Бамберг – Абтсуинд 27.11.21

Футбольный поединок Айнтрахт Бамберг — Абтсуинд был перенесен на 27-го ноября, так как он должен был состояться еще два месяца назад, но тогда арбитр отменил игру из-за сильного дождя. Теперь же футболисты выйдут на поле в 16:00 по московскому времени, и станет ясно, какая команда все же сильнее. Вначале сезона Айнтрахт Бамберг и Абтсуинд играли между собой, и тогда на табло была зафиксирована ничья со счетом 2-2, хотя хозяева поля вели в два мяча после завершения первого тайма.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В прошлом сезоне команда Айнтрахт Бамберг и команда Абтсуинд выдали отличный матч, результат которого до сих пор в памяти у многих любителей футбола. В преддверии очного матча между этими футбольными клубами, в СМИ активно напоминают, какие именно соперники будут встречаться, и что футболисты обеих команд умеют творить на футбольном поле. Вообще, результат этого противостояния будет решающим и для одной, и для другой команды. Напомним, что сейчас команда Айнтрахт Бамберг и команда Абтсуинд находятся в числе лидеров чемпионата, команды занимают места в верхней части турнирной таблицы, что говорит о серьезности намерений относительно нынешнего сезона. Естественно, впереди у команд непростые матчи, однако сейчас все внимание менеджеров и футболистов приковано к предстоящей игре, в которой соперниками будут ближайшие конкуренты. По словам менеджеров обеих команд, за исключением травмированных футболистов, которые уже на протяжении длительного времени не могут помочь своему клубу, все остальные игроки готовы выйти на поле со стартовых минут. Благодаря этому у менеджеров обеих команд есть возможность выбирать, кому именно из футболистов доверить выступать с первых минут матча. В связи с этим, встает вопрос тактической схемы, которую будут использовать менеджеры обеих команд на ближайший матч. Наши эксперты тщательно изучили статистику матчей команд в текущем сезоне, а также статистику личных встреч между этими футбольными клубами за последние сезоны. Это позволило нам найти интересные закономерности, на которых и основаны наши прогнозы, с которыми можно ознакомиться ниже.



Прогноз Айнтрахт Бамберг – Абтсуинд (27-го ноября), ставки и коэффициенты

Команда Айнтрахт Бамберг и команда Абтсуинд – соперники под стать друг другу, оба клуба в текущем сезоне показывают отличный футбол, благодаря чему занимают высокие места в турнирной таблице. Сейчас командам предстоит серьезный экзамен – в очном матче им придется определить лучшего. Аналитики букмекерских контор и эксперты нашего ресурса полагают, что в этом противостоянии фаворитом являются гости. Команда Абтсуинд демонстрирует в нынешнем сезоне стабильные результаты, клуб уверенно побеждает не только в домашних, но и в выездных матчах. Хозяева поля отлично играют только с командами, которые уступают им в классе, как только клубу попадается более-менее серьезный соперник, то футболисты команды Айнтрахт Бамберг начинают паниковать, что приводит к ошибкам. В общем, в сегодняшней игре эксперты нашего ресурса рекомендуют делать ставки на то, что в матче победит команда Абтсуинд, а на это событие букмекеры предлагают высокий коэффициент, следовательно, есть возможность сорвать хороший выигрыш. Общий тотал забитых голов в матче мы тоже рассматриваем на больше. В составе обеих команд достаточно футболистов, которые умеют завершать атаки, добавив к этому атакующий стиль игры, который демонстрируют оба клуба, мы получаем, что в матче будет много голов, на что мы и рекомендуем делать ставки. Общий тотал нарушений и желтых карточек мы полагаем, что будет на больше. Матч принципиален для обеих команд, так как победа позволит каждому из соперников существенно укрепить свои позиции в турнирной таблице, следовательно, в матче будет много нарушений. Общий тотал угловых команды, скорее всего, перебьют, так как во время своих атак и команда Айнтрахт Бамберг, и команда Абтсуинд активно используют фланги, что предполагает большое количество стандартов.

Айнтрахт Бамберг

Футбольный клуб Айнтрахт Бамберг претендует на звание главной сенсации этого сезона, ведь ранее команда была обычным середняком, но в этом розыгрыше чемпионата она очень сильно прибавила, ведь идет на четвертой строчке, имея хорошие шансы впервые в истории пробиться в Лигу Чемпионов. Да, снизу сразу несколько команд наступают на пятки, но все же хозяева показывают стабильные результаты, так что по ходу сезона еще не было явных провалов. Футболисты клуба Айнтрахт Бамберг показывают неплохие результаты и дома, и на выезде, а нынешний наставник сделал сильный упор на игру в нападении, так что хозяева стали забивать намного больше. Во многом успехи команды объясняются еще и хорошей результативностью главного форварда, который возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата. В последних пяти турах команда одержала три победы, сыграла вничью и потерпела одно поражение, но оно было на выезде от клуба со второго места. Наставник не сможет задействовать в матче двух травмированных полузащитников, а левый защитник перебрал желтых карточек.

Абтсуинд

После того, как в футбольном клубе Абтсуинд два года назад поменялся главный тренер, был небольшой спад в игре, но постепенно команда начала показывать еще даже лучшие результаты при новом наставнике. В этом сезоне гости занимают шестую строчку в чемпионате, претендуя на путевку в еврокубки. Но, для этого нужно выиграть борьбу, в которую включилось еще четыре команды. Футболисты клуба Абтсуинд показывают очень хорошую игру дома, а вот на выезде команда играет исключительно от обороны, из-за чего в гостях было тринадцать ничейных результатов в восемнадцати матчах. При этом, ФК Абтсуинд проиграл на выезде только однажды, чем не могут похвастаться даже лидеры чемпионата. Уже семь туров гости не проигрывают, одержав три победы и четыре раза сыграв вничью. Команда имеет одну из лучших защит в чемпионате, ведь входит в тройку лидеров по количеству пропущенных мячей. У гостей нет длинной скамейки запасных, но в данный момент у команды и нет серьезных кадровых проблем, ведь травмирован только правый полузащитник, который уже больше месяца пребывает в лазарете.

Интересные факты перед матчем Айнтрахт Бамберг – Абтсуинд

Эксперты нашего ресурса в матче команды Айнтрахт Бамберг и команды Абтсуинд видят фаворитами хозяев поля. Вообще, если рассматривать успехи клубов в нынешнем сезоне, то это противостояние равных соперников. В принципе, букмекеры и предлагают практически равные коэффициенты на победы команд в этом матче. Однако, при тщательном изучении статистических и прочих данных эксперты нашего ресурса смогли найти несколько факторов, которые говорят о том, что в этом матче команда Айнтрахт Бамберг должна побеждать своих соперников. Календарь у хозяев поля более щадящий, чем у команды Абтсуинд. При этом, у хозяев поля в строю все ключевые футболисты, в отличии от гостей, которые вынуждены использовать футболистов резерва, не имеющих достаточного опыта выступлений в таких матчах. Да и победа футболистам команды Айнтрахт Бамберг в этом матче гораздо нужнее, чем их соперникам. Так что, все факторы говорят о том, что сегодня стоит играть победу команды Айнтрахт Бамберг, и именно это советуют делать эксперты нашего ресурса. Относительно общего тотала забитых голов в этом матче. Оба клуба играют в атакующий футбол, а учитывая проблемы с составом у гостей, мы не видим причин, чтобы команда Айнтрахт Бамберг не забила своим соперникам несколько голов. Так что, неплохой ставкой в этом матче является еще и ставка на общий тотал забитых голов на больше. Относительно нарушений правил и желтых карточек, то футболисты обеих команд играют грубо, поэтому предложенный букмекерами тотал должны пробивать. Угловые обе команды подают, причем, в личных встречах, эти клубы всегда пробивают заявленный тотал, поэтому мы не видим причин для того, чтобы и сегодня команды не подали много угловых.

Игра закончится победой Айнтрахт Бамберг — 1.29, в игре будет ничья — 5, игра закончится победой Абтсуинд — 8.4.



Айнтрахт Бамберг — Абтсуинд. Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Германии 27-го ноября

Команда Айнтрахт Бамберг и команда Абтсуинд, которые примут участие в матче в ближайшем туре, выйдут на поле сильнейшими составами. Об этом стало известно со слов менеджеров команд, которые подтвердили, что у обеих команд еще остаются шансы на то, чтобы занять более высокие места в чемпионате, поэтому каждая игра – это отличный шанс улучшить свои турнирные позиции. Вообще, на старте сезона оба клуба являлись одними из претендентов на попадание в престижные клубные турниры. Однако по ряду причин эти команды забуксовали на старте чемпионата, поэтому теперь они вынуждены стараться наверстать упущенное в концовке. Букмекеры выкатили примерное равные коэффициенты на победу команды Айнтрахт Бамберг и команды Абтсуинд в этом матче, наши эксперты придерживаются такого же мнения, так как мы полагаем, что обеим командам необходим еще сезон для того чтобы закончить перестройку, и начать двигаться к намеченным целям. В связи с этим, мы полагаем, что участие в клубных турнирах в будущем году не пойдет на пользу ни одной, ни другой команде. Исходя из этого, наиболее вероятным исходом противостояния мы считаем ничью, на что и предлагаем делать ставки. Общий тотал голов матча мы рассматриваем на меньше. Так как оба соперника будут выступать сильнейшими составами, то они будут максимально собранно действовать в защите, да и сам матч будет проходить, скорее всего, в неспешном темпе, что исключает большое количество забитых голов. Общий тотал угловых в матче мы тоже рекомендуем играть на меньше, так как оба клуба атакуют через центр, практически не используя фланги. А вот нарушений и предупреждений в матче ожидается много, поэтому общий тотал этих статистических параметров мы рекомендуем заигрывать на больше.

«Айнтрахт Бамберг»

После того, как футбольный клуб Айнтрахт Бамберг проиграл стартовых семь туров, президент не стал церемониться, и отправил в отставку весь тренерский штаб. С новым опытным специалистом команда выиграла первый же матч, а далее хоть и случались иногда поражения, но все же хозяева обрели стабильность, так что постепенно выбрались из зоны вылета, и сейчас опережают ее на два очка. В последних пяти турах футбольный клуб Айнтрахт Бамберг одержал две победы при двух поражениях, а большинство очков команда набирает на родной арене, где все поражения были исключительно в начале сезона, после чего хозяева больше дома не проигрывают. Футбольный клуб Айнтрахт Бамберг имеет проблемы с реализацией голевых моментов, ведь в среднем не получается даже один мяч за игру. Но, зато сейчас намного лучше команда действует в обороне, чем в начале сезона, так что довольно часто поединки завершаются с нулями на табло. Один нападающий выбыл на полгода, а также не смогут помочь хозяевам трое полузащитников.



«Абтсуинд»

Именно в футбольном клубе Абтсуинд впервые в этом сезоне произошла тренерская отставка. Это было уже после шестого тура, а причиной увольнения наставника стало пять поражений. Руководство пригласило иностранного специалиста, который быстро взбодрил игроков и заставил их демонстрировать большую самоотдачу на футбольном поле. Поражений стало намного меньше, что позволило выбраться из опасной зоны, а сейчас команда даже находится на восьмой строчке. Правда, повторить достижения прошлых лет не получится, так как до зоны еврокубков слишком большое расстояние. Усложняет положение гостей еще и ситуация с двумя ключевыми игроками, которые на протяжении всего сезона требуют трансфер, не демонстрируя прежнего уровня игры. После четырех поражений подряд гости в пяти турах проиграли лишь однажды, одержав две победы и два раза сыграв вничью. Не поможет гостям травмированный атакующий полузащитник, но не ясно, сумели ли восстановиться правый и левый защитники.

Статистика и личные встречи

Наши эксперты пришли к мнению, что в противостоянии команды Айнтрахт Бамберг и команды Абтсуинд букмекеры несколько неверно выставили коэффициенты на фаворита матча. Победа хозяев поля в этом матче должна быть оценена небольшим коэффициентом, а букмекеры предлагают довольно-таки высокий коэффициенты на победу команды Айнтрахт Бамберг. Видимо, это связано с тем, что букмекеры все еще считают, что команда Абтсуинд планирует квалифицироваться в престижные клубные турниры по итогам текущего сезона. Однако нашим экспертам удалось найти интересную информацию, из которой следует, что руководство гостей не ставило перед своими подопечными задачи попадать в число лидеров турнирной таблицы. В команде отдают себе отчет, что борьба одновременно на нескольких фронтах клубу не выгодна. Скорее всего, в оставшихся матчах команда Абтсуинд постарается избежать попадания на высокие места в турнирной таблице. Следовательно, команда Айнтрахт Бамберг – явный фаворит этого противостояния. Но, это всего лишь предположения наших экспертов, которые основаны на информации, полученной из официальных источников, близких к команде. Помимо ставок на основной исход матча, мы предлагаем хорошие прогнозы на статистику, выбранные на основании анализа выступлений команд между собой, а также выступлений команд в текущем сезоне. Полный прогноз на матч команды Айнтрахт Бамберг и команды Абтсуинд можно найти ниже, надеемся, что он позволит обыграть букмекера.

«Айнтрахт Бамберг» — «Абтсуинд»: кто фаворит грядущей встречи?

Айнтрахт Бамберг — Абтсуинд. Прогноз на футбол (27.11.21)

Менеджеры команды Айнтрахт Бамберг и команды Абтсуинд накануне матча сделали много громких заявлений. Напомним, что команда Айнтрахт Бамберг и команда Абтсуинд будут встречаться между собой в рамках чемпионата. Оба клуба сейчас ведут борьбу за возможность улучшить свои турнирные позиции и, в принципе, время для этого еще есть, так как в чемпионате еще достаточно матчей. К очному противостоянию клубы подходят без существенных потерь, да, раньше команды лишились некоторых футболистов, однако уже научились действовать без них. Преимущество родного поля – основной фактор, которые вынуждает букмекеров и экспертов нашего ресурса рассматривать хозяев поля фаворитами этого матча. В принципе, в текущем сезоне команда Абтсуинд выступает ничуть не хуже, и вполне способна нанести неприятное поражение в родных стенах своим соперникам. Так что, в этом матче мы рекомендуем ждать начала игры, а потом, определившись с формой и готовность команд, делать ставки на победителя в этом матче. Общий тотал: здесь, скорее всего, лучше играть на больше. В составе команды Айнтрахт Бамберг и команды Абтсуинд достаточно футболистов, обладающих отличной индивидуальной техникой, которая может в любой момент привести к забитому голу. Нарушений и желтых карточек в матче тоже ожидается много, так как, вне зависимости от того, какая команда первой откроет счет в матче, футболисты будут грубо действовать друг против друга, провоцировать и симулировать, а все это способствует большому количеству желтых карточек. Так как обе команды используют фланги, и подают много угловых по статистике, то и здесь мы рекомендуем делать ставки на тотал больше угловых в этой игре.

Айнтрахт Бамберг — Абтсуинд: в ожидании «стандартов»

Эксперты нашего ресурса – это настоящие профессионалы, которые ежедневно занимаются анализом линий букмекерских контор в поисках интересных футбольных матчей. В принципе, составить интересный адекватный прогноз можно на любой футбольный матч. Для этого не обязательно, чтобы этот футбольный матч был противостоянием грандов известной европейской футбольной лиги. Главное, чтобы букмекеры предлагали хорошую роспись и возможность сделать ставку на солидную сумму. Сегодня, когда большинство букмекеров предлагают ставки не только до начала матча, но и по ходу игры, причем, речь идет не только о ставках на основные исходы, но и о ставках на статистику, эксперты нашего ресурса начали больше уделять времени прогнозированию статистических исходов футбольных матчей. Это гораздо проще, чем прогнозировать исходы, так как статистика легка для понимания, ресурсы со статистическими данными более доступны в Интернете и их проще анализировать. Многие боятся делать ставки на статистику, аргументируя это тем, что такие ставки похожи на подбрасывание монетки. Мы предлагаем понаблюдать за нашей работой, и вы поймете, что это не так, а ставки на статистику – наиболее выгодные ставки на футбол.

Футбольные аналитики отлично знают, что Айнтрахт Бамберг и Абтсуинд в этом сезоне хорошо играют в нападении, так что ставка в этой игре направлена на тотал мячей более 3.5.

Айнтрахт Бамберг – Абтсуинд: статистика и история личных встреч

Букмекеры не всегда правильно прогнозируют футбольные матчи. Точнее, линия на основные события футбольного матча в букмекерских конторах практически всегда правильная, однако букмекеры предлагают на футбол ряд дополнительных ставок, среди которых ставки на статистику. Видимо, в силу того, что основная масса бетторов предпочитает делать ставки на исход, букмекеры больше внимания уделяют составлению этой линии, мало обращая внимания на линию дополнительных ставок и статистики. По мнению наших экспертов, именно в этой части линии и скрыто все самое ценное. Как показывает практика, прогнозировать основные исходы футбольных матчей довольно непросто, даже если между собой встречаются лидер чемпионата и аутсайдер. Букмекеры грамотно закладывают в линию все статистические и другие факторы, сопутствующие этому матчу, поэтому ничего более-менее приличного с преимуществом в сторону бетторов, в такой линии уже не найти. Однако тщательный анализ помогает находить интересные ставки на статистику. Что позволяет нашим экспертам прогнозировать футбольные матчи, даже с участием грандов современного футбола. К примеру, тщательно изучив статистические данные матча, в котором сыграет команда Айнтрахт Бамберг и команда Абтсуинд, мы смогли найти несколько интересных ставок, которые позволят наслаждаться просмотром футбола, и дадут возможность неплохо заработать. Мы думаем, что матч должен получиться интересным, поэтому рекомендуем не пропустить это противостояние.