Тенти/Ямачкин — Осмонт/Хамза Регуир. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (30.11.21)

Прогноз Тенти/Ямачкин — Осмонт/Хамза Регуир (30-го ноября), ставки и коэффициенты

Тенти/Ямачкин — Осмонт/Хамза Регуир (30 ноября), ставки и коэффициенты

30 ноября в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Тенти/Ямачкин , а противостоять в этом поединке будет Осмонт/Хамза Регуир.



Так как Тенти/Ямачкин в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Осмонт/Хамза Регуир, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 30 ноября. Но, доказать обратное Тенти/Ямачкин все же сможет в 11:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Тенти/Ямачкин — Осмонт/Хамза Регуир. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 30 ноября встречаются Тенти/Ямачкин и Осмонт/Хамза Регуир. Начало поединка запланировано на 11:00 по МСК. Тенти/Ямачкин является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Тенти/Ямачкин

На данный момент Тенти/Ямачкин является одной из «темных лошадок» данного турнира, ведь в этом сезоне не было участия в других соревнованиях столь высокого класса. Зачастую это были простые Челленджеры, где хватало оппонентов из третьей и четвертой сотни мирового теннисного рейтинга. Как Тенти/Ямачкин поведет себя в матче с более серьезным оппонентом пока не ясно, ведь вряд ли получится задавать свой темп и полностью контролировать игру, как это было во всех предыдущих поединках. В прошлых сезонах для успешного выступления не хватало стабильности, а сейчас Тенти/Ямачкин пока демонстрирует лишь хорошую первую подачу, но пока не замечено умелой обороны и первоклассных технических навыков. К тому же, Тенти/Ямачкин слабо играет у сетки, а также часто допускает потерю концентрации. Этот турнир является домашним, так что есть надежда, что Тенти/Ямачкин будет более тщательно готовиться к поединку.



Осмонт/Хамза Регуир

На этом турнире Осмонт/Хамза Регуир играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Осмонт/Хамза Регуир все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Осмонт/Хамза Регуир не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Осмонт/Хамза Регуир уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Осмонт/Хамза Регуир на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Осмонт/Хамза Регуир пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Тенти/Ямачкин — Осмонт/Хамза Регуир. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Тенти/Ямачкин и Осмонт/Хамза Регуир уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Тенти/Ямачкин — Осмонт/Хамза Регуир. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (30.11.21)

Тенти/Ямачкин

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Тенти/Ямачкин выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Тенти/Ямачкин всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Тенти/Ямачкин уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Тенти/Ямачкин занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Тенти/Ямачкин больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Тенти/Ямачкин имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Осмонт/Хамза Регуир

В этом сезоне Осмонт/Хамза Регуир действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Осмонт/Хамза Регуир обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Осмонт/Хамза Регуир не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Осмонт/Хамза Регуир не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Осмонт/Хамза Регуир имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Тенти/Ямачкин — Осмонт/Хамза Регуир Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Тенти/Ямачкин и Осмонт/Хамза Регуир начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Тенти/Ямачкин и Осмонт/Хамза Регуир показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Тенти/Ямачкин и Осмонт/Хамза Регуир провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Тенти/Ямачкин и Осмонт/Хамза Регуир действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Тенти/Ямачкин — Осмонт/Хамза Регуир: андердог способен удивить фаворита

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Тенти/Ямачкин и Осмонт/Хамза Регуир, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Тенти/Ямачкин и Осмонт/Хамза Регуир уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Тенти/Ямачкин — Осмонт/Хамза Регуир. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Тенти/Ямачкин и Осмонт/Хамза Регуир сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Тенти/Ямачкин, и Осмонт/Хамза Регуир будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

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