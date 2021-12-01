Прогноз Пратьюша Рачапуди — Джагмет Каур Гревал (02-го декабря 2021 года), ставки и коэффициенты

Пратьюша Рачапуди — Джагмет Каур Гревал. Прогноз, ставки на матч (02.12.21)

02-го декабря 2021 года в 08:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Пратьюша Рачапуди , а противостоять в этом поединке будет Джагмет Каур Гревал.



Пратьюша Рачапуди сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 02-го декабря 2021 года придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Джагмет Каур Гревал. По Москве данный поединок начнется в 08:00. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Джагмет Каур Гревал, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



Пратьюша Рачапуди — Джагмет Каур Гревал. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 08:00 по Москве Пратьюша Рачапуди выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Джагмет Каур Гревал. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 02-го декабря 2021 года. Пратьюша Рачапуди не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Пратьюша Рачапуди

В этом сезоне Пратьюша Рачапуди имеет в своем активе уже большое количество сыгранных матчей, что однозначно говорит о том, что двенадцатая ракетка мира имеет хорошую форму, так как была возможность ее наиграть. Конечно, несмотря на великолепные результаты на предыдущих турнирах, на них не стоит обращать особое внимание, ведь на тех Челленджерах были оппоненты совершенно другого уровня, с которыми можно было легко брать досрочные победы. А так как этот турнир намного престижнее и здесь собрались лучшие ракетки мира, то и проявить себя не так просто. Пратьюша Рачапуди может радоваться тому, что удалось преодолеть уже четыре этапа, но в последней встрече была очень тяжелая игра, так как первый сет был полностью провален, так что пришлось играть намного осторожнее. Пратьюша Рачапуди еще имеет сложность с адаптацией к корту, так как ранее почти все сыгранные матчи проходили на другом покрытии.



Джагмет Каур Гревал

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Джагмет Каур Гревал на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Джагмет Каур Гревал демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Джагмет Каур Гревал имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Джагмет Каур Гревал намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Джагмет Каур Гревал не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Джагмет Каур Гревал будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Джагмет Каур Гревал и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Джагмет Каур Гревал умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

«Пратьюша Рачапуди» — «Джагмет Каур Гревал»: прогноз автора

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Пратьюша Рачапуди и Джагмет Каур Гревал. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Пратьюша Рачапуди и Джагмет Каур Гревал в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Пратьюша Рачапуди и Джагмет Каур Гревал имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Пратьюша Рачапуди — Джагмет Каур Гревал. Прогноз, ставки на матч(02.12.21)

Пратьюша Рачапуди

После того, как в 2016 году было выиграно сразу четыре титула, из которых три как раз на харде, все ожидали, что прошлый сезон Пратьюша Рачапуди проведет как минимум не хуже, но он получился довольно слабым, так как не было ни одной победы на серьезном турнире. И матчей было сыграно намного меньше, да и результаты в них были хуже, так что пришлось опуститься с пятого места в рейтинге на 26-ю строчку в мировом теннисе. В межсезонье были упорные тренировки, так что есть надежда, что Пратьюша Рачапуди в этом сезоне продемонстрирует более привычный уровень тенниса и ввяжется в борьбу за престижные трофеи. Тем более, что Пратьюша Рачапуди больше всего любит играть как раз в залах на твердом покрытии, так как этот турнир может стать трамплином для новых успехов. Несмотря на молодой возраст, Пратьюша Рачапуди уже обладает хорошим опытом в профессиональном теннисе, а также может продемонстрировать немалый арсенал технических навыков.

Джагмет Каур Гревал

Выступать в зале Джагмет Каур Гревал не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Джагмет Каур Гревал старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Джагмет Каур Гревал принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Джагмет Каур Гревал демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Джагмет Каур Гревал даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Джагмет Каур Гревал хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Пратьюша Рачапуди — Джагмет Каур Гревал Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Пратьюша Рачапуди и Джагмет Каур Гревал начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Пратьюша Рачапуди и Джагмет Каур Гревал показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Пратьюша Рачапуди и Джагмет Каур Гревал провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Пратьюша Рачапуди и Джагмет Каур Гревал действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Пратьюша Рачапуди — Джагмет Каур Гревал: будет сделан акцент на атакующий теннис

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Пратьюша Рачапуди и Джагмет Каур Гревал, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Пратьюша Рачапуди сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Джагмет Каур Гревал имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Пратьюша Рачапуди – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Пратьюша Рачапуди и Джагмет Каур Гревал на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Пратьюша Рачапуди — Джагмет Каур Гревал. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Пратьюша Рачапуди и Джагмет Каур Гревал.



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