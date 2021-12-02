Юта Вейли Вулврайнс (жен) — УНЛВ Раннин Рэбелс (жен). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (02.12.21)

Прогноз Юта Вейли Вулврайнс (жен) — УНЛВ Раннин Рэбелс (жен) (02.12.2021), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Юта Вейли Вулврайнс (жен) — УНЛВ Раннин Рэбелс (жен) 02-го декабря

02-го декабря в 02:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WNCAA, в котором на своей площадке местный клуб Юта Вейли Вулврайнс (жен) примет соперника по национальному первенству УНЛВ Раннин Рэбелс (жен).



На этой неделе самым важным баскетбольным матчем станет противостояние клубов Юта Вейли Вулврайнс (жен) и УНЛВ Раннин Рэбелс (жен). Оно пройдет 02-го декабря, так что можно не сомневаться, что в 02:00 по Москве все поклонники данной игры будут внимательно следить за поединком. Очень редко бывает, чтобы в противостоянии данных команд была победа с большим отрывом, ведь зачастую все решают несколько очков.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Юта Вейли Вулврайнс (жен) — УНЛВ Раннин Рэбелс (жен):

На 02-го декабря в букмекерских конторах появились новые события, так что в линии можно найти баскетбольный матч Юта Вейли Вулврайнс (жен) — УНЛВ Раннин Рэбелс (жен). Прием предматчевых ставок на данную игру будет осуществляться вплоть до 02:00 по московскому времени. А уже после начала матча букмекеры начнут принимать ставки в режиме реального времени. Уже два года команды между собой не играли, а в последних десяти матчах лидирует баскетбольный клуб Юта Вейли Вулврайнс (жен), одержав семь побед.

Юта Вейли Вулврайнс (жен)

Можно смело говорить, что сейчас баскетбольный клуб Юта Вейли Вулврайнс (жен) переживает очередной кризис, так как удалось одержать лишь две победы в последних восьми встречах. А так как в последнем туре команда вообще проиграла аутсайдеру с разницей в двенадцать очков, то главному тренеру необходимо что-то срочно менять, пока руководство не поменяло его самого. Зону плей-офф хозяева покинули в прошлом туре, так что нужно срочно туда возвращаться, а нынешняя игра баскетбольного клуба Юта Вейли Вулврайнс (жен) больше располагает к тому, что команда будет лишь отдаляться от восьмой строчки. В обороне хозяев нет слаженных действий, ведь не раз уже возникали ситуации, когда все игроки убегали на чужую половину и забывали о защите собственного кольца. В родных стенах Юта Вейли Вулврайнс (жен) еще показывает какую-то стабильность, а на выезде действует полностью расхлябанная команда.



УНЛВ Раннин Рэбелс (жен)

Прогресс баскетбольного клуба УНЛВ Раннин Рэбелс (жен) по сравнению с прошлым сезоном очевиден, ведь команда на данный момент пребывает в зоне плей-офф, когда в прошлом году получилось финишировать только на десятом месте. Гости выдают сбалансированную игру, причем пока у команды не было явных провалов, а сыгранный отрезок регулярного чемпионата прошел очень стабильно. Баскетбольный клуб УНЛВ Раннин Рэбелс (жен) обладает одной из самых надежных на турнире защитных линий, а игроки обороны еще и часто радуют болельщиков точными трехочковыми бросками. На выезде команда играет не хуже, чем на родной площадке, часто закрывая ключевого игрока команды противника и навязывая свой стиль игры. В последних восьми матчах баскетбольный клуб УНЛВ Раннин Рэбелс (жен) потерпел всего одно поражение, причем, оно было против лидера чемпионата, а отрыв составил только шесть очков. Лазарет гостей сейчас пуст, так что команда сыграет оптимальным составом.

Юта Вейли Вулврайнс (жен) — УНЛВ Раннин Рэбелс (жен). КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

На 02-го декабря организаторы баскетбольного турнира были вынуждены перенести матч Юта Вейли Вулврайнс (жен) — УНЛВ Раннин Рэбелс (жен), так как ранее он не мог состояться из-за участия многих игроков в поединках национальных сборных. Арбитр встречи начнет баскетбольный поединок в 02:00 по московскому времени. Недавно команды играли между собой и четыре четверти не определили победителя, а в овертайме сильнее были гости данной встречи.



Юта Вейли Вулврайнс (жен) — УНЛВ Раннин Рэбелс (жен). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (02.12.21)

Юта Вейли Вулврайнс (жен)

В последние годы Юта Вейли Вулврайнс (жен) является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Юта Вейли Вулврайнс (жен) еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

УНЛВ Раннин Рэбелс (жен)

Два года назад баскетбольный клуб УНЛВ Раннин Рэбелс (жен) доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб УНЛВ Раннин Рэбелс (жен) играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Юта Вейли Вулврайнс (жен) — УНЛВ Раннин Рэбелс (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

На 02-го декабря можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Юта Вейли Вулврайнс (жен) — УНЛВ Раннин Рэбелс (жен), в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 02:00 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Юта Вейли Вулврайнс (жен) — УНЛВ Раннин Рэбелс (жен): хозяева разберутся с новичком

Прошлый матч баскетбольный клуб Юта Вейли Вулврайнс (жен) проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Юта Вейли Вулврайнс (жен) позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Юта Вейли Вулврайнс (жен) играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Юта Вейли Вулврайнс (жен) сейчас нет травмированных ключевых игроков.

На прошлой неделе баскетбольный клуб УНЛВ Раннин Рэбелс (жен) все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба УНЛВ Раннин Рэбелс (жен) также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб УНЛВ Раннин Рэбелс (жен) продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Юта Вейли Вулврайнс (жен) — УНЛВ Раннин Рэбелс (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Юта Вейли Вулврайнс (жен) был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Юта Вейли Вулврайнс (жен) вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Юта Вейли Вулврайнс (жен) практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

В данный момент баскетбольный клуб УНЛВ Раннин Рэбелс (жен) находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб УНЛВ Раннин Рэбелс (жен) сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб УНЛВ Раннин Рэбелс (жен) действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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