Баррера-Агирре/Торрес Мурсия — Питт/Ямалапалли: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Прогноз Баррера-Агирре/Торрес Мурсия — Питт/Ямалапалли (02-го декабря), ставки и коэффициенты

Баррера-Агирре/Торрес Мурсия — Питт/Ямалапалли (02 декабря), ставки и коэффициенты

02 декабря в 19:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Баррера-Агирре/Торрес Мурсия , а противостоять в этом поединке будет Питт/Ямалапалли.



Так как теннисный поединок Баррера-Агирре/Торрес Мурсия — Питт/Ямалапалли пройдет уже 02 декабря, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 19:00 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Баррера-Агирре/Торрес Мурсия на тот момент намного сильнее, нежели Питт/Ямалапалли.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Баррера-Агирре/Торрес Мурсия — Питт/Ямалапалли:

02 декабря пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Баррера-Агирре/Торрес Мурсия — Питт/Ямалапалли. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 19:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Питт/Ямалапалли, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Питт/Ямалапалли выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Баррера-Агирре/Торрес Мурсия

В этом сезоне Баррера-Агирре/Торрес Мурсия демонстрирует самую лучшую форму за всю свою карьеру. Сильная игра была продемонстрирована на первом турнире, после чего на Мастерсе удалось дойти до полуфинала, несмотря на то, что старт был еще в квалификации. На этом турнире Баррера-Агирре/Торрес Мурсия снова показывает мощную игру и легко справляется с теми оппонентами, которые попадаются по жеребьевке. Не удивительно, что сейчас Баррера-Агирре/Торрес Мурсия является одним из фаворитов, несмотря на занимаемое в мировом теннисном рейтинге лишь 98-е место. Начало карьеры было как раз на траве, так что данного покрытия Баррера-Агирре/Торрес Мурсия не боится и может продемонстрировать, как умение обороняться, так и похвастаться выносливостью, стабильно играя на протяжении пяти сетов. Пока все матчи были выиграны досрочно, так что Баррера-Агирре/Торрес Мурсия еще и экономит силы, что может сыграть важную роль в данном матче, если он еще не будет выигран заранее.



Питт/Ямалапалли

Нынешняя форма, которую демонстрирует Питт/Ямалапалли еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Питт/Ямалапалли постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Питт/Ямалапалли пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Питт/Ямалапалли не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Питт/Ямалапалли не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

ITF, Баррера-Агирре/Торрес Мурсия — Питт/Ямалапалли

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Баррера-Агирре/Торрес Мурсия и Питт/Ямалапалли. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Баррера-Агирре/Торрес Мурсия и Питт/Ямалапалли должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Баррера-Агирре/Торрес Мурсия — Питт/Ямалапалли (02 декабря), ставки и коэффициенты

Баррера-Агирре/Торрес Мурсия

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Баррера-Агирре/Торрес Мурсия выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Баррера-Агирре/Торрес Мурсия всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Баррера-Агирре/Торрес Мурсия уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Баррера-Агирре/Торрес Мурсия занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Баррера-Агирре/Торрес Мурсия больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Баррера-Агирре/Торрес Мурсия имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Питт/Ямалапалли

В этом сезоне Питт/Ямалапалли не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Питт/Ямалапалли сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Питт/Ямалапалли допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Питт/Ямалапалли допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Питт/Ямалапалли демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Баррера-Агирре/Торрес Мурсия — Питт/Ямалапалли Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Баррера-Агирре/Торрес Мурсия и Питт/Ямалапалли. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Баррера-Агирре/Торрес Мурсия — Питт/Ямалапалли: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Баррера-Агирре/Торрес Мурсия и Питт/Ямалапалли, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Баррера-Агирре/Торрес Мурсия сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Питт/Ямалапалли имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Баррера-Агирре/Торрес Мурсия – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Баррера-Агирре/Торрес Мурсия и Питт/Ямалапалли на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Баррера-Агирре/Торрес Мурсия — Питт/Ямалапалли. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Баррера-Агирре/Торрес Мурсия и Питт/Ямалапалли.



http://evolvegame.ru/cat3-495178-prognoz-na-match-baupu-pineyros-ot-eksperta-03-12-21/