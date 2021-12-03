Урла Беледиеси Генчлик (жен) — Каршыяка Чаршы Коледжи (жен): гости способны удивить фаворита

Прогноз Урла Беледиеси Генчлик (жен) — Каршыяка Чаршы Коледжи (жен) (03-го декабря 2021 года), ставки и коэффициенты

Урла Беледиеси Генчлик (жен) — Каршыяка Чаршы Коледжи (жен) (03.12.2021), ставки и коэффициенты

03.12.2021 в 18:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Турции, в котором на своей площадке местный клуб Урла Беледиеси Генчлик (жен) примет соперника по национальному первенству Каршыяка Чаршы Коледжи (жен).



Несмотря на то, что баскетбольный матч Урла Беледиеси Генчлик (жен) – Каршыяка Чаршы Коледжи (жен) запланирован только на 03.12.2021, букмекеры уже начали делать прием ставок. Предматчевую ставку можно будет сделать вплоть до 18:00 по Москве. В последние годы команды между собой не играли, так как их последняя личная встреча была еще восемь лет назад. Согласно статистике данного противостояния, больше побед в ней имеют хозяева нынешнего поединка.



Урла Беледиеси Генчлик (жен) — Каршыяка Чаршы Коледжи (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 18:00 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Урла Беледиеси Генчлик (жен) и Каршыяка Чаршы Коледжи (жен). Организаторы турнира собираются провести данную игру 03.12.2021. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Каршыяка Чаршы Коледжи (жен). Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Урла Беледиеси Генчлик (жен), выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Урла Беледиеси Генчлик (жен)

Пока баскетбольному клубу Урла Беледиеси Генчлик (жен) никак не удается вернуться в зону плей-офф, но впереди еще достаточно матчей, так что у хозяев еще есть шансы улучшить свое турнирное положение. Команда идет в чемпионате десятой, но если хозяева смогут одержать несколько побед подряд, то вполне могут подняться до восьмого. Лидер команды продолжает демонстрировать стабильную игру и регулярно набирать очки, но остальные баскетболисты клуба Урла Беледиеси Генчлик (жен) показывают совершенно не ту форму, которую они выдавали в прошлом году. Так что не удивительно, что за последние десять матчей хозяева смогли выиграть лишь дважды. Причем, обе победы были у себя дома, и команда обыграла двух очевидных аутсайдеров. Но, если же брать всю игру в родных стенах в этом сезоне, то все равно хозяева не демонстрируют желаемого результата. Один защитник не сможет выйти на игру из-за травмы.



Каршыяка Чаршы Коледжи (жен)

Уже три недели баскетбольный клуб Каршыяка Чаршы Коледжи (жен) выступает без своего лидера, получившего серьезное повреждение плеча и выбывшего на длительный срок. Но, даже без данного баскетболиста команда показывает хорошую игру. В каждом матче гости демонстрируют сыгранность и взаимовыручку между игроками, так что баскетболистам клуба Каршыяка Чаршы Коледжи (жен) удается ликвидировать большую часть контратак соперников. В турнирной таблице гости находятся на пятом месте и путевку в плей-офф команда обеспечила себе уже досрочно. За последние восемь встреч баскетбольный клуб Каршыяка Чаршы Коледжи (жен) одержал шесть побед и только два раза проиграл, причем, оба поражения были как раз на выезде. В гостях команда намного хуже реализовывает свои моменты, ведь игроки ощущают отсутствие поддержки болельщиков, ведь в каждом домашнем матче видно, как баскетболисты сильно мотивированы и готовы на полную выложиться на площадке.

Прогноз на матч Урла Беледиеси Генчлик (жен) — Каршыяка Чаршы Коледжи (жен)

После длинной гостевой серии баскетболисты клуба Урла Беледиеси Генчлик (жен) наконец-то возвращаются домой, а 03.12.2021 им уже необходимо сыграть поединок против БК Каршыяка Чаршы Коледжи (жен). На площадке игроки обеих команд появятся в 18:00 по Москве. Если брать последние десять личных встреч данных соперников, то в них лидируют хозяева данного матча, одержав семь побед при трех поражениях. Но, в общей статистике противостояния лучшие показатели у гостей.



Прогноз и ставка на матч Урла Беледиеси Генчлик (жен) — Каршыяка Чаршы Коледжи (жен) 03.12.2021

Урла Беледиеси Генчлик (жен)

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Урла Беледиеси Генчлик (жен) наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Урла Беледиеси Генчлик (жен) сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Урла Беледиеси Генчлик (жен) всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Урла Беледиеси Генчлик (жен) бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Каршыяка Чаршы Коледжи (жен)

В прошлом матче баскетбольный клуб Каршыяка Чаршы Коледжи (жен) потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Каршыяка Чаршы Коледжи (жен) и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Каршыяка Чаршы Коледжи (жен) находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Урла Беледиеси Генчлик (жен) — Каршыяка Чаршы Коледжи (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча Урла Беледиеси Генчлик (жен) — Каршыяка Чаршы Коледжи (жен) пройдет 03.12.2021, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 18:00 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

Урла Беледиеси Генчлик (жен) — Каршыяка Чаршы Коледжи (жен): гости способны удивить фаворита

Прошлый матч баскетбольный клуб Урла Беледиеси Генчлик (жен) проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Урла Беледиеси Генчлик (жен) позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Урла Беледиеси Генчлик (жен) играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Урла Беледиеси Генчлик (жен) сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Каршыяка Чаршы Коледжи (жен) сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Каршыяка Чаршы Коледжи (жен) выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Каршыяка Чаршы Коледжи (жен) показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Каршыяка Чаршы Коледжи (жен) не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Урла Беледиеси Генчлик (жен) — Каршыяка Чаршы Коледжи (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Урла Беледиеси Генчлик (жен) лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Урла Беледиеси Генчлик (жен) гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Урла Беледиеси Генчлик (жен) все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Каршыяка Чаршы Коледжи (жен) показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Каршыяка Чаршы Коледжи (жен) получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Каршыяка Чаршы Коледжи (жен) сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

http://evolvegame.ru/cat2-495392-merian-gomez-pezuela-kano-antoniya-samudio-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-itf-02-12-21/