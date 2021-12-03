Прогноз Кингс Иглс (жен) — Юниверсити оф Альберта Викингс (жен) (04-го декабря 2021 года), ставки и коэффициенты

Кингс Иглс (жен) — Юниверсити оф Альберта Викингс (жен). Прогноз, ставки на матч. Чемпионат Канады (04.12.21)

04-го декабря 2021 года в 05:50 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Канады, в котором на своей площадке местный клуб Кингс Иглс (жен) примет соперника по национальному первенству Юниверсити оф Альберта Викингс (жен).



Главный тренер баскетбольного клуба Кингс Иглс (жен) каждый день уделяет упорным тренировкам, ведь 04-го декабря 2021 года хозяевам предстоит у себя дома принимать Юниверсити оф Альберта Викингс (жен). Игра, которая начнется в 05:50 по московскому времени, не обещает быть легкой, так как статистика данного противостояния говорит в пользу гостей. Последний раз хозяевам удавалось выиграть в личной встрече уже три года назад.



Кингс Иглс (жен) — Юниверсити оф Альберта Викингс (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На 04-го декабря 2021 года в букмекерских конторах появились новые события, так что в линии можно найти баскетбольный матч Кингс Иглс (жен) — Юниверсити оф Альберта Викингс (жен). Прием предматчевых ставок на данную игру будет осуществляться вплоть до 05:50 по московскому времени. А уже после начала матча букмекеры начнут принимать ставки в режиме реального времени. Уже два года команды между собой не играли, а в последних десяти матчах лидирует баскетбольный клуб Кингс Иглс (жен), одержав семь побед.

Кингс Иглс (жен)

Можно смело говорить, что сейчас баскетбольный клуб Кингс Иглс (жен) переживает очередной кризис, так как удалось одержать лишь две победы в последних восьми встречах. А так как в последнем туре команда вообще проиграла аутсайдеру с разницей в двенадцать очков, то главному тренеру необходимо что-то срочно менять, пока руководство не поменяло его самого. Зону плей-офф хозяева покинули в прошлом туре, так что нужно срочно туда возвращаться, а нынешняя игра баскетбольного клуба Кингс Иглс (жен) больше располагает к тому, что команда будет лишь отдаляться от восьмой строчки. В обороне хозяев нет слаженных действий, ведь не раз уже возникали ситуации, когда все игроки убегали на чужую половину и забывали о защите собственного кольца. В родных стенах Кингс Иглс (жен) еще показывает какую-то стабильность, а на выезде действует полностью расхлябанная команда.



Юниверсити оф Альберта Викингс (жен)

Буквально с первых туров баскетбольный клуб Юниверсити оф Альберта Викингс (жен) сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб Юниверсити оф Альберта Викингс (жен) проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба Юниверсити оф Альберта Викингс (жен) травмированы только игроки глубокого резерва.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

На 04-го декабря 2021 года в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Кингс Иглс (жен) — Юниверсити оф Альберта Викингс (жен). По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 05:50 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Кингс Иглс (жен) дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Юниверсити оф Альберта Викингс (жен) удалось одержать победу у себя дома.



Кингс Иглс (жен) — Юниверсити оф Альберта Викингс (жен). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (04.12.21)

Кингс Иглс (жен)

Сейчас баскетбольный клуб Кингс Иглс (жен) демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Кингс Иглс (жен) играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Кингс Иглс (жен) вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Юниверсити оф Альберта Викингс (жен)

В прошлом месяце баскетбольный клуб Юниверсити оф Альберта Викингс (жен) играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Юниверсити оф Альберта Викингс (жен) надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Кингс Иглс (жен) — Юниверсити оф Альберта Викингс (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча Кингс Иглс (жен) — Юниверсити оф Альберта Викингс (жен) пройдет 04-го декабря 2021 года, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 05:50 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

Кингс Иглс (жен) — Юниверсити оф Альберта Викингс (жен): хозяева должны брать три очка

Прошлый матч баскетбольный клуб Кингс Иглс (жен) проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Кингс Иглс (жен) позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Кингс Иглс (жен) играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Кингс Иглс (жен) сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Юниверсити оф Альберта Викингс (жен) полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Юниверсити оф Альберта Викингс (жен) может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Юниверсити оф Альберта Викингс (жен) выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Кингс Иглс (жен) — Юниверсити оф Альберта Викингс (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Кингс Иглс (жен) был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Кингс Иглс (жен) вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Кингс Иглс (жен) практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

В последнее время баскетбольный клуб Юниверсити оф Альберта Викингс (жен) испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Юниверсити оф Альберта Викингс (жен) хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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