Прогноз Комуникасионес Мерседес — Институто де Кордоба (09 декабря), ставки и коэффициенты

Комуникасионес Мерседес — Институто де Кордоба. Прогноз, ставки на матч (09.12.21)

09-го декабря 2021 года в 03:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Аргентины, в котором на своей площадке местный клуб Комуникасионес Мерседес примет соперника по национальному первенству Институто де Кордоба.



Букмекерские конторы обновили свою линию, а для любителей баскетбола будет интересен поединок Комуникасионес Мерседес – Институто де Кордоба, запланированный на 09-го декабря 2021 года. Баскетболисты появятся на площадке в 03:30 по МСК. Так как в этом сезоне оба матча выиграл баскетбольный клуб Институто де Кордоба, то болельщики хозяев надеются, что их команда хотя бы дома постарается порадовать победой.



Комуникасионес Мерседес — Институто де Кордоба. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 03:30 по московскому времени поклонники баскетбола постараются посмотреть прямую трансляцию поединка Комуникасионес Мерседес — Институто де Кордоба. Матч назначен на 09-го декабря 2021 года, так что сейчас баскетболисты упорно тренируются, так как результат игры имеет очень большое значение. Данная встреча для команд будет первой в этом сезоне, а в прошлом было четыре очных поединка, в которых каждый клуб одержал по две домашние победы.

Комуникасионес Мерседес

Можно смело говорить, что сейчас баскетбольный клуб Комуникасионес Мерседес переживает очередной кризис, так как удалось одержать лишь две победы в последних восьми встречах. А так как в последнем туре команда вообще проиграла аутсайдеру с разницей в двенадцать очков, то главному тренеру необходимо что-то срочно менять, пока руководство не поменяло его самого. Зону плей-офф хозяева покинули в прошлом туре, так что нужно срочно туда возвращаться, а нынешняя игра баскетбольного клуба Комуникасионес Мерседес больше располагает к тому, что команда будет лишь отдаляться от восьмой строчки. В обороне хозяев нет слаженных действий, ведь не раз уже возникали ситуации, когда все игроки убегали на чужую половину и забывали о защите собственного кольца. В родных стенах Комуникасионес Мерседес еще показывает какую-то стабильность, а на выезде действует полностью расхлябанная команда.



Институто де Кордоба

Небольшой перерыв в турнире пошел баскетбольному клубу Институто де Кордоба на пользу, ведь все три поединка после него команда выиграла. Но, две победы гости одержали в овертайме, а во всех трех встречах результативность зашкаливала. Даже в победных поединках баскетбольный клуб Институто де Кордоба пропускал более 115 очков, что говорит о слабых действиях в обороне. Причина очевидна, ведь травмирован один из основных защитников, а никто остальной в команде не способен полноценно заменить данную позицию. Так что, гости выигрывают за счет хорошего нападения, но такое получалось еще и благодаря тому, что все матчи были со середняками чемпионата. С лидерами так может не получиться, а ведь проигрывать команде нельзя, ведь хоть баскетбольный клуб Институто де Кордоба и пребывает в зоне плей-офф, но в любой момент может оттуда вылететь. Кроме травмы защитника, у гостей более нет кадровых потерь.

Чемпионат Аргентины, Комуникасионес Мерседес — Институто де Кордоба

Вплоть до 09-го декабря 2021 года включительно букмекерские конторы будут принимать ставки на баскетбольный поединок Комуникасионес Мерседес — Институто де Кордоба. А так как начало встречи в 03:30 по московскому времени, то дальше уже не получится сделать ставку. Фаворит данного противостояния слишком очевиден, ведь баскетбольный клуб Комуникасионес Мерседес практически постоянно выигрывает, так как последнее поражение было уже восемь лет назад.



Комуникасионес Мерседес — Институто де Кордоба. Прогноз, ставки на матч(09.12.21)

Комуникасионес Мерседес

В последние годы Комуникасионес Мерседес является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Комуникасионес Мерседес еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Институто де Кордоба

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Институто де Кордоба становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Институто де Кордоба уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Институто де Кордоба сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Комуникасионес Мерседес — Институто де Кордоба Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Комуникасионес Мерседес — Институто де Кордоба, который должен пройти 09-го декабря 2021 года в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 03:30 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Комуникасионес Мерседес в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Комуникасионес Мерседес — Институто де Кордоба: хозяева разберутся с новичком

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Комуникасионес Мерседес провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Комуникасионес Мерседес показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Комуникасионес Мерседес и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Институто де Кордоба входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Институто де Кордоба не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Комуникасионес Мерседес — Институто де Кордоба. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Комуникасионес Мерседес был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Комуникасионес Мерседес вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Комуникасионес Мерседес практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

Три года назад у баскетбольного клуба Институто де Кордоба сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Институто де Кордоба идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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