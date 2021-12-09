Прогноз Ариас/Де Ла Фуенте — Лингуа Лаваллен/Фархат (09-го декабря 2021 года), ставки и коэффициенты

Ариас/Де Ла Фуенте — Лингуа Лаваллен/Фархат. Прогноз, ставки на матч. ITF (09.12.21)

09.12.2021 в 19:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Ариас/Де Ла Фуенте , а противостоять в этом поединке будет Лингуа Лаваллен/Фархат.



Буквально несколько дней назад Ариас/Де Ла Фуенте и Лингуа Лаваллен/Фархат играли свои матчи, а теперь уже 09.12.2021 им предстоит очное противостояние в рамках этого же турнира. По московскому времени мастера тенниса выйдут на корт в 19:00. Оппоненты не часто играли друг с другом, хотя уже несколько лет выступают на самом высоком уровне. Ранее было лишь две встречи, в которых Ариас/Де Ла Фуенте имеет две победы, и оба выигрыша были лишь после пяти сетов.



Ариас/Де Ла Фуенте — Лингуа Лаваллен/Фархат. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

До 09.12.2021 осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Ариас/Де Ла Фуенте — Лингуа Лаваллен/Фархат вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Ариас/Де Ла Фуенте и Лингуа Лаваллен/Фархат не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 19:00 по МСК.

Ариас/Де Ла Фуенте

В этом сезоне Ариас/Де Ла Фуенте показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Ариас/Де Ла Фуенте играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Ариас/Де Ла Фуенте умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Ариас/Де Ла Фуенте и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Ариас/Де Ла Фуенте будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Ариас/Де Ла Фуенте чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Лингуа Лаваллен/Фархат

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Лингуа Лаваллен/Фархатв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Лингуа Лаваллен/Фархат играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Лингуа Лаваллен/Фархат держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Лингуа Лаваллен/Фархат демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Лингуа Лаваллен/Фархат находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Ариас/Де Ла Фуенте — Лингуа Лаваллен/Фархат. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Длительное время Ариас/Де Ла Фуенте и Лингуа Лаваллен/Фархат не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Ариас/Де Ла Фуенте и Лингуа Лаваллен/Фархат. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Ариас/Де Ла Фуенте — Лингуа Лаваллен/Фархат. Прогноз, ставки на матч(09.12.21)

Ариас/Де Ла Фуенте

На данном турнире Ариас/Де Ла Фуенте выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Ариас/Де Ла Фуенте выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Ариас/Де Ла Фуенте допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Ариас/Де Ла Фуенте особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Ариас/Де Ла Фуенте, это умение играть на травяных кортах.

Лингуа Лаваллен/Фархат

В этом сезоне Лингуа Лаваллен/Фархат действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Лингуа Лаваллен/Фархат обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Лингуа Лаваллен/Фархат не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Лингуа Лаваллен/Фархат не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Лингуа Лаваллен/Фархат имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Ариас/Де Ла Фуенте — Лингуа Лаваллен/Фархат Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Ариас/Де Ла Фуенте и Лингуа Лаваллен/Фархат начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Ариас/Де Ла Фуенте и Лингуа Лаваллен/Фархат показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Ариас/Де Ла Фуенте и Лингуа Лаваллен/Фархат провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Ариас/Де Ла Фуенте и Лингуа Лаваллен/Фархат действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Ариас/Де Ла Фуенте — Лингуа Лаваллен/Фархат: порядок побьёт класс

Ариас/Де Ла Фуенте и Лингуа Лаваллен/Фархат которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Ариас/Де Ла Фуенте имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Лингуа Лаваллен/Фархат хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Ариас/Де Ла Фуенте. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Лингуа Лаваллен/Фархат умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Ариас/Де Ла Фуенте довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Лингуа Лаваллен/Фархат вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Ариас/Де Ла Фуенте.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ариас/Де Ла Фуенте — Лингуа Лаваллен/Фархат. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Ариас/Де Ла Фуенте и Лингуа Лаваллен/Фархат букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Ариас/Де Ла Фуенте и Лингуа Лаваллен/Фархат проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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