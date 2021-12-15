Марковски/Србляк — Сада/Феррари. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (15.12.21)

Прогноз Марковски/Србляк — Сада/Феррари (15.12.2021), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Марковски/Србляк — Сада/Феррари 15-го декабря

15-го декабря в 12:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Марковски/Србляк , а противостоять в этом поединке будет Сада/Феррари.



15-го декабря пройдет следующий этап популярного Мастерса, в рамках которого померяются силами Марковски/Србляк и Сада/Феррари. Ожидается очень непростой поединок, так что можно не сомневаться, что в 12:30 по МСК зрители на трибунах увидят на корте напряженную борьбу. В прошлом сезоне был уже матч между данными оппонентами, в котором Марковски/Србляк может похвастаться досрочной победой уже по итогам первых двух сетов.



Марковски/Србляк — Сада/Феррари. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Марковски/Србляк имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 15-го декабря нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Сада/Феррари. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 12:30. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Марковски/Србляк имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Марковски/Србляк

Этот турнир Марковски/Србляк проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Марковски/Србляк может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Марковски/Србляк однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Марковски/Србляк имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Марковски/Србляк левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Марковски/Србляк хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Сада/Феррари

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Сада/Феррари теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Сада/Феррари имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Сада/Феррари испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Сада/Феррари выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Сада/Феррари занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

ITF, Марковски/Србляк — Сада/Феррари

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Марковски/Србляк и Сада/Феррари. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Марковски/Србляк и Сада/Феррари должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Марковски/Србляк — Сада/Феррари. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (15.12.21)

Марковски/Србляк

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Марковски/Србляк выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Марковски/Србляк всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Марковски/Србляк уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Марковски/Србляк занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Марковски/Србляк больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Марковски/Србляк имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Сада/Феррари

На этом турнире Сада/Феррари играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Сада/Феррари какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Сада/Феррари уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Сада/Феррари много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Сада/Феррари сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Сада/Феррари не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Марковски/Србляк — Сада/Феррари Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Марковски/Србляк и Сада/Феррари начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Марковски/Србляк и Сада/Феррари показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Марковски/Србляк и Сада/Феррари провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Марковски/Србляк и Сада/Феррари действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Марковски/Србляк — Сада/Феррари: снова ждем результативной игры

Марковски/Србляк и Сада/Феррари которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Марковски/Србляк имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Сада/Феррари хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Марковски/Србляк. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Сада/Феррари умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Марковски/Србляк довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Сада/Феррари вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Марковски/Србляк.

СЕГОДНЯ МАТЧ Марковски/Србляк — Сада/Феррари. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Марковски/Србляк и Сада/Феррари.



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