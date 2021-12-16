Ферровиариа (жен) — Америка Кали (жен): хозяева должны брать три очка

Ферровиариа (жен) — Америка Кали (жен) прогноз специалиста на футбол 16.12.21

«Ферровиариа (жен)» – «Америка Кали (жен)». 16.12.21. Прогноз и ставки на матч

Можно не сомневаться, что 16-го декабря 2021 года на стадионе не будет ни одного пустого места, ведь Ферровиариа (жен) — Америка Кали (жен) это не просто футбольный матч, а дерби, где встречаются принципиальные соперники. Чтобы не пропустить начало поединка, необходимо прийти на трибуны или включить телевизор до 16:00 по московскому времени. В этом сезоне команды уже встречались три месяца назад, и тогда футболисты клуба Ферровиариа (жен) упустили победу, когда вели в счете в два мяча, но в итоге поединок завершился со счетом 3-3.



Букмекеры предложили большой выбор ставок на футбольный матч, в котором соперниками будут команда Ферровиариа (жен) и команда Америка Кали (жен). Эти клубы давно ведут непримиримую борьбу в чемпионате, а в последние годы их противостояние вышло на новый уровень, так как сейчас эти команды одни из основных претендентов на борьбу за золотые медали футбольного первенства своей страны. Так что нас ждет горячее противостояние, в котором нашим прогнозистам наиболее вероятной ставкой видится ставка на тотал больше желтых карточек. Статистика показывает, что в матчах между собой соперники всегда действуют очень грубо, что будет способствовать проходу ставки. Конечно, команда Ферровиариа (жен) на порядок сильнее своих соперников, однако, на наш взгляд, букмекеры несколько занизили коэффициент на победу хозяев поля. И мы предлагаем здесь заиграть ставку на фору гостей. Вряд ли у команды Ферровиариа (жен) сейчас все настолько хорошо, чтобы хозяева смогли обыграть своих соперников с преимуществом в несколько голов. Да и команда Америка Кали (жен) уже далеко не такие мальчики для битья. Нет сомнений в том, что матч будет результативным, в составах обеих команд достаточно футболистов, которые умеют реализовывать голевые моменты. Пробитию тотала также будет способствовать то, что оба клуба действуют в атакующем стиле, поэтому ставка на тотал больше в этом матче выглядит вполне оправданным выбором.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ферровиариа (жен) — Америка Кали (жен):

Так как футбольный клуб Ферровиариа (жен) считается фаворитом данной встречи, то на его победу букмекеры дают невысокий коэффициент 2.25. Намного выше котировка стоит на победу ФК Америка Кали (жен) — 2.625, а также хороший коэффициент стоит на ничью — 3.4.

Прогноз на матч Ферровиариа (жен) – Америка Кали (жен) (Товарищеские матчи клубов, матч национального перевентсва, воскресенье, 16-го декабря 2021 года):Футбольный клуб Ферровиариа (жен) получил от букмекеров на свою победу котировку 2.25, а по коэффициенту 2.625 можно сделать ставку на выигрыш ФК Америка Кали (жен). По котировке [kefdrew] принимаются ставки на ничью.

История личных встреч

Матч команды Ферровиариа (жен) и команды Америка Кали (жен) наши прогнозисты никак не могли оставить без внимания. И дело здесь не только в том, что он будет первым интересным футбольным противостоянием нынешнего сезона. У команд в прошлом сезоне сложились непростые взаимоотношения, так как в одном из матчей неправильное судейское решение привело к довольно драматичным последствиям. Сразу несколько футболистов в составах команд были удалены с поля за грубые нарушения и неспортивное поведение. В СМИ этот инцидент освещался, а затем было сказано, что футболисты помирились. Конечно, на публике оно может быть и так, но вряд ли инцидент можно считать полностью исчерпанным, так что, мы ждем горячего противостояния, тем более что матч будет обслуживать строгий рефери, который не скупится на предупреждения. Теперь о самой игре. Если сравнивать с прошлым сезоном, то существенных кадровых потерь клубы не понесли: да, некоторые футболисты ушли в другие клубы, но на их место пришли другие игроки. Поэтому тренерам не понадобилось менять тактическую схему игры команд, перестраивая ее под конкретного футболиста или группу футболистов. Напомним, что в прошлом сезоне команды действовали активно, то есть, пытались обострять ситуацию, а не ждали своего шанса, ориентируясь на контратаки. Чего-то подобного мы ждем в этом матче, тем более что все футболисты соскучились по игре, и будут стараться максимально проявить себя на поле.

Ферровиариа (жен) – Америка Кали (жен) 16.12.21

16-го декабря 2021 года состоится всего один матч из нынешнего тура национального первенства, и им будет футбольная встреча Ферровиариа (жен) — Америка Кали (жен). Так как данный поединок вызвал огромный ажиотаж среди болельщиков, то его специально решили начать в 16:00 по Москве. Интерес вызван тем, что это принципиальные соперники, но так как в последнее время они выступали в различных дивизионах, то последний раз Ферровиариа (жен) и Америка Кали (жен) встречались на футбольном поле четыре года назад. В том матче футболисты клуба Ферровиариа (жен) одержали победу со счетом 4-2.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В прошлом сезоне команда Ферровиариа (жен) и команда Америка Кали (жен) выдали отличный матч, результат которого до сих пор в памяти у многих любителей футбола. В преддверии очного матча между этими футбольными клубами, в СМИ активно напоминают, какие именно соперники будут встречаться, и что футболисты обеих команд умеют творить на футбольном поле. Вообще, результат этого противостояния будет решающим и для одной, и для другой команды. Напомним, что сейчас команда Ферровиариа (жен) и команда Америка Кали (жен) находятся в числе лидеров чемпионата, команды занимают места в верхней части турнирной таблицы, что говорит о серьезности намерений относительно нынешнего сезона. Естественно, впереди у команд непростые матчи, однако сейчас все внимание менеджеров и футболистов приковано к предстоящей игре, в которой соперниками будут ближайшие конкуренты. По словам менеджеров обеих команд, за исключением травмированных футболистов, которые уже на протяжении длительного времени не могут помочь своему клубу, все остальные игроки готовы выйти на поле со стартовых минут. Благодаря этому у менеджеров обеих команд есть возможность выбирать, кому именно из футболистов доверить выступать с первых минут матча. В связи с этим, встает вопрос тактической схемы, которую будут использовать менеджеры обеих команд на ближайший матч. Наши эксперты тщательно изучили статистику матчей команд в текущем сезоне, а также статистику личных встреч между этими футбольными клубами за последние сезоны. Это позволило нам найти интересные закономерности, на которых и основаны наши прогнозы, с которыми можно ознакомиться ниже.



Прогноз Ферровиариа (жен) – Америка Кали (жен) (16-го декабря 2021 года), ставки и коэффициенты

Для многих любителей футбола противостояние команды Ферровиариа (жен) и команды Америка Кали (жен) – это отличная возможность не только насладиться хорошим матчем, но и выиграть в букмекерских конторах. И в этом свою помощь предлагают эксперты нашего ресурса. Хозяева поля сейчас попали в не совсем удачную полосу, которую необходимо прерывать. Однако команда Америка Кали (жен) – не самый лучший соперник для того чтобы прервать полосу неудач. Гости – крепкий орешек, и даже учитывая тот факт, что в составе команды Америка Кали (жен) не будет нескольких футболистов основы, которые выбыли из-за травм, пробить оборону гостей хозяевам поля будет очень и очень непросто. Поэтому, учитывая личные встречи, а также беря во внимание важность матча для обеих команд, наши эксперты пришли к мнению, что наиболее интересной ставкой в это противостоянии будет ставка на общий тотал забитых голов на меньше. Мы предполагаем, что игра будет преимущественно проходить в центре поля, следовательно, оба клуба будут активно использовать тактику мелкого фола, в связи с этим, общий тотал нарушений правил, а также общий тотал желтых карточек наши эксперты рекомендуют играть на больше. При этом, мы думаем, что в матче велика вероятность удаления игрока с поля, так как, если взглянуть на статистику противостояний этих клубов, удаления здесь довольно частое явление, а за предложенный букмекерами коэффициент – точно стоит рисковать. Относительно фаворита этого матча, то, мы полагаем, что хозяева поля вряд ли проиграют, так как сейчас им нужна победа как никогда, поэтому мы рекомендуем делать ставки с форой на футболистов команды Ферровиариа (жен), а рисковые бетторы могут попробовать заиграть победу хозяев поля.

Ферровиариа (жен)

В прошлом сезоне футбольный клуб Ферровиариа (жен) неожиданно финишировал в зоне Лиги Чемпионов, но оказалось, что успехи команды были кратковременными. Это связано с тем, что руководство не захотело усиливать состав в преддверии более сложного сезона, а наоборот, отпустило некоторых ключевых игроков. В итоге, хозяева сейчас идут только восьмыми в турнирной таблице, и снова пробиться в Лигу Чемпионов вряд ли получится, так как от нее отставание составляет уже двенадцать очков. Для футбольного клуба Ферровиариа (жен) сейчас приоритетная задача хотя бы пробиться в Лигу Европы, от которой хозяева отстают только на два очка. Хотя дома команда играет лучше, чем в гостях, все равно нет уверенной игры в родных стенах, так что получилось выиграть менее половины домашних матчей. Если в прошлом месяце футбольный клуб Ферровиариа (жен) выиграл все четыре тура, то в этом месяце начался спад, ведь была только одна победа при двух поражениях. Дисквалификацию отбывает правый защитник, а травмированы в составе гостей левый и двое центральных полузащитников.

Америка Кали (жен)

После того, как в футбольном клубе Америка Кали (жен) два года назад поменялся главный тренер, был небольшой спад в игре, но постепенно команда начала показывать еще даже лучшие результаты при новом наставнике. В этом сезоне гости занимают шестую строчку в чемпионате, претендуя на путевку в еврокубки. Но, для этого нужно выиграть борьбу, в которую включилось еще четыре команды. Футболисты клуба Америка Кали (жен) показывают очень хорошую игру дома, а вот на выезде команда играет исключительно от обороны, из-за чего в гостях было тринадцать ничейных результатов в восемнадцати матчах. При этом, ФК Америка Кали (жен) проиграл на выезде только однажды, чем не могут похвастаться даже лидеры чемпионата. Уже семь туров гости не проигрывают, одержав три победы и четыре раза сыграв вничью. Команда имеет одну из лучших защит в чемпионате, ведь входит в тройку лидеров по количеству пропущенных мячей. У гостей нет длинной скамейки запасных, но в данный момент у команды и нет серьезных кадровых проблем, ведь травмирован только правый полузащитник, который уже больше месяца пребывает в лазарете.

Интересные факты перед матчем Ферровиариа (жен) – Америка Кали (жен)

Фаворитами наших экспертов в матче команды Ферровиариа (жен) и команды Америка Кали (жен) являются хозяева поля. Даже, несмотря на то, что с турнирной точки зрения результат этого матча не будет иметь для команд серьезного значения, хозяева поля на несколько голов сильнее своих соперников. Вообще, если взглянуть на турнирное положение команды Ферровиариа (жен) и команды Америка Кали (жен), то фаворита в этом противостоянии можно определить невооруженным глазом, не используя специальные ресурсы или программы. Хозяева поля занимают место в верхней части турнирной таблицы, команда уже квалифицировалась в престижный клубный турнир. Гости расположились во второй части турнирной таблицы, и пусть команде не грозит вылет в низший дивизион, все равно команда Америка Кали (жен) в нынешнем сезоне, особенно в выездных матчах, демонстрирует не самые хорошие результаты. Поэтому, эксперты нашего ресурса солидарны с букмекерами, которые видят здесь фаворитами хозяев поля, и рекомендуют делать ставки на то, что команда Ферровиариа (жен) победит своих соперников. Более рисковые бетторы могут сыграть фору хозяев поля, что тоже является неплохой ставкой на этот матч. Общий тотал голов в матче мы рекомендуем играть на больше, так как в родных стенах команда Ферровиариа (жен) всегда играет очень остро, не останавливаясь после забитого мяча. А вот нарушений и желтых карточек в матче будет немного, в концовке чемпионата команды вряд ли будут играть грубо, так как никто из футболистов не хочет получить травму. Поэтому эти тоталы мы рекомендуем играть на меньше. Угловых оба клуба подают много, поэтому, наши эксперты полагают, что заявленный букмекерами общий тотал будут перебит.

Матч закончится выигрышем Ферровиариа (жен) — 2.25, ничья в матче — 3.4, матч закончится выигрышем Америка Кали (жен) — 2.625.



Ферровиариа (жен) — Америка Кали (жен). Прогноз и ставки на матч. Товарищеские матчи клубов 16-го декабря 2021 года

Букмекеры полагают, что команда Ферровиариа (жен) и команда Америка Кали (жен) в очном противостоянии, которое состоится в ближайшем туре чемпионата, сыграют вничью. Скорее всего, это мнение букмекеров основано на том, что в турнирной таблице клубы уже решили свои задачи, следовательно, могут просто поделиться очками без ущерба для турнирного положения друг друга. Наши эксперты, тщательно изучив статистические данные матча, пришли к выводу, что соперники вполне способны на то, чтобы разделить очки. Напомним, что команды поддерживают неплохие отношения, а в чемпионате довольно часто расходятся миром. Естественно, мы призываем не выдумывать велосипед, а делать ставки на наиболее вероятный результат в этом матче – а это ничья. Да, коэффициент слегка маловат, однако эта ставка надежная. Общий тотал забитых мячей – темный лес, команды редко забивают много, да еще и в матчах, результат которых не принципиален, поэтому, рискнем здесь предположить, что команды разойдутся миром со счетом 1:1, то есть, можно делать ставки на то, что оба клуба забьют в этом матче. Общий тотал угловых мы рекомендуем играть на меньше, так как команда Ферровиариа (жен) и команда Америка Кали (жен) не являются рекордсменами чемпионата по количеству угловых, да и в матчах между собой подают много угловых редко. Нарушения правил и желтые карточки, непременно, в этом противостоянии будут, однако, смогут команды пробить заявленные тоталы или нет – предположить сложно, поэтому от этих ставок мы рекомендуем воздержаться.

«Ферровиариа (жен)»

Целью на этот сезон у футбольного клуба Ферровиариа (жен) было сохранение прописки, но так как старт сезона получился очень хорошим, то некоторое время хозяева даже находились в зоне еврокубков. Но, выполнение поставленной задачи расслабило команду, так что за последние два месяца была одержана только одна победа, а постоянные потери очков привели к тому, что футбольный клуб Ферровиариа (жен) в чемпионате идет уже лишь одиннадцатым, а за Лигу Европы точно не сможет побороться, так как отставание составляет восемнадцать очков. Команда начала проигрывать как дома, так и на выезде, а так как в девяти турах было семь поражений, то руководство все же уволило главного тренера и ему быстро нашли замену. Новый специалист еще никогда не работал в этом чемпионате, а под его руководством было сыграно три матча, в которых было две ничьи и одно поражение. Ферровиариа (жен) неплохо играет в нападении, но с обороной тренеру еще следует поработать, так как пропускают хозяева регулярно в каждом поединке.



«Америка Кали (жен)»

Главный тренер футбольного клуба Америка Кали (жен) выполнил задачу руководства, за один сезон вернув команду в высший дивизион, но обещания перед наставником президент не сдержал, так как в межсезонье не состоялось ни одного значительного трансфера, способного серьезно усилить состав. Так что, вместо того, чтобы включаться в борьбу за еврокубки, гости в этом сезоне постоянно обитают в нижней части турнирной таблицы, то приближаясь, то отдаляясь от зоны вылета. Сейчас футбольный клуб Америка Кали (жен) имеет преимущество над аутсайдерами только в два очка, так что очень важно не потерять стабильность, так как даже небольшой игровой кризис может переместить команду в опасную зону. На данный момент гости демонстрируют неплохую форму, ведь в последних шести турах было лишь одно поражение, да и то в гостях у лидера чемпионата. Левые защитник и полузащитник не смогут в этой игре помочь команде, так что гости будут испытывать проблемы на этом фланге.

Статистика и личные встречи

Эксперты нашего портала давно ждали матч, соперниками в котором будут футболисты команды Ферровиариа (жен) и футболисты команды Америка Кали (жен). Обе команды сейчас решают разные задачи в турнирной таблице, однако этот матч для этих соперников станет принципиальным, так как команда Ферровиариа (жен) и команда Америка Кали (жен) являются представителями одной области, следовательно, абсолютно неважно, какое место они занимают в турнирной таблице, главное – обыграть главного конкурента. Матчи между этими командами редко обходятся без беспорядков на трибунах. Да и на футбольном поле команды всегда используют грубые приемы в борьбе за мяч, поэтому обилие желтых карточек и удалений – визитка матча команды Ферровиариа (жен) и команды Америка Кали (жен). Оба клуба отлично понимают, что им далеко до грандов чемпионата, которые разыгрывают между собой чемпионский титул, но все же, своим матчем они решают не менее важную задачу – определяют сильнейшего в дерби, а это значит намного больше, чем чемпионский титул, это значит, что, по крайней мере, до начала следующего сезона, в случае победы, ты будешь являться лучшим футбольным клубом своего региона. Несмотря на очевидные ставки в этом матче – тотал больше фолов, желтых карточек и удаление игрока с поля, мы приготовили еще интересные ставки на исход этого матча, а также еще на целый ряд статистических факторов. Надеемся, они будут интересны бетторам и позволят им обыграть букмекеров. Всем хорошего и интересного футбола.

«Ферровиариа (жен)» — «Америка Кали (жен)»: кто фаворит грядущей встречи?

Ферровиариа (жен) — Америка Кали (жен). Прогноз на футбол (16.12.21)

Непростой матч ждет всех любителей футбола. Команда Ферровиариа (жен) сыграет с футболистами команды Америка Кали (жен). Мы уже говорили о том, что сейчас, в преддверии окончания чемпионата, все матчи между командами будут иметь весомое значение, так как обоим соперникам необходим только положительный результат. Напомним, что оба клуба сейчас ведут борьбу за то, чтобы удержать верхние строчки турнирной таблицы, однако, учитывая большую конкуренцию, сделать это очень непросто. Очный матч – отличная возможность отобрать очки у прямого конкурента, однако сделать это будет очень и очень непросто. В первую очередь, в таком противостоянии следует обращать внимание на фолы. Рефери будет очень принципиальный, поэтому фолы и общий тотал желтых карточек мы рекомендуем играть на больше. Вдобавок к этим ставкам, можно рассмотреть ставки на пенальти и удаление, ведь футболисты не будут церемониться друг с другом. Общий тотал угловых лучше играть на меньше, так как матч будет проходить, преимущественно, в центре поля, следовательно, стандартов будет мало. Общий тотал забитых голов в этом матче мы тоже рассматриваем на меньше. У команды Ферровиариа (жен) и команды Америка Кали (жен) хорошая защита, которая меньше всех пропустила в этом чемпионате, да и характер матча не позволяет обеим командам бежать вперед, забывая об обороне. Относительно фаворита, скорее тут отдадим предпочтение хозяевам поля, за счет поддержки родных трибун, однако от ставок на исход воздержимся, так как такие матчи лучше смотреть, чем делать на них ставки.

Ферровиариа (жен) — Америка Кали (жен): хозяева должны брать три очка

Все болельщики, несомненно, долго ждали старта противостояния команды Ферровиариа (жен) и команды Америка Кали (жен). Напомним, что этот матч совсем скоро состоится в рамках футбольного чемпионата. Несмотря на то, что интрига в чемпионате практически утрачена, подобные противостояния существенно освежают чемпионат, заставляют болельщиков вновь вспоминать имена своих кумиров, рассказывая о том или ином удачно сыгранном эпизоде. Противостояния, подобные противостоянию команды Ферровиариа (жен) и команды Америка Кали (жен) – это классика современного футбола, так как эти команды – команды-легенды, очные встречи которых еще на протяжении многих лет будут собирать стадионы, пусть эти клубы уже и перестанут демонстрировать былой высокий уровень игры, а станут посредственными середняками чемпионата. Мы с нетерпением ждем начала этого матча, а также рекомендуем пользоваться нашими прогнозами для ставок. Вместе мы победим букмекеров, и сможет отлично заработать!

Ведущие отечественные прогнозисты в футбольном матче Ферровиариа (жен) — Америка Кали (жен) ожидают доминирования гостей, из-за чего настроены поставить на их победу по угловым ударам.

Ферровиариа (жен) – Америка Кали (жен): статистика и история личных встреч

Не всегда статистика выступлений команд отражает суть того, что действительно происходит на футбольном поле. К примеру, в противостоянии команды Ферровиариа (жен) и команды Америка Кали (жен), по мнению наших экспертов, игра будет проходить совсем не так, как привыкли играть эти команды. Оба клуба являются лидерами чемпионата, соответственно, в матчах со своими соперниками они привыкли играть первыми номерами. В матче между собой командам либо придется действовать на встречных курсах, либо одной из команд придется играть вторым номером. Естественно, перед менеджерами клубов стоит нелегкий выбор, учитывая, что в составе команды Ферровиариа (жен) и команды Америка Кали (жен) сейчас возникли определенные проблемы с основными футболистами, и выход некоторых из них под вопросом. Именно от того, какую тактику выберут менеджеры на этот матч, и будет зависеть многое. Однако наши эксперты решили не отгадывать тактику команд, мы постараемся сосредоточиться на статистических показателях этого матча. Благо, букмекеры предложили на матч команды Ферровиариа (жен) и команды Америка Кали (жен) довольно приличный объем ставок, так как считают, что это противостояние будет центральным матчем уикенда. Детальный анализ матча можно прочесть ниже. Мы думаем, что игра отлично подойдет для ставок по ходу матча, так как события будут развиваться на поле стремительно. Таким образом, болельщикам не придется скучать, они будут наблюдать за интересным матчем с непредсказуемым результатом.