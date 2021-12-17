Мичиган Дирбон Вольверинс (жен) — Пенн Стейт Шуюлкилл (жен): хозяева сыграют в свой баскетбол

Прогноз Мичиган Дирбон Вольверинс (жен) — Пенн Стейт Шуюлкилл (жен) (17-го декабря 2021 года), ставки и коэффициенты

Мичиган Дирбон Вольверинс (жен) — Пенн Стейт Шуюлкилл (жен) (17-го декабря 2021 года), ставки и коэффициенты

17-го декабря 2021 года в 23:50 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NAIA, в котором на своей площадке местный клуб Мичиган Дирбон Вольверинс (жен) примет соперника по национальному первенству Пенн Стейт Шуюлкилл (жен).



Болельщики баскетбольного клуба Мичиган Дирбон Вольверинс (жен) очень любят матчи против БК Пенн Стейт Шуюлкилл (жен), ведь в большинстве случаев они завершаются победой. Так что, зрители на трибунах надеются, что 17-го декабря 2021 года хозяева снова будут сильнее. Начало игры будет в 23:50 по Москве. В этом розыгрыше чемпионата команды пока не встречались, а в прошлом баскетболисты клуба Мичиган Дирбон Вольверинс (жен) одержали три легкие победы.



Мичиган Дирбон Вольверинс (жен) — Пенн Стейт Шуюлкилл (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Принципиальный баскетбольный поединок Мичиган Дирбон Вольверинс (жен) — Пенн Стейт Шуюлкилл (жен) назначен на 17-го декабря 2021 года, так что у соперников еще достаточно времени на подготовку. Прямая трансляция данного матча будет проводиться различными спортивными каналами в 23:50 по Москве. В прошлом сезоне команды сыграли три очных поединка, и все три раза сильнее были хозяева данного матча. Но, в этом году гостям удалось одержать неожиданную победу.

Мичиган Дирбон Вольверинс (жен)

Сейчас баскетбольный клуб Мичиган Дирбон Вольверинс (жен) снова переживает очередной кризис. После слабого старта сезона был неплохой отрезок, в котором команда одержала тринадцать побед в пятнадцати турах, но сейчас хозяева опять разочаровывают болельщиков, проиграв уже три матча подряд. Такие результаты опустили баскетбольный клуб Мичиган Дирбон Вольверинс (жен) на пятое место, но если хозяева не выйдут из кризиса, то могут опуститься значительно ниже. Если с обороной у команды еще не возникает проблем, то реализация моментов подводит, так как игроки часто не используются практически стопроцентные возможности. Хорошо хоть, что у себя дома Мичиган Дирбон Вольверинс (жен) проигрывает не часто, так как баскетболисты всегда готовы продемонстрировать запредельную мотивацию. В лазарете хозяев находятся центровой и разыгрывающий защитник.



Пенн Стейт Шуюлкилл (жен)

Президент баскетбольного клуба Пенн Стейт Шуюлкилл (жен) ничего не делает для того, чтобы удержать многих ключевых игроков, так что после успешного прошлого сезона команду покинуло сразу трое баскетболистов основы. Серьезных трансферов не произошло, так что главный тренер не имеет в своем распоряжении восьмерых наигранных игроков, да и для ротации в наличии есть только четыре баскетболиста. А так как сейчас приходится выступать по сложному календарю, то многие баскетболисты клуба Пенн Стейт Шуюлкилл (жен) сильно устали и не успевают полностью восстановиться к следующему матчу. Особенно ощущается отсутствие хорошего центрового, так что у гостей не всегда получается быстро создать контратаку и перейти из обороны в нападение. В последних восьми поединках команда четыре раза проиграла, что немного опустило баскетбольный клуб Пенн Стейт Шуюлкилл (жен) в чемпионате, но пока команда все равно является претендентом на плей-офф.

Прогноз на матч Мичиган Дирбон Вольверинс (жен) — Пенн Стейт Шуюлкилл (жен)

Новый тур баскетбольного турнира начнет поединок Мичиган Дирбон Вольверинс (жен) — Пенн Стейт Шуюлкилл (жен), который организаторы собираются провести 17-го декабря 2021 года. По московскому времени начало данной игры будет в 23:50. Команды отлично знают друг друга, ведь каждый год проводят как минимум две встречи между собой. В этом сезоне они еще не встречались, а в прошлом дважды сильнее был баскетбольный клуб Мичиган Дирбон Вольверинс (жен).



Мичиган Дирбон Вольверинс (жен) — Пенн Стейт Шуюлкилл (жен) (17-го декабря 2021 года), ставки и коэффициенты

Мичиган Дирбон Вольверинс (жен)

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Мичиган Дирбон Вольверинс (жен) наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Мичиган Дирбон Вольверинс (жен) сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Мичиган Дирбон Вольверинс (жен) всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Мичиган Дирбон Вольверинс (жен) бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Пенн Стейт Шуюлкилл (жен)

Два года назад баскетбольный клуб Пенн Стейт Шуюлкилл (жен) доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Пенн Стейт Шуюлкилл (жен) играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Мичиган Дирбон Вольверинс (жен) — Пенн Стейт Шуюлкилл (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Мичиган Дирбон Вольверинс (жен) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 17-го декабря 2021 года сыграет матч против БК Пенн Стейт Шуюлкилл (жен). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 23:50 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Мичиган Дирбон Вольверинс (жен) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Мичиган Дирбон Вольверинс (жен) — Пенн Стейт Шуюлкилл (жен): хозяева сыграют в свой баскетбол

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Мичиган Дирбон Вольверинс (жен) провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Мичиган Дирбон Вольверинс (жен) показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Мичиган Дирбон Вольверинс (жен) и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Пенн Стейт Шуюлкилл (жен) полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Пенн Стейт Шуюлкилл (жен) может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Пенн Стейт Шуюлкилл (жен) выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Мичиган Дирбон Вольверинс (жен) — Пенн Стейт Шуюлкилл (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Мичиган Дирбон Вольверинс (жен) уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Мичиган Дирбон Вольверинс (жен) пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Мичиган Дирбон Вольверинс (жен) составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

В данный момент баскетбольный клуб Пенн Стейт Шуюлкилл (жен) находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Пенн Стейт Шуюлкилл (жен) сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Пенн Стейт Шуюлкилл (жен) действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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