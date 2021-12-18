Прогноз Брэдли Брейвс — Сент-Джозефс Хокс (18-го декабря 2021 года), ставки и коэффициенты

Брэдли Брейвс — Сент-Джозефс Хокс. Прогноз, ставки на матч (18.12.21)

18-го декабря в 23:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Брэдли Брейвс примет соперника по национальному первенству Сент-Джозефс Хокс.



После нескольких выездных матчей баскетбольный клуб Брэдли Брейвс наконец-то возвращается в родные стены, где ему уже 18-го декабря предстоит поединок против БК Сент-Джозефс Хокс. По московскому времени начало игры будет в 23:00. Уже пять лет команды не играли между собой, так как не играли вместе на этом турнире. Но, если брать во внимания историю личных встреч, то она говорит в пользу нынешних гостей.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Брэдли Брейвс — Сент-Джозефс Хокс:

Баскетбольный поединок Брэдли Брейвс — Сент-Джозефс Хокс состоится 18-го декабря в рамках очень популярного турнира, а игроки появятся на поле в 23:00 по московскому времени. Каждый год команды играют между собой как минимум два матча, так что всего между ними было уже 156 встреч, в которых очевидным лидером является баскетбольный клуб Брэдли Брейвс, выигравший 104 поединка. В этом сезоне команды еще не встречались.

Брэдли Брейвс

Сейчас баскетбольный клуб Брэдли Брейвс снова переживает очередной кризис. После слабого старта сезона был неплохой отрезок, в котором команда одержала тринадцать побед в пятнадцати турах, но сейчас хозяева опять разочаровывают болельщиков, проиграв уже три матча подряд. Такие результаты опустили баскетбольный клуб Брэдли Брейвс на пятое место, но если хозяева не выйдут из кризиса, то могут опуститься значительно ниже. Если с обороной у команды еще не возникает проблем, то реализация моментов подводит, так как игроки часто не используются практически стопроцентные возможности. Хорошо хоть, что у себя дома Брэдли Брейвс проигрывает не часто, так как баскетболисты всегда готовы продемонстрировать запредельную мотивацию. В лазарете хозяев находятся центровой и разыгрывающий защитник.



Сент-Джозефс Хокс

Небольшой перерыв в турнире пошел баскетбольному клубу Сент-Джозефс Хокс на пользу, ведь все три поединка после него команда выиграла. Но, две победы гости одержали в овертайме, а во всех трех встречах результативность зашкаливала. Даже в победных поединках баскетбольный клуб Сент-Джозефс Хокс пропускал более 115 очков, что говорит о слабых действиях в обороне. Причина очевидна, ведь травмирован один из основных защитников, а никто остальной в команде не способен полноценно заменить данную позицию. Так что, гости выигрывают за счет хорошего нападения, но такое получалось еще и благодаря тому, что все матчи были со середняками чемпионата. С лидерами так может не получиться, а ведь проигрывать команде нельзя, ведь хоть баскетбольный клуб Сент-Джозефс Хокс и пребывает в зоне плей-офф, но в любой момент может оттуда вылететь. Кроме травмы защитника, у гостей более нет кадровых потерь.

Прогноз на матч Брэдли Брейвс — Сент-Джозефс Хокс

Поклонники баскетбола с нетерпением ожидают матча Брэдли Брейвс — Сент-Джозефс Хокс, запланированного на 18-го декабря. На площадке игроки обеих команд появятся в 23:00 по МСК. В каждой встрече данных соперников счет зашкаливает, ведь Брэдли Брейвс и Сент-Джозефс Хокс предпочитают атакующую игру, забрасывая мяч очень часто в кольцо. Что же касается лидера в данном противостоянии, то больше побед у баскетбольного клуба Брэдли Брейвс.



Брэдли Брейвс — Сент-Джозефс Хокс. Прогноз, ставки на матч(18.12.21)

Брэдли Брейвс

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Брэдли Брейвс наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Брэдли Брейвс сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Брэдли Брейвс всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Брэдли Брейвс бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Сент-Джозефс Хокс

Два года назад баскетбольный клуб Сент-Джозефс Хокс доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Сент-Джозефс Хокс играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Брэдли Брейвс — Сент-Джозефс Хокс Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Брэдли Брейвс после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 18-го декабря сыграет матч против БК Сент-Джозефс Хокс. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 23:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Брэдли Брейвс также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Брэдли Брейвс — Сент-Джозефс Хокс: хозяева разберутся с новичком

В этом сезоне баскетбольный клуб Брэдли Брейвс играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Брэдли Брейвс уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Брэдли Брейвс хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

Недавно у баскетбольного клуба Сент-Джозефс Хокс был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Сент-Джозефс Хокс выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Сент-Джозефс Хокс немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Брэдли Брейвс — Сент-Джозефс Хокс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Брэдли Брейвс был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Брэдли Брейвс вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Брэдли Брейвс практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

Три года назад у баскетбольного клуба Сент-Джозефс Хокс сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Сент-Джозефс Хокс идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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