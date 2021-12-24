Контрерас Гомез/Найто — Грамматикопулу/Яни. Прогноз, ставки на матч(24.12.21)

Прогноз Контрерас Гомез/Найто — Грамматикопулу/Яни (24-го декабря), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Контрерас Гомез/Найто — Грамматикопулу/Яни 24.12.2021

24.12.2021 в 07:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Контрерас Гомез/Найто , а противостоять в этом поединке будет Грамматикопулу/Яни.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 24.12.2021, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Контрерас Гомез/Найто — Грамматикопулу/Яни. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 07:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Контрерас Гомез/Найто, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Контрерас Гомез/Найто — Грамматикопулу/Яни:

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 24.12.2021 встречаются Контрерас Гомез/Найто и Грамматикопулу/Яни. Начало поединка запланировано на 07:00 по МСК. Контрерас Гомез/Найто является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Контрерас Гомез/Найто

На данный момент Контрерас Гомез/Найто является одной из «темных лошадок» данного турнира, ведь в этом сезоне не было участия в других соревнованиях столь высокого класса. Зачастую это были простые Челленджеры, где хватало оппонентов из третьей и четвертой сотни мирового теннисного рейтинга. Как Контрерас Гомез/Найто поведет себя в матче с более серьезным оппонентом пока не ясно, ведь вряд ли получится задавать свой темп и полностью контролировать игру, как это было во всех предыдущих поединках. В прошлых сезонах для успешного выступления не хватало стабильности, а сейчас Контрерас Гомез/Найто пока демонстрирует лишь хорошую первую подачу, но пока не замечено умелой обороны и первоклассных технических навыков. К тому же, Контрерас Гомез/Найто слабо играет у сетки, а также часто допускает потерю концентрации. Этот турнир является домашним, так что есть надежда, что Контрерас Гомез/Найто будет более тщательно готовиться к поединку.



Грамматикопулу/Яни

Прошлый сезон прошел на очень хорошем уровне, ведь начинался он во второй сотне международного теннисного рейтинга, а вот под конец удалось подняться даже на 65-ю строчку. Болельщики надеются, что Грамматикопулу/Яни в этом году сыграет еще лучше, так что успешные результаты будут подкреплены выигранными турнирами. В первых двух турнирах дойти до финала не получилось, так как в первом был вылет в четвертьфинале, а во втором уже на первой стадии. Но, это было связано со слабой формой в начале сезона, а сейчас Грамматикопулу/Яни уже демонстрирует лучший уровень. На данном турнире было уже три победы, причем в этих поединках был проигран всего один сет. Все матчи в этом сезоне проходили на харде, так что Грамматикопулу/Яни уже хорошо чувствует покрытие и постарается сыграть в максимально быстром стиле. Грамматикопулу/Яни обладает очень сильной подачей, а также высокой скоростью, а также один из главных молодых талантов большого тенниса любит постоянно менять ритм игры.

WTA, Контрерас Гомез/Найто — Грамматикопулу/Яни

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Контрерас Гомез/Найто — Грамматикопулу/Яни. Прогноз, ставки на матч(24.12.21)

Контрерас Гомез/Найто

К данному турниру Контрерас Гомез/Найто подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Контрерас Гомез/Найто находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Контрерас Гомез/Найто не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Контрерас Гомез/Найто старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Контрерас Гомез/Найто демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Грамматикопулу/Яни

Несмотря на свой молодой возраст, Грамматикопулу/Яни демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Грамматикопулу/Яни уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Грамматикопулу/Яни станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Грамматикопулу/Яни, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Грамматикопулу/Яни умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Грамматикопулу/Яни имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Контрерас Гомез/Найто — Грамматикопулу/Яни Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Контрерас Гомез/Найто и Грамматикопулу/Яни. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Контрерас Гомез/Найто и Грамматикопулу/Яни встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Контрерас Гомез/Найто и Грамматикопулу/Яни довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Контрерас Гомез/Найто и Грамматикопулу/Яни подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Контрерас Гомез/Найто — Грамматикопулу/Яни: кто пройдет в следующий раунд?

Судя по количеству финалов и титулов, которые Контрерас Гомез/Найто имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Контрерас Гомез/Найто и Грамматикопулу/Яни отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Грамматикопулу/Яни в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Контрерас Гомез/Найто превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Грамматикопулу/Яни сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Контрерас Гомез/Найто гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Контрерас Гомез/Найто — Грамматикопулу/Яни. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Контрерас Гомез/Найто и Грамматикопулу/Яни. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Контрерас Гомез/Найто и для Грамматикопулу/Яни, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat0-501120-melamed-zhen-oniks-zhen-prognoz-i-stavki-ot-specialista-24-12-21/