Прогноз Яманаши Куинбис (жен) — Альбирекс Ниигата Раббитс (жен) (25-го декабря), ставки и коэффициенты

Яманаши Куинбис (жен) — Альбирекс Ниигата Раббитс (жен). Прогноз, ставки на матч (25.12.21)

25-го декабря в 07:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Японии, в котором на своей площадке местный клуб Яманаши Куинбис (жен) примет соперника по национальному первенству Альбирекс Ниигата Раббитс (жен).



Болельщики баскетбольного клуба Яманаши Куинбис (жен) очень любят матчи против БК Альбирекс Ниигата Раббитс (жен), ведь в большинстве случаев они завершаются победой. Так что, зрители на трибунах надеются, что 25-го декабря хозяева снова будут сильнее. Начало игры будет в 07:00 по Москве. В этом розыгрыше чемпионата команды пока не встречались, а в прошлом баскетболисты клуба Яманаши Куинбис (жен) одержали три легкие победы.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Яманаши Куинбис (жен) — Альбирекс Ниигата Раббитс (жен):

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Яманаши Куинбис (жен) возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Альбирекс Ниигата Раббитс (жен). Данный поединок будет сыгран 25-го декабря, а по московскому времени его начало состоится в 07:00. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Альбирекс Ниигата Раббитс (жен) лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Яманаши Куинбис (жен)

В этом сезоне баскетбольный клуб Яманаши Куинбис (жен) уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб Яманаши Куинбис (жен) одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб Яманаши Куинбис (жен) лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК Яманаши Куинбис (жен) нет более травмированных игроков основы.



Альбирекс Ниигата Раббитс (жен)

Небольшой перерыв в турнире пошел баскетбольному клубу Альбирекс Ниигата Раббитс (жен) на пользу, ведь все три поединка после него команда выиграла. Но, две победы гости одержали в овертайме, а во всех трех встречах результативность зашкаливала. Даже в победных поединках баскетбольный клуб Альбирекс Ниигата Раббитс (жен) пропускал более 115 очков, что говорит о слабых действиях в обороне. Причина очевидна, ведь травмирован один из основных защитников, а никто остальной в команде не способен полноценно заменить данную позицию. Так что, гости выигрывают за счет хорошего нападения, но такое получалось еще и благодаря тому, что все матчи были со середняками чемпионата. С лидерами так может не получиться, а ведь проигрывать команде нельзя, ведь хоть баскетбольный клуб Альбирекс Ниигата Раббитс (жен) и пребывает в зоне плей-офф, но в любой момент может оттуда вылететь. Кроме травмы защитника, у гостей более нет кадровых потерь.

Прогноз на матч

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч Яманаши Куинбис (жен) — Альбирекс Ниигата Раббитс (жен), несмотря на то, что он должен пройти только 25-го декабря. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 07:00 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб Яманаши Куинбис (жен) одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



Яманаши Куинбис (жен) — Альбирекс Ниигата Раббитс (жен) (25-го декабря), ставки и коэффициенты

Яманаши Куинбис (жен)

В последние годы Яманаши Куинбис (жен) является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Яманаши Куинбис (жен) еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Альбирекс Ниигата Раббитс (жен)

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Альбирекс Ниигата Раббитс (жен) становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Альбирекс Ниигата Раббитс (жен) уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Альбирекс Ниигата Раббитс (жен) сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Яманаши Куинбис (жен) — Альбирекс Ниигата Раббитс (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 25-го декабря, и в его рамках состоится поединок Яманаши Куинбис (жен) — Альбирекс Ниигата Раббитс (жен). За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 07:00 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Яманаши Куинбис (жен) — Альбирекс Ниигата Раббитс (жен): хозяева разберутся с новичком

В этом сезоне у баскетбольного клуба Яманаши Куинбис (жен) подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Яманаши Куинбис (жен) и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Яманаши Куинбис (жен) еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Яманаши Куинбис (жен) сыграет в конкретном матче.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Альбирекс Ниигата Раббитс (жен) все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Альбирекс Ниигата Раббитс (жен) также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Альбирекс Ниигата Раббитс (жен) продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Яманаши Куинбис (жен) — Альбирекс Ниигата Раббитс (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Яманаши Куинбис (жен) просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Яманаши Куинбис (жен) совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Яманаши Куинбис (жен) выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

В последнее время баскетбольный клуб Альбирекс Ниигата Раббитс (жен) испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Альбирекс Ниигата Раббитс (жен) хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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