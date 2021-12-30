Прогноз Миссисипи Стэйт Буллдогз — Арканзас Рейзорбэкс (30 декабря), ставки и коэффициенты

Миссисипи Стэйт Буллдогз — Арканзас Рейзорбэкс. Прогноз, ставки на матч. NCAA (30.12.21)

30.12.2021 в 05:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Миссисипи Стэйт Буллдогз примет соперника по национальному первенству Арканзас Рейзорбэкс.



Можно не сомневаться, что баскетбольная встреча Миссисипи Стэйт Буллдогз – Арканзас Рейзорбэкс вызовет такой большой интерес у зрителей, что в 05:00 по МСК ее смотреть будут все поклонники этого вида спорта. Поединок состоится 30.12.2021 и откроет очередной тур чемпионата. Более полугода командам не приходилось встречаться на одной арене, а за такой небольшой срок в клубах много что изменилось. Что касается последней игры, то в ней со счетом 94-92 выиграл БК Арканзас Рейзорбэкс.



Миссисипи Стэйт Буллдогз — Арканзас Рейзорбэкс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На 30.12.2021 в букмекерских конторах появились новые события, так что в линии можно найти баскетбольный матч Миссисипи Стэйт Буллдогз — Арканзас Рейзорбэкс. Прием предматчевых ставок на данную игру будет осуществляться вплоть до 05:00 по московскому времени. А уже после начала матча букмекеры начнут принимать ставки в режиме реального времени. Уже два года команды между собой не играли, а в последних десяти матчах лидирует баскетбольный клуб Миссисипи Стэйт Буллдогз, одержав семь побед.

Миссисипи Стэйт Буллдогз

В этом сезоне баскетбольный клуб Миссисипи Стэйт Буллдогз уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб Миссисипи Стэйт Буллдогз одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб Миссисипи Стэйт Буллдогз лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК Миссисипи Стэйт Буллдогз нет более травмированных игроков основы.



Арканзас Рейзорбэкс

После неудачного начала сезона баскетбольный клуб Арканзас Рейзорбэкс понемногу начал набирать обороты и подниматься по турнирной таблице. На сегодняшний день гости занимают девятую строчку, так что для участия в матчах плей-офф команде не хватает лишь двух побед. Недавно баскетбольный клуб Арканзас Рейзорбэкс выдал серию из шести побед подряд, но в последнем туре она прервалась, когда команда уступила на выезде. Первые три периода на площадке была равная борьба, но в четвертом баскетболисты клуба Арканзас Рейзорбэкс сдали, так что проиграли с минимальным отставанием. Во многом игра гостей зависит от того, какую форму демонстрирует лидер команды. Если в среднем он набирает 16,5 очков за матч, то в прошлом поединке на его счету только 13 очков. Сразу двое основных защитников не смогут помочь гостям из-за травм, полученных на прошлой неделе.

NCAA, Миссисипи Стэйт Буллдогз — Арканзас Рейзорбэкс

После длинной гостевой серии баскетболисты клуба Миссисипи Стэйт Буллдогз наконец-то возвращаются домой, а 30.12.2021 им уже необходимо сыграть поединок против БК Арканзас Рейзорбэкс. На площадке игроки обеих команд появятся в 05:00 по Москве. Если брать последние десять личных встреч данных соперников, то в них лидируют хозяева данного матча, одержав семь побед при трех поражениях. Но, в общей статистике противостояния лучшие показатели у гостей.



Миссисипи Стэйт Буллдогз — Арканзас Рейзорбэкс. Прогноз, ставки на матч(30.12.21)

Миссисипи Стэйт Буллдогз

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Миссисипи Стэйт Буллдогз начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Арканзас Рейзорбэкс

После того, как баскетбольный клуб Арканзас Рейзорбэкс проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Арканзас Рейзорбэкс хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Арканзас Рейзорбэкс продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Миссисипи Стэйт Буллдогз — Арканзас Рейзорбэкс Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 30.12.2021, и в его рамках состоится поединок Миссисипи Стэйт Буллдогз — Арканзас Рейзорбэкс. За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 05:00 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Миссисипи Стэйт Буллдогз — Арканзас Рейзорбэкс: единоборств будет много, набранных очков — нет

Баскетбольный клуб Миссисипи Стэйт Буллдогз очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Миссисипи Стэйт Буллдогз очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Арканзас Рейзорбэкс полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Арканзас Рейзорбэкс может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Арканзас Рейзорбэкс выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Миссисипи Стэйт Буллдогз — Арканзас Рейзорбэкс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Миссисипи Стэйт Буллдогз просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Миссисипи Стэйт Буллдогз совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Миссисипи Стэйт Буллдогз выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

Три года назад у баскетбольного клуба Арканзас Рейзорбэкс сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Арканзас Рейзорбэкс идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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