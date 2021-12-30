Вонг/Хехауди — Рушити/Цидат: соперники не будут долго запрягать

Прогноз Вонг/Хехауди — Рушити/Цидат (30.12.2021), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Вонг/Хехауди — Рушити/Цидат 30 декабря

30 декабря в 16:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Вонг/Хехауди , а противостоять в этом поединке будет Рушити/Цидат.



Судья теннисного матча Вонг/Хехауди — Рушити/Цидат должен дать знак о старте игры в 16:30 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 30 декабря, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Вонг/Хехауди и Рушити/Цидат более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Вонг/Хехауди имеет четыре победы, то Рушити/Цидат может похвастаться лишь двумя победами.



Вонг/Хехауди — Рушити/Цидат. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

30 декабря пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Вонг/Хехауди — Рушити/Цидат. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 16:30 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Рушити/Цидат, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Рушити/Цидат выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Вонг/Хехауди

В этом сезоне Вонг/Хехауди показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Вонг/Хехауди сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Вонг/Хехауди еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Вонг/Хехауди обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Вонг/Хехауди играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Вонг/Хехауди любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Рушити/Цидат

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Рушити/Цидат имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Рушити/Цидат демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Рушити/Цидат не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Рушити/Цидат не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

Прогноз на матч Вонг/Хехауди — Рушити/Цидат

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Вонг/Хехауди и Рушити/Цидат впервые будут встречаться между собой. Если Вонг/Хехауди уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Рушити/Цидат пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Вонг/Хехауди демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Вонг/Хехауди – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Прогноз и ставка на матч Вонг/Хехауди — Рушити/Цидат 30 декабря

Вонг/Хехауди

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Вонг/Хехауди выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Вонг/Хехауди всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Вонг/Хехауди уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Вонг/Хехауди занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Вонг/Хехауди больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Вонг/Хехауди имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Рушити/Цидат

На этом турнире Рушити/Цидат играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Рушити/Цидат какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Рушити/Цидат уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Рушити/Цидат много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Рушити/Цидат сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Рушити/Цидат не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Вонг/Хехауди — Рушити/Цидат Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Вонг/Хехауди и Рушити/Цидат аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Вонг/Хехауди и Рушити/Цидат обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Вонг/Хехауди и Рушити/Цидат постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Вонг/Хехауди — Рушити/Цидат: соперники не будут долго запрягать

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Вонг/Хехауди и Рушити/Цидат, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Вонг/Хехауди сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Рушити/Цидат имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Вонг/Хехауди – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Вонг/Хехауди и Рушити/Цидат на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Вонг/Хехауди — Рушити/Цидат. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Вонг/Хехауди и Рушити/Цидат, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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