Катя Таунсенд — Джианна Пелет. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (31.12.21)

Прогноз Катя Таунсенд — Джианна Пелет (31.12.2021), ставки и коэффициенты

Катя Таунсенд — Джианна Пелет (31-го декабря), ставки и коэффициенты

31-го декабря в 22:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата UTR Pro Tennis Series, в котором на корт выйдут Катя Таунсенд , а противостоять в этом поединке будет Джианна Пелет.



Судья теннисного матча Катя Таунсенд — Джианна Пелет должен дать знак о старте игры в 22:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 31-го декабря, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Катя Таунсенд и Джианна Пелет более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Катя Таунсенд имеет четыре победы, то Джианна Пелет может похвастаться лишь двумя победами.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Катя Таунсенд — Джианна Пелет:

Катя Таунсенд имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 31-го декабря нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Джианна Пелет. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 22:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Катя Таунсенд имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Катя Таунсенд

Болельщики ожидали, что на этом турнире Катя Таунсенд продемонстрирует мощный старт, но проблемы начали возникать уже с первого матча. Вначале пришлось играть пять сетов с оппонентом, который занимает лишь 384-е место в теннисном рейтинге. Затем был нелегкий поединок, в котором семнадцатая ракетка мира проигрывала после двух сетов, но затем все же получилось сломать ход игры и одержать нелегкую победу. Катя Таунсенд в своих матчах не реализовывает массу брейк-поинтов, а также часто допускает грубые ошибки, которые не должны быть свойственны игроку такого уровня. Видно, что Катя Таунсенд сейчас пребывает далеко от пика своих возможностей, но пока не старается нагонять форму, так как в турнире еще достаточное количество матчей, так что и так получится найти свой стиль игры. С каждым матчем Катя Таунсенд немного прибавляет, а значит, в этом поединке можно ожидать более сильной игры.



Джианна Пелет

На этом турнире Джианна Пелет играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Джианна Пелет все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Джианна Пелет не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Джианна Пелет уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Джианна Пелет на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Джианна Пелет пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

UTR Pro Tennis Series, Катя Таунсенд — Джианна Пелет

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Катя Таунсенд — Джианна Пелет. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (31.12.21)

Катя Таунсенд

Несмотря на внушительный возраст, Катя Таунсенд демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Катя Таунсенд гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Катя Таунсенд обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Катя Таунсенд снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Катя Таунсенд может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Джианна Пелет

На этом турнире Джианна Пелет играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Джианна Пелет какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Джианна Пелет уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Джианна Пелет много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Джианна Пелет сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Джианна Пелет не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Катя Таунсенд — Джианна Пелет Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Катя Таунсенд и Джианна Пелет начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Катя Таунсенд и Джианна Пелет показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Катя Таунсенд и Джианна Пелет провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Катя Таунсенд и Джианна Пелет действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Катя Таунсенд — Джианна Пелет: в ожидании «эйсов»

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Катя Таунсенд и Джианна Пелет, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Катя Таунсенд сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Джианна Пелет имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Катя Таунсенд – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Катя Таунсенд и Джианна Пелет на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Катя Таунсенд — Джианна Пелет. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Катя Таунсенд и Джианна Пелет.



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